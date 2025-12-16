Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư mất điện cả ngày tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 16 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 16 – 21/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 16 – 21/12/2025

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, ấp 2, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Võ Hoàng Hôn, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Nam, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Thị Lạt - Thửa đất số 387, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 08:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Số 141/8, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/12/2025 đến 09:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Hoa - Đường Nguyễn Thị Lệ ấp Bình Nam, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/12/2025 đến 10:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phan Văn Sơn - 22A Đỗ Văn Giàu, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Trương Hoàng Mai - Đường Phạm Văn Điền ấp Vĩnh Hòa, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 14:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Cừ - Thửa đất số 411 Đường Phạm Văn Điền, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Trần Văn Phước - Thửa đất số 98 Ấp Bình Nam, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Lê Văn Tôn - Thửa đất số 221 Đường Đỗ Văn Giàu, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phàn KDC Đông Tâm phuòng Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/12/2025 đến 10:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Bùi Thị thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 08:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Tân Việt Sinh đường Lê Văn Kiệt

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Đặng Huy Cận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Hải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: môt phần phường Tân An, một phần phường Long An

THỜI GIAN: Từ 07:38:00 ngày 16/12/2025 đến 07:42:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Một phần Ấp 2A Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Kinh Xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 8, Ấp 9 xã Mỹ Thạnh (Ấp 4, Ấp 5 xã Mỹ Thạnh củ) - Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Minh Vũ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ DNTN Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 19/12/2025 đến 08:45:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Đoàn Minh Mẫn

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 19/12/2025 đến 10:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Hộ Kinh Doanh Trần Phúc Hậu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Đại Lý Bán Lẽ Rượu Bia Lê Ngọc Huấn

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 19/12/2025 đến 15:45:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Nhà Làm Việc Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công Ty TNHH Dương Vũ sử dụng TBA 750kVA-Dương Vũ 10

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 08:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH TM-SX Giấy và Bao Bì Giấy Trường Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 21/12/2025 đến 09:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công Ty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa Long An (sử dụng TBA 3000kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 21/12/2025 đến 11:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Cty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Nghi Gia

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 21/12/2025 đến 14:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Chi Nhánh Công Ty TNHH B.I. L.Y (sử dụng TBA Ái Vi)

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 21/12/2025 đến 15:45:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công Ty TNHH Gada Long An (Nhựa Ánh Đồng)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Ấp Bình Cang 2, một phần Ấp Bình Cang 1, toàn bộ Ấp Bình Lương 1, Bình Lương 2, Bình Lương Đông, Bà Phổ Xã Thủ Thừa; Một phần Ấp Vàm Kinh Xã Mỹ Thạnh; Một phần Ấp 3 Hướng Thọ Phú Phường Long An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 08:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Cang 2 Xã Thủ Thừa; Một phần Ấp 3 Hướng Thọ Phú Phường Long An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Cang 2, Ấp Bình Cang 1 Xã Thủ Thừa; Một phần Ấp 3 Hướng Thọ Phú Phường Long An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp an hưng, xã an ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: cty bình minh phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa, hiệp hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa, hiệp hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã mỹ hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã đức hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 14/12/2025 đến 07:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 21/12/2025 đến 05:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 21/12/2025 đến 06:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã mỹ hạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 07:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 21/12/2025 đến 18:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 21/12/2025 đến 19:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/12/2025 đến 14:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa, hòa khánh, đức hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 07:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 07:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 21/12/2025 đến 07:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã hiệp hòa, hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần xã hiệp hòa, hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Diệu Thịnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 18:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã mỹ hạnh, đức lập

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 08:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty MP

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/12/2025 đến 11:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty liễn quán

