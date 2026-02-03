Khám phá không gian Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều đặc sản địa phương hút khách

Những ngày đầu năm 2026, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất (tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.

Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian được đầu tư bài bản, hội chợ còn ghi dấu bởi sự góp mặt phong phú của các gian hàng đặc sản địa phương, mang đậm bản sắc vùng miền và được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ghi nhận của phóng viên tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, từ những ngày đầu mở cửa, hội chợ đã trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.

Cận cảnh khu vực trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhận được sự quan tâm của khách hàng.

Tại khu vực trưng bày thực phẩm, ngay từ sáng sớm, nhiều gian hàng đã tấp nập khách ra vào. Các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến truyền thống đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước được sắp xếp khoa học, bắt mắt, tạo nên bức tranh sinh động về văn hóa ẩm thực Việt Nam trong những ngày xuân.

Nổi bật tại hội chợ là các gian hàng đặc sản như các sản phẩm từ cốm với thương hiệu cốm Làng Vòng, mật ong rừng, chè Shan tuyết, miến dong, măng khô, thảo quả…

Những sản phẩm này thu hút người tiêu dùng không chỉ bởi hương vị đặc trưng mà còn nhờ nguồn gốc rõ ràng, được giới thiệu là sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường. Nhiều khách hàng cho biết, họ tranh thủ mua về làm quà biếu dịp đầu năm bởi vừa ý nghĩa, vừa mang đậm nét truyền thống.

Các sản phẩm nông sản được đóng gói đẹp mắt, thuận tiện cho việc mang về làm quà Tết, khiến nhiều người tiêu dùng không ngần ngại xuống tiền.

Không chỉ là nơi mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 còn tạo không gian trải nghiệm cho người dân. Nhiều gian hàng tổ chức dùng thử sản phẩm, giới thiệu cách chế biến món ăn truyền thống, giúp khách tham quan hiểu thêm về giá trị văn hóa ẩm thực của từng vùng miền. Đây cũng là yếu tố khiến hội chợ trở nên hấp dẫn, giữ chân người tiêu dùng ở lại lâu hơn.

Tại khu vực hàng thời trang, nhiều sản phẩm được giảm giá sâu từ 30 - 80%. Với mức giảm sâu, khu vực hàng thời trang không chỉ là nơi mua sắm, mà còn tạo không gian trải nghiệm cho người dân.

Các tiểu thương cho biết, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là một không gian phù hợp để thúc đẩy tiêu thụ nội địa, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao, mà còn là cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và các đối tác thương mại trong nước.

Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp không chỉ bán được hàng, mà còn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, từng bước đưa sản phẩm vào các kênh phân phối ổn định.

Hội chợ là dịp để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất nhỏ, hộ gia đình và hợp tác xã, tiếp cận thị trường lớn, nâng cao năng lực giới thiệu sản phẩm, từ đó từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương trên thị trường trong nước.

Với không khí nhộn nhịp, hàng hóa đa dạng, chất lượng được chú trọng, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp đầu năm mà còn góp phần tôn vinh giá trị đặc sản vùng miền, lan tỏa tinh thần tiêu dùng hàng Việt.

Nhiều người kỳ vọng, mô hình hội chợ này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng trong những năm tới, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp xuân về.

Video: Khám phá không gian Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều đặc sản địa phương hút khách.