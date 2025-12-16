Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Thứ ba, 12:16 16/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 16 – 21/12/2025): Những khu vực dân cư nào sẽ liên tục bị mất điện?Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 16 – 21/12/2025): Những khu vực dân cư nào sẽ liên tục bị mất điện?

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 16 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 16 – 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ tuần này (từ 16 – 21/12/2025) mới nhất - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 16 – 21/12/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 14:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 18, xã Vị Tân, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 18, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Ấp Thị Tứ và ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 09:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thị Tứ và ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhon Ninh, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 13:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bảy Ngàn và ấp 4, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bảy Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp Phú Lợi; Thạnh Lợi và ấp Thạnh Lợi A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trầu Hội A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhon Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: - Phường Đại Thành, TP Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: - Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Phường Đại Thành, Xã Thạnh Hòa TP Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 12:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 13:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã thạnh Hòa, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 07:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Xã thạnh Hòa, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: - Phường Đại Thành - TP Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực 8, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy 

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 16/12/2025 đến 13:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Trị 2, phường Long Phú 1, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Bình 1, phường Long Phú 1, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối mạng điện, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 06:35:00 ngày 14/12/2025 đến 06:39:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần phương tiện Long Bình, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 15:31:00 ngày 14/12/2025 đến 15:35:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 06:18:00 ngày 16/12/2025 đến 06:22:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Khánh Hội A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: ấp Đông Thạnh, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Hòa, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. 

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phụng Hiệp


KHU VỰC: Một phần xã Hòa An 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 14:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 14:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình 

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Viễn


KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hưng, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 04; 05; 08 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ 


THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 13:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp Nhật Tảo; Thuận Mỹ; Thuận Phú; Thuận Hưng; Thuận Bình; Thuận An xã Phiên Xà và ấp 01; 02; 12 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 15:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp Thuận Phú; Cái Nhum; Cái Nhào, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 08:04:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện


KHU VỰC: Ấp Thuận Phú; Cái Nhum; Cái Nhào, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ 

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/12/2025 đến 15:04:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng caoLịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữaLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư mất điện cả ngày tăng cao

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư mất điện cả ngày tăng cao

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 16 – 21/12/2025): Những khu vực dân cư nào sẽ liên tục bị mất điện?

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 16 – 21/12/2025): Những khu vực dân cư nào sẽ liên tục bị mất điện?

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư mất điện cả ngày tăng cao

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư mất điện cả ngày tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm ngay từ đầu phiên giao dịch. Vàng miếng SJC sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng lao dốc.

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV, rẻ hơn Kia Morning, chỉ nhỉnh như Honda SH dành cho khách hàng ít tiền

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV, rẻ hơn Kia Morning, chỉ nhỉnh như Honda SH dành cho khách hàng ít tiền

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - SUV này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khỏe khoắn, tùy chọn 5 hoặc 7 chỗ linh hoạt cùng loạt cấu hình truyền động đa dạng, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc.

Kế toán Vinata cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên sâu uy tín cho doanh nghiệp Việt

Kế toán Vinata cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên sâu uy tín cho doanh nghiệp Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Trong bối cảnh chi phí nhân sự tăng và yêu cầu tuân thủ thuế phức tạp, dịch vụ kế toán thuế là lựa chọn giúp giảm gánh nặng tuyển dụng, ổn định tài chính. Vinata là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ này.

Honda Vision 2026 giá 31,8 triệu đồng về đại lý Việt, thiết kế hiện đại như SH, trang bị đỉnh cao, vô địch phân khúc xe ga 110cc về rẻ

Honda Vision 2026 giá 31,8 triệu đồng về đại lý Việt, thiết kế hiện đại như SH, trang bị đỉnh cao, vô địch phân khúc xe ga 110cc về rẻ

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Honda Vision 2026 xứng đáng là 'bá chủ' tại thị trường Việt Nam bởi giá rẻ và trang bị chẳng kém xe cao cấp SH.

Những đối tượng này sẽ nhận được hơn 1,16 triệu suất quà Hà Nội dự kiến tặng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Những đối tượng này sẽ nhận được hơn 1,16 triệu suất quà Hà Nội dự kiến tặng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công, người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng nhiều nhóm yếu thế khác, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng.

Hà Nội ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 12/12/2025 về triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026–2030.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 16 – 21/12/2025): Những khu vực dân cư nào sẽ liên tục bị mất điện?

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 16 – 21/12/2025): Những khu vực dân cư nào sẽ liên tục bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất rẻ kỷ lục, vẫn cực dễ mua, xứng danh đứng đầu doanh số

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất rẻ kỷ lục, vẫn cực dễ mua, xứng danh đứng đầu doanh số

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 16 các dòng hiện vẫn mang đến hàng núi trang bị cao cấp ở mức giá rẻ trong tháng 12 đặc biệt là các lựa chọn xịn và cao cấp như iPhone 16 Pro Max xứng tầm dòng máy được xem là vua doanh số.

Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị em

Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị em

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây ấn tượng ngay từ ngoại hình nhỏ gọn, mang phong cách tối giản nhưng hiện đại, phù hợp xu hướng thiết kế dành cho giới trẻ.

Xem nhiều

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe tay ga này tại nhiều đại lý tiếp tục giảm mạnh, mức chênh gần như biến mất, mở ra thời điểm hiếm hoi để sở hữu nhất trong năm.

Xe ga 150cc giá 22 triệu đồng đẹp hiện đại, dáng khỏe hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Xe ga 150cc giá 22 triệu đồng đẹp hiện đại, dáng khỏe hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 17,8 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha sẽ khuấy đảo thị trường?

Xe máy điện giá 17,8 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha sẽ khuấy đảo thị trường?

Giá cả thị trường
SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng thiết kế sang trọng, rộng rãi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng thiết kế sang trọng, rộng rãi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 14/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 14/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top