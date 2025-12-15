Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) tuần này từ ngày 15 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này từ ngày 15 – 21/12/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
KHU VỰC: Nhà máy Bao Bì giấy Sabeco, khu công nghiệp Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 15:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 32 đến tổ 36, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, tổ 6, từ tổ 8 đến tổ 11, từ tổ 36 đến tổ 42, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 9, tổ 10, tổ 46, tổ 47, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, từ tổ 43 đến tổ 46, khóm Mỹ Phước, khóm Mỹ Đức, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, từ tổ 48 đến tổ 53, khóm Mỹ Đức, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 5, tổ 9, tổ 31, tổ 44, tổ 45, tổ 46, tổ 54, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh (Chiếu sáng Hồ Khổng Tử), đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 08:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV Nông Sản Tân Tiến Đồng Tháp, đường Nguyễn Thái Học, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/12/2025 đến 10:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Đức, đường Lộ Hòa Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dowasen - Chi Nhánh Cấp Nước Đông Bắc Sông Tiền, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Lê Văn Cử, Xếp Lá, Nguyễn Thị Lựu, tổ 8, 9, tổ 20, tổ 35, tổ 36, khóm Thuận Phú, khóm Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Trần Thị Thu, tổ 1, tổ 2, tổ 4, khóm Hòa Thuận, khóm Hòa Lạc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Bùi Văn Kén, tổ 2, khóm Hòa Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Thị Nhượng, từ tổ 11 đến tổ 14, khóm Hòa Lạc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Thị Thu, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Thị Lựu, từ tổ 11 đến tổ 14, tổ 17, khóm Hòa Lạc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, 30/4, Võ Trường Toản, Trần Hưng Đạo, Đặng Văn Bình, Lê Thị Riêng, Ngô Thời Nhậm, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Quang Diệu, Lê Văn Tám, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Tám, Lê Văn Chánh, Số 1 đến Số 8, khóm 1, khóm 3, khóm 4, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 15:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sa Đéc
KHU VỰC: Một phần đường Trần Thị Nhượng (từ trường Trường THCS Lưu Văn Lang đến đường ĐT 848), phường Sa Đéc.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ vòng xoay cầu Sa Đéc 2 đến cầu Ca Dao 2), phường Sa Đéc.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Bơm Cấp 2 KCN C, Khu công nghiệp C, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Phú Vinh, Quốc lộ 80, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Nguyên Loan, Nguyên Loan 1, đường ĐT 852, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Minh Quân, Minh Quân 2, Khu công nghiệp C, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực trường Chính Trị, đường Phạm Hữu Lầu, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 11:30:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Trường Giang, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phát Duy Nha Mân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Huỳnh Sang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò sấy Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng chuyên dùng Võ Văn Tám
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cống đá Xóm Cưởi đến cuối ngọn Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Kênh Ông Huyện đến Ngã Ba Kênh Ông Huyện thuộc xã Hòa Tân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thanh Tuấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Lập Đồng Tháp, Phước Lập Đồng Tháp 2
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Võ Phước Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hồng Nhựt
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Đinh Văn Được
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 10:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phạm Công Danh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Sao Khuê
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Điệp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Văn Hậu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Tây Cát
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Tây Cát 2
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thành Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Hội Xuân đến cuối ngọn Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng LBM Nguyễn Thanh Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Cầu đến cầu Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Rạch Chùa đến cầu Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lai Vung
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Long, ấp Tân Hòa, ấp Tân Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phong, ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực Mekong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 08:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực Mekong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH May Mặc Lai Vung, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Quýt đến cổng khu công nghiệp Sông Hậu)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 18:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới, một phần khu công nghiệp Sông Hậu)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 07:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 07:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới, một phần khu công nghiệp Sông Hậu)
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 17/12/2025 đến 18:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt)
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 17/12/2025 đến 18:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu San Trắng đến cầu Xáng)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xáng đến chợ Hòa Long cũ)
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/12/2025 đến 06:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xáng đến chợ Hòa Long cũ)
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 3, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Đôi đến cầu Lai Vung)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 18:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cổng khu công nghiệp Sông Hậu đến CDC Tân Thành)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 08:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cổng khu công nghiệp Sông Hậu đến CDC Tân Thành)
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 19/12/2025 đến 18:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ bến xe Phương Trang Lai Vung đến cống Số 1, từ bến xe Lai Vung đến Ngã Cũ, từ cầu Ba Dinh đến chợ Hậu Thành, từ chợ Hòa Long đến CDC Hòa Long)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 17:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư đuôi mõm Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hồng
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm Tân Thành A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Văn Hiếu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng trụ sở UB Tân Thành A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bệnh viện Tân Hồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Võ Văn Sang 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Hùng Cá 9
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm ông Toản
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm Hai Pho
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm Kinh K12
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Quách Văn Chánh 4
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Tuấn Khanh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng bơm Ông Sỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Đinh Văn Sĩ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng NTTS Đinh Văn Sĩ 2
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện 1 trạm chuyên dùng CSHT Văn Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng trạm Nước Đá Thanh Tuấn , và trạm nước đá Dịnh Bà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Đào Thị Đẹp 2