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty liễn quán

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã đức lập, mỹ hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 08:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Trạm T29 Long Bào: ( Khu vực gần bến phà Trâm Bầu ) Một phần Ấp Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T11A/6 Tân Phước: ( Khu vực đường vào Vườn Lan Tân Phước ) Một phần Ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH WAHL VIỆT NAM, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm T29A Tân Tập: Một phần Tân Chánh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T13/1 Tân Tập: Một phần Ấp Trung, Ấp Bắc, Tân Thành, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T8B Tân Tập: Một phần Ấp Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Tân Tập: (Tuyến 471Tân Tập): Một phần Tân Chánh,Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Tân Tập: (Tuyến 473 Tân Tập): Một phần Ấp Trung, Ấp Bắc, Tân Chánh, Tân Thành, Tân Đông, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Tân Tập 2, Phước Vĩnh Đông: (Tuyến 475 Tân Tập): Một phần Ấp Trung, Ấp Bắc, Ấp Tân Chánh, Tân Thành, Tân Đông, Tân Hòa, Đông An, Đông Bình, Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 07:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Tân Tập 2, Phước Vĩnh Đông: (Tuyến 475 Tân Tập): Một phần Ấp Trung, Ấp Bắc, Ấp Tân Chánh, Tân Thành, Tân Đông, Tân Hòa, Đông An, Đông Bình, Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Tân Tập 2, Cty CP Cảng Long An: (Tuyến 471 Tân Tập): Một phần Ấp Trung, Ấp Bắc, Ấp Tân Chánh, Tân Thành, Tân Đông, Tân Hòa, Đông An, Đông Bình, Thạnh Trung, Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 07:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Tân Tập 2, Cty CP Cảng Long An: (Tuyến 471 Tân Tập): Một phần Ấp Trung, Ấp Bắc, Ấp Tân Chánh, Tân Thành, Tân Đông, Tân Hòa, Đông An, Đông Bình, Thạnh Trung, Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 1,ấp 2,xã Cần Giuộc,tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng,xã Phước Lý,tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 19:00:00 ngày 12/12/2025 đến 20:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm XX Đặng Phước Trí, ấp Trung, xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T27 Tân Chánh, một phần Ấp Tân Chánh, xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T55B/1 Tân Tập 2, một phần Ấp Tân Chánh, xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chợ Tân Tập, một phần Ấp Tân Chánh, xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 13:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu, một phần Âp Thuận Đông xã Mỹ Lộc; ấp Long An 4 xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 10:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty TNHH nhựa TRUSWEL, Âp Thuận Đông xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 11:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Trạm T5 Nguyễn Văn Lùng, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 08:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Đài VT Tân Lập, ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/12/2025 đến 09:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Đào Minh Thắng, ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trần Phát Đạt, tuyến 475MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 14:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trần Văn Cảnh, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T74 Tuyên Thạnh 7, thuộc một phần ấp Bắc Chan 2, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T14 Ấp 1 Thạnh Trị 2, thuộc một phần ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T2A/1 UB Bình Tân 1, thuộc một phần ấp Gò Tranh, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công ty TNHH XD Toàn Mai 3, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/12/2025 đến 09:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty Đại Thành 5, ấp Bàu Mua, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HKD Phan Thanh Chăm, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lê Thị Ngọc Bích, tuyến 475MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/12/2025 đến 16:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 16-12-2025 đến 21-12-2025.

Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Bá Thành (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Văn Tiến (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Mánh 50kVA

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 14:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Đăng Phương (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại nuôi tôm Nguyễn Thị Phỉ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/12/2025 đến 10:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại nuôi tôm Đỗ Văn Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Thu Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 09:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phan Thị Kim Hạnh (Cơ Sở Hàn, Tiện)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/12/2025 đến 10:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường mầm non Tư thục IQ (3x25kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xay xát Vạn An

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã tân Lân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Mỹ, Tân Mỹ xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Chùa xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Xây xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Xây xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến và một phần ấp 11 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC ấp 1 Long Khê

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC ấp 1 Long Khê

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tâm xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Phạm Văn Tăng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Tấn Bờ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Ngọc Phong 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 14:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Nuôi Tôm Ngô Minh Mẫn

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Nuôi Tôm Lê Long Sơn 2

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4, 6, Minh Thiện, Đồng Tâm và toàn bộ ấp 7, 8, 9, 10 xã Rạch Kiến. Một phần ấp 12, 13 Xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 07:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4, 6, Minh Thiện, Đồng Tâm và toàn bộ ấp 7, 8, 9, 10 xã Rạch Kiến. Một phần ấp 12, 13 Xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Ấp Kinh Tè, Bằng Lăng, Năm Ngàn, Bảy Ngàn, Kinh Bích, Ấp 1, 2, 3, xã Nhơn Ninh; Ấp Trương Công Ý, Bằng Lăng, Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/12/2025 đến 06:10:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kinh Tè, Bằng Lăng, Năm Ngàn, Bảy Ngàn, Kinh Bích, Ấp 1, 2, 3, xã Nhơn Ninh; Ấp Trương Công Ý, Bằng Lăng, Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:10:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 3, 4, Bảy Mét, Cà Nhíp, Tây Bắc, Hiệp Thành xã Tân Thạnh; Ấp Phụng Thớt, Tân Chánh A, Tân Chánh B, Kinh 915, Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam, Kinh Giữa, Tân Long, Xóm Cò, Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh; Ấp Kinh Chà, Gò Nôi, Cây Sao, Phụng Thớt, Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 16:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 07:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 07:34:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ

