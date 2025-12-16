Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 16 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 16 – 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 16 – 21/12/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 14:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 18, xã Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 18, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Thị Tứ và ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 09:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thị Tứ và ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhon Ninh, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 13:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bảy Ngàn và ấp 4, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bảy Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Ấp Phú Lợi; Thạnh Lợi và ấp Thạnh Lợi A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 13:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trầu Hội A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhon Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: - Phường Đại Thành, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: - Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Phường Đại Thành, Xã Thạnh Hòa TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 12:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 13:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 07:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Xã thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: - Phường Đại Thành - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực 8, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy
THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 16/12/2025 đến 13:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Trị 2, phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Bình 1, phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối mạng điện, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:35:00 ngày 14/12/2025 đến 06:39:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần phương tiện Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:31:00 ngày 14/12/2025 đến 15:35:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:18:00 ngày 16/12/2025 đến 06:22:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Khánh Hội A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: ấp Đông Thạnh, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Hòa, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 14:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 14:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hưng, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 04; 05; 08 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 13:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Ấp Nhật Tảo; Thuận Mỹ; Thuận Phú; Thuận Hưng; Thuận Bình; Thuận An xã Phiên Xà và ấp 01; 02; 12 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 15:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Phú; Cái Nhum; Cái Nhào, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 08:04:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Phú; Cái Nhum; Cái Nhào, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/12/2025 đến 15:04:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
