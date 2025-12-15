Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 15 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 15 – 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 15 – 21/12/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 12 khu phố 1; một phần tổ 7, 8 khu phố 2; một phần tổ 3, 4 khu phố 3; một phần tổ 15, 17 khu phố Bình Công phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 12, 14, 15, 16, 17 khu phố Mỹ Đức phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 18, 19 khu phố 2 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 10, 11, 13 khu phố 1 phường Phú Tân - Một phần tổ 7, 8 khu phố 3 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần tổ 9, 10 khu phố 5 phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 13:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Phước Thới xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4 ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 16:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 4, 6, 20 ấp Vĩnh Đức Trung xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 16:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trần Văn Thanh 2 , xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 09:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng DNTN Sản xuất nước Đá Thuận Hiếu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/12/2025 đến 10:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Thủy Sản Phương Nam Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Thủy Sản Và Thương mại Thuận Phước; Công ty Lâm Sản Bến Tre.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 14:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Võ Văn Đung; Nuôi tôm Bùi Văn No
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5 ấp Thạnh Nghĩa xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Thạnh 1; Tổ 2, 3 ấp An Thạnh 2 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 8 ấp Mỹ Thuận; Tổ 10 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2 ấp Mỹ Hòa; Lộ Bờ đê Mỹ Chánh ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2 ấp Mỹ Hòa; Lộ Bờ đê Mỹ Chánh ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khu vực Cầu Bờ Bé ấp Bến Nò xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 11 ấp Giồng Ao xã An Hiệp; Tổ 5 ấp Giồng Xoài xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Võ Văn Bùn xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Lợi, An Thuận xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Hòa, Giồng Quéo, Giồng Trôm, Giồng Sao, An Qui, Tân Khai, Tân An, Hưng Nhơn, Kinh Mới, Xẻo Sâu xã An Hiệp; Ấp An Định 1 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Sơn xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Tân xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp 3; ấp An Vĩnh 1 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Viên; ấp Tân Bình và ấp Bình Thạnh xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Tổ 8 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 9, 10 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sáu Cang - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/12/2025 đến 09:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH thương mại Cá Việt - ấp Tân An xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Huỳnh Văn Tiền - ấp Thừa Long xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 14:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Cơ sở Sản xuất Vĩnh Phú - ấp Thừa Long xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 16/12/2025 đến 15:20:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH MTV Trường Nam - ấp 6 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hưng xã Phú Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 4, 5, 6, 7, 9 ấp Phước Bình xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 6, 7, 8, 9, 10 ấp 1; tổ 12 ấp Bình Chiến xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/12/2025 đến 09:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Lê Tấn Tài - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 17/12/2025 đến 11:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty cổ phần chế biến thủy sản Trường Long + Công ty TNHH Chế biến thủy sản Trường Hải + Hộ kinh doanh Đức Mai - ấp Giồng Sầm xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 2B ấp Long An xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 08:45:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 11, 12 ấp Long Thạnh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:45:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 03 ấp Sân Banh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:45:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 01 ấp Việt Giữa xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 13:45:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 14 ấp Bình Thuận xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:45:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 06 ấp Bình Chiến xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:45:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 17 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:45:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 16 ấp Thới An xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH MTV TM SX XK Trần Thảo - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Nguyễn Kim Hồng - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Ban quản lý cảng cá + Cơ sở Trung Thu 2 - ấp 4 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Thừa Tiên, Thừa Thạnh; một phần ấp Thừa Trung xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản SIMMY; NTCN Trần Chí Tín; NTCN Trần Văn Bắc; NTCN Huỳnh Văn Minh - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Phước Lợi, Phước Thạnh xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; ấp Thới An, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 08:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; ấp Thới An, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Út Thắng ấp Thạnh Trị Hạ xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 09:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc ấp Thạnh Tân xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 15:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Võ Cao Kế ấp Thạnh A xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 09:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phủ xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Thạnh Kim ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 15:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Tri ấp An Hòa xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 09:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN Chí Cường ấp An Hòa xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNĐ Huy Thái ấp Thạnh An xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xương Thới I xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 09:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xương Thới III xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 16/12/2025 đến 10:20:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xương Thạnh B xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xương Thạnh A xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 14:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xương Thạnh B xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/12/2025 đến 15:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xương Long xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/12/2025 đến 10:20:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Quý Mỹ xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Lợi xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/12/2025 đến 10:20:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khánh xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khánh xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khánh xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Long Phụng xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Điền, Giang Hà xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 14:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình 1 xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Tân Bắc; ấp Phú Ninh xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Thanh xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hữu Nhơn Phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Định Lễ xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Quới Hòa Tây xã Giao Long; ấp Tân Phong Ngoại xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Long xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Chánh xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp An Thới A, ấp An Phú xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Thanh; ấp Thuận Điền; ấp An Bình xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Ngãi xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 4; ấp 2; ấp Tân Huề Đông; ấp Tân Quới Nội xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 4; ấp Tân Huề Đông xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Tổ 3, 11 ấp Phú Hòa xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 10:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Phụng Ngoại xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/12/2025 đến 14:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Phụng Ngoại xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 11, 12, 13 ấp Giồng Chùa xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 11B ấp Hòa Trị xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp 6 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11 ấp 5B xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12 ấp Hưng Bình A xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 1, 5, 12, 14 ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Linh Qui xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 6, 7 ấp Hưng Phú B xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 8, 19 ấp Hưng Bình A xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 11, 13, 17 ấp Hưng Bình A xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp 3 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16A, 16B ấp An Thuận xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/12/2025 đến 10:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3 ấp Lương Quới xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ấp phú Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 16 ấp Mỹ Chánh 2 xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 2B, 3 ấp Mỹ Thạnh xa Phước Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11, 12, 16 ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 19 ấp Phú Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 15 ấp Thới Hòa xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 18/12/2025 đến 11:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8,9,10 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1 ấp Phú Thuận; tổ 2, 3 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9,10 ấp Mỹ An xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11 ấp Thập Tư xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Long Điền xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Long Điền xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18 ấp Long Thị xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 17, 20 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 13, 16 ấp Lương thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 13, 16 ấp Lương thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 15 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 09:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17 Bình Tiên Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 20/12/2025 đến 10:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5 ấp Tân Phước xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 20/12/2025 đến 11:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 12, 13 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 14 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 23, 24, 25 ấp Phong Điền xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 12:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12,14 ấp Phong Điền xã Lương Hòa, tổ 3, 4 ấp Căn Cứ xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phước xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Vinh, Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Đức A, Phụng Đức B xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Nam, Đông Nam, Vĩnh Chính, Vĩnh Phú, Vĩnh Bắc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Tây Lộc, Lân Tây, Lân Nam, Bình Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Hòa An, An Hòa, Tân An, Quân An, An Quy, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: -Ấp Gia Thạnh, Ông Cốm, Xóm Cối, Ông Thung xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10 ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 8, 9, 10, 14, 15, 16 ấp Thành Hoá 1
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16 ấp Thanh Bình 2
THỜI GIAN: Từ 11:45:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Mỹ, xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