THỜI GIAN: Từ 17:10:00 ngày 21/12/2025 đến 17:14:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhựt Tảo và một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 16/12/2025 đến 12:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: khuôn viên cty Nguyễn Huỳnh Anh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 08:10:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Huệ, trạm T145 tuyến 477

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Huệ, trạm T152 tuyến 477

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, xã Đức Huệ trạm T2 Quãng Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, xã Đức Huệ trạm T17 Quãng Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hòa tuyến 475 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi, ấp Mỹ Thạnh Bắc từ trụ T2 đến T42 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 09:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi, ấp Vinh, ấp Voi xã Đông Thành, từ trụ T42 đến đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 16:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Cty CP Băng Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Thép Bảo Khang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 10:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty San Hà

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 14:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Hoàn Hảo vina 2

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp La Khoa, xã Thạnh Hoá, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm Bà Thầy - Rạch Gia

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T38/1 CS Trần Minh Sang - ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/12/2025 đến 09:45:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T12/1 TB Hồ Văn Út - ấp 3 - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt Rec - DS Solar Giang Phúc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4 - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rạch Mây và một phần ấp 2 - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Gò pháo, một phấn ấp Bưng Ràm và một phấn ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Thu, ấp Ông Bụi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 08:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phan Văn Lương, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 16/12/2025 đến 08:40:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Minh Tòng, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 16/12/2025 đến 09:20:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Bửu Ngọc, ấp Ông Bụi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/12/2025 đến 10:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phan Ngọc Minh, ấp Ông Bụi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 16/12/2025 đến 10:40:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đoàn Văn Hiền, ấp Đồng Tre, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 16/12/2025 đến 11:20:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phạm Văn Hệ, ấp Song Tân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đinh Công Thành 1, ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 14:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Kim Sa, ấp Đồng Tre, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 16/12/2025 đến 14:40:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thế Hùng, ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 16/12/2025 đến 15:20:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Văn Lư, ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Văn Nhiên, ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 16/12/2025 đến 16:40:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Ông Sáng, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 08:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Đình Sướng, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 17/12/2025 đến 08:40:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Dương Thị Ánh, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 17/12/2025 đến 09:20:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Thị Thu, ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Thị Bé Năm, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 17/12/2025 đến 10:40:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phạm Văn Ngà, ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 17/12/2025 đến 11:20:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Hồng Tươi, ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Hồng Sang, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 14:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thanh Hải, ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 17/12/2025 đến 14:40:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thanh Hải, ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 17/12/2025 đến 15:20:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Luận 1, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Văn Nhanh, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 17/12/2025 đến 16:40:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Bùi Thị Màu, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 08:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đỗ Thị Mai, Ấp 7, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 18/12/2025 đến 08:40:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Đình Hiền, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 18/12/2025 đến 09:20:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Sáu, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Hồ Hữu Cường, Ấp 7, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 18/12/2025 đến 10:40:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Trọng Hiếu 1, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 18/12/2025 đến 11:20:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Ngọc Bình, ấp 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Hữu Nghiệp, ấp 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 14:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Ngọc Bình 1, ấp 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 18/12/2025 đến 14:40:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Ngọc Hâu, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 18/12/2025 đến 15:20:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Văn Nhiều, Ấp 7, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 18/12/2025 đến 16:40:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Văn Nhiều, Ấp 7, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đỗ Văn Hai ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hồi Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Văn Nhâm ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Hợp tác xã Dương Xuân, ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 08:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Văn Cành, ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 19/12/2025 đến 09:10:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thế Vinh, ấp Hồi Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/12/2025 đến 09:50:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Văn Quang, ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phạm Minh Tiền Tuyến, ấp Cầu Đúc, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 19/12/2025 đến 11:10:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Trại chăn nuôi Lê Hồng Thanh, ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 19/12/2025 đến 11:50:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Đặng Văn Bé Ngọc, ấp Long Trường, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Tấn Vũ, Ấp Cầu Ván, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 19/12/2025 đến 14:40:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Ung Thị Hải Âu, ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 19/12/2025 đến 15:20:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Văn Tổng 1, ấp Đồng Tre, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Bên, Ấp Cầu Ván, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 19/12/2025 đến 16:40:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.