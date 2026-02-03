Khám phá không gian Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều đặc sản địa phương hút khách
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, các gian hàng thực phẩm đặc sản địa phương luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.
Những ngày đầu năm 2026, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất (tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.
Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian được đầu tư bài bản, hội chợ còn ghi dấu bởi sự góp mặt phong phú của các gian hàng đặc sản địa phương, mang đậm bản sắc vùng miền và được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Video: Khám phá không gian Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều đặc sản địa phương hút khách.
