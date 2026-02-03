Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 3/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 3/2/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giải Ba
O O O
50.000
Săn vé máy bay Tết 2026: 'Cửa hẹp' uy tín khi thị trường cháy véSản phẩm - Dịch vụ - 7 phút trước
Dù tổng cung đạt kỷ lục 7,8 triệu ghế, thị trường vé máy bay Tết 2026 vẫn chứng kiến nghịch lý: lượng vé dồi dào trên báo cáo không tỷ lệ thuận với khả năng tiếp cận của hành khách tại các chặng bay trọng điểm.
Những kiểu nhẫn cầu hôn nào được ưa chuộng nhất trong năm 2026?Sản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước
GĐXH - Ngày càng có nhiều mẫu nhẫn cầu hôn được ra đời để phục vụ sở thích cũng như nhu cầu mua sắm của các cặp đôi. Trong năm 2026, mẫu nhẫn cầu hôn nào đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng nhất?
Những hoạt động nào sẽ diễn ra xuyên suốt Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Từ các diễn đàn chuyên đề về xuất khẩu, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật mỗi ngày đến những hoạt động trình diễn văn hóa đặc sắc, Hội chợ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.
Nhân viên ngân hàng lâu năm tiết lộ vì sao đây chính là thời điểm gửi tiết kiệm lợi đơn lợi képBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Nhân viên ngân hàng lâu năm thường chỉ chọn một vài thời điểm để gửi tiết kiệm bởi họ nắm rõ lúc nào để lợi nhuận đem lại sẽ khả quan hơn.
Khám phá không gian Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều đặc sản địa phương hút kháchBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, các gian hàng thực phẩm đặc sản địa phương luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.
Người nộp thuế đặc biệt lưu ý, 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 10 hành vi dưới đây được coi là trốn thuế.
Tôi đã thay đổi 4 thói quen này nên đã giữ được phần lớn tiền thưởng Tết, ra giêng tha hồ thảnh thơiXu hướng - 3 giờ trước
GĐXH - Làm được rồi mới thấy tiết kiệm chi tiêu dịp Tết không khó như tôi từng nghĩ.
Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin siêu khỏe, đi xa 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ Inhub 1.600W, đi gần 100 km mỗi lần sạc và loạt màu sắc trẻ trung, dễ tiếp cận người dùng Việt.
Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC dự báo còn nhiều rung lắc trong đợt biến động mới này.
Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục rung lắc khi thị trường trong nước giảm từ ngưỡng 86 triệu đồng/kg xuống vùng 85 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC dự báo còn nhiều rung lắc trong đợt biến động mới này.