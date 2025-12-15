Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) tuần này từ ngày 15 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này từ ngày 15 – 21/12/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Nhà máy Bao Bì giấy Sabeco, khu công nghiệp Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 15:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 32 đến tổ 36, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, tổ 6, từ tổ 8 đến tổ 11, từ tổ 36 đến tổ 42, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 9, tổ 10, tổ 46, tổ 47, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, từ tổ 43 đến tổ 46, khóm Mỹ Phước, khóm Mỹ Đức, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, từ tổ 48 đến tổ 53, khóm Mỹ Đức, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 5, tổ 9, tổ 31, tổ 44, tổ 45, tổ 46, tổ 54, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh (Chiếu sáng Hồ Khổng Tử), đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 08:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV Nông Sản Tân Tiến Đồng Tháp, đường Nguyễn Thái Học, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/12/2025 đến 10:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Đức, đường Lộ Hòa Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Dowasen - Chi Nhánh Cấp Nước Đông Bắc Sông Tiền, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Lê Văn Cử, Xếp Lá, Nguyễn Thị Lựu, tổ 8, 9, tổ 20, tổ 35, tổ 36, khóm Thuận Phú, khóm Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Trần Thị Thu, tổ 1, tổ 2, tổ 4, khóm Hòa Thuận, khóm Hòa Lạc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Bùi Văn Kén, tổ 2, khóm Hòa Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Thị Nhượng, từ tổ 11 đến tổ 14, khóm Hòa Lạc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Thị Thu, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Thị Lựu, từ tổ 11 đến tổ 14, tổ 17, khóm Hòa Lạc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, 30/4, Võ Trường Toản, Trần Hưng Đạo, Đặng Văn Bình, Lê Thị Riêng, Ngô Thời Nhậm, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Quang Diệu, Lê Văn Tám, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Tám, Lê Văn Chánh, Số 1 đến Số 8, khóm 1, khóm 3, khóm 4, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường Trần Thị Nhượng (từ trường Trường THCS Lưu Văn Lang đến đường ĐT 848), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ vòng xoay cầu Sa Đéc 2 đến cầu Ca Dao 2), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Bơm Cấp 2 KCN C, Khu công nghiệp C, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Phú Vinh, Quốc lộ 80, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Nguyên Loan, Nguyên Loan 1, đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Minh Quân, Minh Quân 2, Khu công nghiệp C, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trường Chính Trị, đường Phạm Hữu Lầu, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 11:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Trường Giang, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phát Duy Nha Mân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Huỳnh Sang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò sấy Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng chuyên dùng Võ Văn Tám

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cống đá Xóm Cưởi đến cuối ngọn Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Kênh Ông Huyện đến Ngã Ba Kênh Ông Huyện thuộc xã Hòa Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thanh Tuấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Lập Đồng Tháp, Phước Lập Đồng Tháp 2

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Võ Phước Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hồng Nhựt

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Đinh Văn Được

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phạm Công Danh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Sao Khuê

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Điệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Văn Hậu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Tây Cát

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Tây Cát 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thành Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Hội Xuân đến cuối ngọn Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng LBM Nguyễn Thanh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Cầu đến cầu Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Rạch Chùa đến cầu Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Long, ấp Tân Hòa, ấp Tân Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phong, ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực Mekong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 08:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực Mekong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH May Mặc Lai Vung, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Quýt đến cổng khu công nghiệp Sông Hậu)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 18:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới, một phần khu công nghiệp Sông Hậu)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 07:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 07:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới, một phần khu công nghiệp Sông Hậu)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 17/12/2025 đến 18:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 17/12/2025 đến 18:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu San Trắng đến cầu Xáng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xáng đến chợ Hòa Long cũ)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/12/2025 đến 06:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xáng đến chợ Hòa Long cũ)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 3, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Đôi đến cầu Lai Vung)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 18:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cổng khu công nghiệp Sông Hậu đến CDC Tân Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 08:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cổng khu công nghiệp Sông Hậu đến CDC Tân Thành)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 19/12/2025 đến 18:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ bến xe Phương Trang Lai Vung đến cống Số 1, từ bến xe Lai Vung đến Ngã Cũ, từ cầu Ba Dinh đến chợ Hậu Thành, từ chợ Hòa Long đến CDC Hòa Long)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 17:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư đuôi mõm Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm Tân Thành A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Văn Hiếu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng trụ sở UB Tân Thành A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bệnh viện Tân Hồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Võ Văn Sang 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Hùng Cá 9

