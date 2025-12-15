Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ ngày 15 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 15 – 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 15 – 21/12/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Cty Du lịch Sông Hậu, TT Văn Hóa, Cty CPTMDL Cầm Thi Giang, một phần đường Lê Lợi đi đến đường Sông Hậu đến Lúa Nếp.TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 – 21/12/2025.
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Mất điện phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Mất điện phường Ô Môn, phường Thới Long, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Mất điện phường Phước Thới, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Mất điện phường Phước Thới, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Mất điện các khu vực: + KV Bình Hưng, KV Bình Phước, KV Bình An, KV Bình Hòa A, KV Bình Hòa B, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 1, Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, KV Tràng Thọ A, Phúc Lộc 1, 2, 3 Thạnh Phước, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 14:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 1, Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, KV Tràng Thọ A, Phúc Lộc 1, 2, 3 Thạnh Phước, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 1, Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, KV Tràng Thọ A, Phúc Lộc 1, 2, 3 Thạnh Phước, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 14:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 1, Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 16:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 16:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tràng 3, phường Trung Nhứt., Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 14:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Tân Phú, Tân Thạnh, Qui Thạnh 2, Tân Lợi, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Tân Phú, Tân Thạnh, Qui Thạnh 2, Tân Lợi, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: Rạch Khoáng Châu, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 15:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Bình Dương A, Rạch Ông Dựa, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Tô Vĩnh Diện khu vực Bình Thường B, P.Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Tô Vĩnh Diện khu vực Bình Thường B, P.Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Tô Vĩnh Diện khu vực Bình Thường B, P.Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Bình Dương A, Rạch Ông Dựa, P Long Tuyền, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Bình Dương A, Rạch Khoáng Châu, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Bình Dương A, Rạch Khoáng Châu, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ Cầu Bình Thủy 3 Nguyễn Văn Linh đến đầu đường ngã tư Nguyễn Văn Linh và đường Lê Phước Thọ + một phần KV Bình An, một phần KV Bình Phó B, P. Long Tuyền, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Đinh Công Chánh, KV Bình Phó A, P. Long Tuyền, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần Đường Nguyễn Văn Linh, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 16:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần hẽm 244 đường CMT8, P. Bình Thủy, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Lê Phước Thọ, P. Bình Thủy, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường CMT8, P. Bình Thủy, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, P. Long Tuyền, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KV Thới Thạnh, P. Thới An Đông + một phần KV Bình yên B, P. Long Tuyền, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thới An Đông, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Viết Xuân, P. Thới An Đông, TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Linh, P. Long Tuyền, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 09:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KV Bình Phó, P. Long Tuyền, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KV Bình Phó, P. Long Tuyền, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Võ Văn Kiệt, P. Thới An Đông, TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 20/12/2025 đến 16:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần CMT8, P. Bình Thủy, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 09:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KDC Ngân Thuận P. Bình Thủy, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KDC Ngân Thuận P. Bình Thủy, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KTĐC Trà Nóc, P. Thới An Đông, TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 20/12/2025 đến 16:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 21/12/2025 đến 06:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường số 10, đường số 6, đường số 9, P Phước Thới
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH Thép Tây Đô
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: toàn bộ đường Nguyễn Chi Thanh và một phần đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường số 10, đường số 6, đường số 9, P Phước Thới
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cổng B KCN Trà Nóc, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công Ty TNHH Thép Tây Đô
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/12/2025 đến 09:20:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp E1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/12/2025 đến 10:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp E2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp E2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 14:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp E2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 16/12/2025 đến 15:10:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hưng_xã Vĩnh Trinh, một phần ấp Tân Lập xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hưng_xã Vĩnh Trinh, một phần ấp Tân Lập xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 09:20:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới B, ấp C1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 18/12/2025 đến 15:10:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 08:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 2A – xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Nhơn Thọ 2A – xã Nhơn Ái; Ấp Trường Khương – xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Khương- xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Khương A- xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Khương A- xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Khương A- xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Ba Cao - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thọ- xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp Trường Tây; Trường Trung; Trường Trung A; Trường Trung B; Tân Long; Tân Long A; Tân Long B; Tân Lợi; Trường Đông A; Trường Đông B – xã Phong Điền; một phần ấp Nhơn Thọ 1; 1A xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp: Trường Ninh; Trường Ninh A; Trường Hòa; Trường Thọ; Trường Thọ 1; Trường Thọ A - xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thuận; Tân Thuận - xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Thuận - xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thọ 2; Nhơn Phú; Nhơn Bình; Nhơn Bình A - xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Trường Long; Các ấp Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A; Nhơn Phú - xã Nhơn Ái; và một phần ấp Trường Tây - xã Tân Phong Điền và mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm; Trà Ếch thuộc Đội QLĐ Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Lộc 2; Thị tứ - KTM Phong Điền - Xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 17/12/2025 đến 10:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:15:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Trường Tây, Trường Tây A, hới Phước 1, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Hòa A, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thới Phong A, Thới Phước A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 08:04:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thới Phong A, Thới Phước A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 14:56:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thới Phong A, Thới Phước A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 10:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 15:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 10:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần P. Trung Nhứt - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần P. Trung Nhứt - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: BCHQS Huyện Cờ Đỏ - Xã Cờ Đỏ - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:15:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