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1 ,ấp 2 ,ấp 3 xã Tân Hồng( từ Ngã ba Sa Rài ấp 1 đến trường THCS Nguyễn Văn tiệp ấp 3 Xã Tân Hồng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tháp Mười
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 2 xã Tháp Mười
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, ấp 5A xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 3 xã Tháp Mười
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
KHU VỰC: Một phần khu vực khóm 3, khóm 15, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp (mất điện một phần Cả Cái)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA Hồ khắc Linh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA CS Phước Tài
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Bình Hòa, ấp AB xã Mỹ Thọ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường, ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-560KVA Lê Kim Hiền và TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-1000 kVA H&H
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-320 kVA Thập Nhất Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-320kVA Minh Khoa 3
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-400kVA Công ty CP-XD-CTGT Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-630kVA Hiếu Phát Food 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, khóm Bình Dân, khóm Bình Nhứt Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 08:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến)
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Cầu Đập Đá xã Mỹ Thọ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, ấp Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện kênh Bảy Thước )
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà và một phần ấp 4, xã Ba Sao (khu vực mất điện một phần Kênh đường thét)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 13:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
KHU VỰC: Rạch Bình Phú Quới xã Lấp Vò
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Rạch Bình Phú Quới xã Lấp Vò
THỜI GIAN: Từ 08:07:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Tỉnh lộ 852 từ Cầu Ông Phó đến Cầu Vàm Đinh, Rạch Huỳnh Thuận, Rạch Tổng Điện, Tổng Bình thuộc xã Tân Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Rạch Lò Đường ấp An Ninh, xã Lai Vung (ấp An Ninh xã Định An cũ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 11:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Ngã Ba Vàm Cống đến Cầu Vàm Xếp, nhà máy I.D.I, Rạch Cái Sứt, Rạch Mương Khai thuộc xã Lấp Vò và xã Lai Vung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp, khu dân cư Chùa Bà Hai, khu vực Chợ Mới Lấp Vò, Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh thuộc xã Lấp Vò và một phần xã Lai Vung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 08:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Vàm Xếp, khu dân cư Chùa Bà Hai, khu vực Chợ Mới Lấp Vò, Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh thuộc xã Lấp Vò và một phần xã Lai Vung
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 18/12/2025 đến 18:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Cái Đôi, khu nhà máy Chánh Yên, nhà máy Phan Văn Hiền, nhà máy nước Định Yên, Rạch An Bình, Rạch Cái Đôi, Rạch An Lợi, Rạch Bà Bùng, Rạch Thủ Sự, Rạch Ngã Bát thuộc xã Lai Vung,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 08:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Cầu Cái Đôi, khu nhà máy Chánh Yên, nhà máy Phan Văn Hiền, nhà máy nước Định Yên, Rạch An Bình, Rạch Cái Đôi, Rạch An Lợi, Rạch Bà Bùng, Rạch Thủ Sự, Rạch Ngã Bát thuộc xã Lai Vung,
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 19/12/2025 đến 18:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Cầu Mới Vĩnh Thạnh xã Lấp Vò
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Rạch Ba Quang xã Lấp Vò
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/12/2025 đến 10:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Ngọn Rạch Chùa xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Quốc lộ 80 từ Cống Sáu Vũ đến Cống Số 1 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Quốc lộ 80 từ Cống Sáu Vũ đến Cống Số 1 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Quốc lộ 80 từ Cống Sáu Vũ đến Cống Số 1 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Miễu Bà kênh Ruột Ngựa)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã An Long (khu vực ông Tuyến, xã An Phong cũ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Cửu Long Tân Phú A, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Cửu Long Tân Phú, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực từ đường vào Miễu bà đến cầu Ranh)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Cái Tre đến đường vô Miễu Bà)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 07:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Cái Tre đến đường vô Miễu Bà)
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực từ chùa Cao Đài đến chợ Mương Khai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Cầu Tân hội, xã Tân Bình cũ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực tuyến dân cư Rạch Mã Trường gần trạm bơm Thuận Phong 3)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực tuyến dân cư Bình Thành gần cầu ranh Bình Thành-Bình Tấn)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Bình Thành (khu vực kênh Bình Thành 4)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Bình Thành (khu vực gần bơm số 2 Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Bình Thành (khu vực gần trường THCS Bình Tấn)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực gần kênh Cả Phòng)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực kênh Thống Nhất gần lò sấy ông Phạm Văn Đơ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề cũ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhứt, xã An Long (khu vực gần Ống Khói xã An Phong cũ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 09:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực kênh ranh An Phong - Tân Thạnh)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực gần Mương Ông Nộ)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty may Song Phát và GCCK Trọng Phúc 3, xã Tân Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Muối sấy Ngọc Yến, xã Thanh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng May mặc Phụng Nguyên, xã Tân Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng NĐ Nguyễn Trường Tỏ, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm nuôi tôm Phú Thành B
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Dự Án nuôi tôm 7
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/12/2025 đến 10:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Dự Án nuôi tôm 2
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty Năng Lượng 3H
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 09:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công TyY Tế An Quốc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/12/2025 đến 10:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty B ENERGY
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trang Trại Nuôi Heo CP
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/12/2025 đến 15:00:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Đường Cộ Phú Đức
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/12/2025 đến 16:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Trần Văn Quân 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 11:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hứa Văn Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Ngô Văn Tư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 09:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Đặng Hoàng Khải
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/12/2025 đến 10:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Trần Văn Trung
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/12/2025 đến 12:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Lê Văn Minh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Nguyễn Thanh Hùng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:30:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Giang Văn Phương dọc theo đường ĐT 844 đến Hội Chữ Thập Đỏ xã Phú Thọ).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/12/2025 đến 09:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. (Một phần khu vực cụm dân cư Phú Xuân).