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm ông Toản

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm Hai Pho

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm Kinh K12

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Quách Văn Chánh 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Tuấn Khanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm Ông Sỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Đinh Văn Sĩ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Đinh Văn Sĩ 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng CSHT Văn Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng trạm Nước Đá Thanh Tuấn , và trạm nước đá Dịnh Bà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Đào Thị Đẹp 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1 ,ấp 2 ,ấp 3 xã Tân Hồng( từ Ngã ba Sa Rài ấp 1 đến trường THCS Nguyễn Văn tiệp ấp 3 Xã Tân Hồng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 2 xã Tháp Mười

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, ấp 5A xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 3 xã Tháp Mười

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm 3, khóm 15, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp (mất điện một phần Cả Cái)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA Hồ khắc Linh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA CS Phước Tài

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Bình Hòa, ấp AB xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường, ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-560KVA Lê Kim Hiền và TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-1000 kVA H&H

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-320 kVA Thập Nhất Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-320kVA Minh Khoa 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-400kVA Công ty CP-XD-CTGT Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-630kVA Hiếu Phát Food 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, khóm Bình Dân, khóm Bình Nhứt Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 08:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Cầu Đập Đá xã Mỹ Thọ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, ấp Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện kênh Bảy Thước )

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà và một phần ấp 4, xã Ba Sao (khu vực mất điện một phần Kênh đường thét)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Rạch Bình Phú Quới xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Rạch Bình Phú Quới xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:07:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Tỉnh lộ 852 từ Cầu Ông Phó đến Cầu Vàm Đinh, Rạch Huỳnh Thuận, Rạch Tổng Điện, Tổng Bình thuộc xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Rạch Lò Đường ấp An Ninh, xã Lai Vung (ấp An Ninh xã Định An cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Ngã Ba Vàm Cống đến Cầu Vàm Xếp, nhà máy I.D.I, Rạch Cái Sứt, Rạch Mương Khai thuộc xã Lấp Vò và xã Lai Vung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp, khu dân cư Chùa Bà Hai, khu vực Chợ Mới Lấp Vò, Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh thuộc xã Lấp Vò và một phần xã Lai Vung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 08:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp, khu dân cư Chùa Bà Hai, khu vực Chợ Mới Lấp Vò, Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh thuộc xã Lấp Vò và một phần xã Lai Vung

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 18/12/2025 đến 18:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Cái Đôi, khu nhà máy Chánh Yên, nhà máy Phan Văn Hiền, nhà máy nước Định Yên, Rạch An Bình, Rạch Cái Đôi, Rạch An Lợi, Rạch Bà Bùng, Rạch Thủ Sự, Rạch Ngã Bát thuộc xã Lai Vung,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 08:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Cái Đôi, khu nhà máy Chánh Yên, nhà máy Phan Văn Hiền, nhà máy nước Định Yên, Rạch An Bình, Rạch Cái Đôi, Rạch An Lợi, Rạch Bà Bùng, Rạch Thủ Sự, Rạch Ngã Bát thuộc xã Lai Vung,

