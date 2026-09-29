Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 29/9 – 4/10/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện liên tục

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 29/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 29/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 29/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 10, 20A khu phố Phú Hữu phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 13:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 26, 27 khu phố Hữu Nhơn phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5, 6 khu phố An Thạnh phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 08:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 5, 6 khu phố Sơn Phú phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5, 6 khu phố Sơn Phú phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1 khu phố An Thuận B phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 3, 10 khu phố 6 phường An Hội -Một phần tổ 15 khu phố Thắng Lợi phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 11 khu phố Tân Thành phường Phú Tân -Một phần tổ 6 khu phố 2 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Công ty TNHH 1 Thành viên Thực phẩm Dừa Thiên Bến Tre Việt Nam thửa đất số 248, tờ bản đồ số 28; Công ty TNHH SX TM và Xuất Nhập Khẩu Dừa Hoàng Kim khu phố Thanh Sơn phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố 1; tổ 7 khu phố Bình Nguyên phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/09/2026 đến 15:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 8, 9, 10 khu phố Mỹ Hóa phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, một phần ấp An Bình xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng XX Lê Thị Mau xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp An Bình xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11, 12 ấp An Thạnh xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Lợi, An Thuận xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lộ Đường Tắt xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp Tân Điểm xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 09:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm tăng áp Phú Lễ Xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5 ấp An Phú xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 ấp Phú Lợi xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 22, 23, 24, 25 ấp Phú Lợi xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Thuỷ xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH Ngọc Phương Mỏ Cày - Địa điểm kinh doanh số 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Hậu 2; một phần Tân Lễ 1 xã An Định

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 08:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới Đông A xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 01/10/2026 đến 09:45:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thạnh Phó xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Tây xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 01/10/2026 đến 15:15:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Mỹ Đức xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới 1; một phần ấp Tân Phú 2 xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 11 ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 2B ấp Long An xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Vũ Đình Hà ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Văn Tâm, CSNT Nguyễn Thị Kim Trinh, CSNT Võ Thị Thu ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Đặng Oshin ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xương Hòa II, Xương Thới III xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Võ Cao Kế ấp Thạnh A xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 10:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Hoàng Việt ấp Phủ xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phủ xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Thanh Kim ấp An Khương xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp An Hòa; ấp Hòa Thanh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Quới Hòa Đông xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Tiên Thạnh xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thuận; ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 ấp Phong Mỹ xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Phong Quới xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm Nước sạch nông thôn (Trạm cấp nước An Bình 2) thuộc ấp Hòa Quí xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12, 13 ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 12 ấp Tân Đức, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp Gia Thạnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 02/10/2026 đến 08:45:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Gia Thạnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 10:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14, 15, 16, 17 ấp Gia Thạnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 02/10/2026 đến 11:15:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp Thạnh Ngãi, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 14:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Thạnh Ngãi, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 02/10/2026 đến 15:15:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14, 15, 16, 17 ấp Thạnh Ngãi, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp