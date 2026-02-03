Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026

Thứ ba, 16:46 03/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 3/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 2/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 3/2/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 3/2/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 3/2/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 3/2/2026








Giá trị Jackpot 1: đồng

Giá trị Jackpot 2: đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Hôm nay (1/2/2026) có một người đã trúng độc Vietlott trị giá hơn 40 tỷ đồngHôm nay (1/2/2026) có một người đã trúng độc Vietlott trị giá hơn 40 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 30/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 30/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 29/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 29/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 28/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 28/1/2026

Cùng chuyên mục

Săn vé máy bay Tết 2026: 'Cửa hẹp' uy tín khi thị trường cháy vé

Săn vé máy bay Tết 2026: 'Cửa hẹp' uy tín khi thị trường cháy vé

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 phút trước

Dù tổng cung đạt kỷ lục 7,8 triệu ghế, thị trường vé máy bay Tết 2026 vẫn chứng kiến nghịch lý: lượng vé dồi dào trên báo cáo không tỷ lệ thuận với khả năng tiếp cận của hành khách tại các chặng bay trọng điểm.

Những kiểu nhẫn cầu hôn nào được ưa chuộng nhất trong năm 2026?

Những kiểu nhẫn cầu hôn nào được ưa chuộng nhất trong năm 2026?

Sản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước

GĐXH - Ngày càng có nhiều mẫu nhẫn cầu hôn được ra đời để phục vụ sở thích cũng như nhu cầu mua sắm của các cặp đôi. Trong năm 2026, mẫu nhẫn cầu hôn nào đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng nhất?

Những hoạt động nào sẽ diễn ra xuyên suốt Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026?

Những hoạt động nào sẽ diễn ra xuyên suốt Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026?

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Từ các diễn đàn chuyên đề về xuất khẩu, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật mỗi ngày đến những hoạt động trình diễn văn hóa đặc sắc, Hội chợ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Nhân viên ngân hàng lâu năm tiết lộ vì sao đây chính là thời điểm gửi tiết kiệm lợi đơn lợi kép

Nhân viên ngân hàng lâu năm tiết lộ vì sao đây chính là thời điểm gửi tiết kiệm lợi đơn lợi kép

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Nhân viên ngân hàng lâu năm thường chỉ chọn một vài thời điểm để gửi tiết kiệm bởi họ nắm rõ lúc nào để lợi nhuận đem lại sẽ khả quan hơn.

Khám phá không gian Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều đặc sản địa phương hút khách

Khám phá không gian Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều đặc sản địa phương hút khách

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, các gian hàng thực phẩm đặc sản địa phương luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.

Người nộp thuế đặc biệt lưu ý, 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7/2026

Người nộp thuế đặc biệt lưu ý, 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Theo khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 10 hành vi dưới đây được coi là trốn thuế.

Tôi đã thay đổi 4 thói quen này nên đã giữ được phần lớn tiền thưởng Tết, ra giêng tha hồ thảnh thơi

Tôi đã thay đổi 4 thói quen này nên đã giữ được phần lớn tiền thưởng Tết, ra giêng tha hồ thảnh thơi

Xu hướng - 3 giờ trước

GĐXH - Làm được rồi mới thấy tiết kiệm chi tiêu dịp Tết không khó như tôi từng nghĩ.

Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin siêu khỏe, đi xa 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin siêu khỏe, đi xa 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ Inhub 1.600W, đi gần 100 km mỗi lần sạc và loạt màu sắc trẻ trung, dễ tiếp cận người dùng Việt.

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC dự báo còn nhiều rung lắc trong đợt biến động mới này.

Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục rung lắc khi thị trường trong nước giảm từ ngưỡng 86 triệu đồng/kg xuống vùng 85 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC dự báo còn nhiều rung lắc trong đợt biến động mới này.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng A

Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng A

Giá cả thị trường
Chợ Bưởi nhộn nhịp người dân sắm Tết

Chợ Bưởi nhộn nhịp người dân sắm Tết

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top