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 19/12/2025 đến 18:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cầu Mới Vĩnh Thạnh xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Ba Quang xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ngọn Rạch Chùa xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 80 từ Cống Sáu Vũ đến Cống Số 1 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 80 từ Cống Sáu Vũ đến Cống Số 1 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 80 từ Cống Sáu Vũ đến Cống Số 1 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Miễu Bà kênh Ruột Ngựa)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã An Long (khu vực ông Tuyến, xã An Phong cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cửu Long Tân Phú A, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cửu Long Tân Phú, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực từ đường vào Miễu bà đến cầu Ranh)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Cái Tre đến đường vô Miễu Bà)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 07:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Cái Tre đến đường vô Miễu Bà)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực từ chùa Cao Đài đến chợ Mương Khai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Cầu Tân hội, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực tuyến dân cư Rạch Mã Trường gần trạm bơm Thuận Phong 3)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực tuyến dân cư Bình Thành gần cầu ranh Bình Thành-Bình Tấn)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Bình Thành (khu vực kênh Bình Thành 4)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Bình Thành (khu vực gần bơm số 2 Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Bình Thành (khu vực gần trường THCS Bình Tấn)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực gần kênh Cả Phòng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực kênh Thống Nhất gần lò sấy ông Phạm Văn Đơ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhứt, xã An Long (khu vực gần Ống Khói xã An Phong cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực kênh ranh An Phong - Tân Thạnh)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực gần Mương Ông Nộ)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty may Song Phát và GCCK Trọng Phúc 3, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Muối sấy Ngọc Yến, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng May mặc Phụng Nguyên, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NĐ Nguyễn Trường Tỏ, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm nuôi tôm Phú Thành B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Dự Án nuôi tôm 7

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/12/2025 đến 10:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Dự Án nuôi tôm 2

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty Năng Lượng 3H

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 09:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công TyY Tế An Quốc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/12/2025 đến 10:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty B ENERGY

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Trang Trại Nuôi Heo CP

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 15:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Đường Cộ Phú Đức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Trần Văn Quân 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hứa Văn Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Ngô Văn Tư

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 09:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Đặng Hoàng Khải

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/12/2025 đến 10:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Trần Văn Trung

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Lê Văn Minh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Nguyễn Thanh Hùng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Giang Văn Phương dọc theo đường ĐT 844 đến Hội Chữ Thập Đỏ xã Phú Thọ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. (Một phần khu vực cụm dân cư Phú Xuân).

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Bởi đến nhà ông Ngô Hoàng Vũ).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/12/2025 đến 12:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Đặng Văn Tuấn dọc theo đường ĐT 855 đến cơ sở Tole Việt Linh).

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty Phương Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty MT Tam Nông

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty MT Tân Hồng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Trang Trại Thủy Sản Hùng Cá

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Nguyễn Thị Tảng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hoàng Long 48Ha

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Lò Sấy lúa Thật Hiền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Phạm Minh Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Long An 2

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Long An 4

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm Xay xát Lê Văn Lai dọc theo đường ĐT 844 đến trạm bơm Ông Trưa).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thị Lý, NTTS Nguyễn Thị Lý 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Nguyễn Thị Lý 5

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Công ty TNHH XNK May An Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Hà Lý Kim Vân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhị Thành Tứ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm An Phú 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Phú Ninh 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm An Phú 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Hồ Điều Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Đào Trọng Nghĩa, trạm NTTS Đào Tấn Đạt

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Phạm Thanh Tùng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Phạm Hoàng Nam

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Lê Văn Dũng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Nguyễn Văn Đảo

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm HTX Tân Phát 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Ngô Văn Khoe

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bệnh Viện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 09:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Tràm Chim. (Khu vực từ quán cơm chay An Lạc dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến trường mần non Thiên Ân).

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Trụ Sở Công An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông La Văn Ga dọc theo đường ĐT 844 đến nhà bà Lê Thị Tuyết).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Lê Thanh Hùng dọc theo đường ĐT 844 đến cơ sở khô Ngọc Xê).

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





HU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Trần Hưng Đạo dọc lộ dal đến lò giết mổ gia cầm Phan Ngọc Nuôi và khu vực từ Nhà Trọ Phú Quí đến cầu Mương Ông Nâu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.