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Bởi đến nhà ông Ngô Hoàng Vũ).
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/12/2025 đến 12:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Đặng Văn Tuấn dọc theo đường ĐT 855 đến cơ sở Tole Việt Linh).
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty Phương Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty MT Tam Nông
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/12/2025 đến 10:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Công Ty MT Tân Hồng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Trang Trại Thủy Sản Hùng Cá
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Nguyễn Thị Tảng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/12/2025 đến 16:30:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hoàng Long 48Ha
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Lò Sấy lúa Thật Hiền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Phạm Minh Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Long An 2
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Long An 4
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm Xay xát Lê Văn Lai dọc theo đường ĐT 844 đến trạm bơm Ông Trưa).
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thị Lý, NTTS Nguyễn Thị Lý 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/12/2025 đến 09:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Nguyễn Thị Lý 5
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/12/2025 đến 10:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Công ty TNHH XNK May An Long
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/12/2025 đến 12:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Hà Lý Kim Vân
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/12/2025 đến 15:00:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nhị Thành Tứ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:30:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm An Phú 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Phú Ninh 2
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm An Phú 3
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Hồ Điều Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/12/2025 đến 09:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Đào Trọng Nghĩa, trạm NTTS Đào Tấn Đạt
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Phạm Thanh Tùng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/12/2025 đến 15:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Phạm Hoàng Nam
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/12/2025 đến 16:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Lê Văn Dũng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/12/2025 đến 09:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Nguyễn Văn Đảo
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm HTX Tân Phát 2
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/12/2025 đến 14:30:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Ngô Văn Khoe
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/12/2025 đến 16:00:00 ngày 19/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bệnh Viện
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 09:00:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Tràm Chim. (Khu vực từ quán cơm chay An Lạc dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến trường mần non Thiên Ân).
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 11:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trụ Sở Công An
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/12/2025 đến 14:30:00 ngày 20/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông La Văn Ga dọc theo đường ĐT 844 đến nhà bà Lê Thị Tuyết).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Lê Thanh Hùng dọc theo đường ĐT 844 đến cơ sở khô Ngọc Xê).
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Ngự
HU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Trần Hưng Đạo dọc lộ dal đến lò giết mổ gia cầm Phan Ngọc Nuôi và khu vực từ Nhà Trọ Phú Quí đến cầu Mương Ông Nâu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/12/2025 đến 15:00:00 ngày 16/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 44 giây trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 17,8 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha sẽ khuấy đảo thị trường?Giá cả thị trường - 23 phút trước
GĐXH - Xe máy điện phong cách cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại giúp Honda Mono trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện tầm trung, đặc biệt với học sinh – sinh viên và người dùng nữ.
Giá nhà phố thương mại tại quận Ba Đình cũ: Giảng Võ hay Ngọc Hà, khu nào đang dẫn đầu xu hướng?Giá cả thị trường - 37 phút trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với cuối tuần trước.
SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng thiết kế sang trọng, rộng rãi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV 7 chỗ vừa chính thức lộ diện với loạt trang bị hướng thẳng vào nhóm khách hàng gia đình: Tuỳ chọn 5 hoặc 7 chỗ, linh hoạt hệ thống truyền động và mức giá khởi điểm chỉ từ 238 đồng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dàiSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 150cc giá 22 triệu đồng đẹp hiện đại, dáng khỏe hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150c có giá rẻ ngang ngửa các mẫu xe số như Honda Wave Alpha hay RSX là ưu thế cực lớn, giúp mẫu xe tay ga ‘bình dân’ mới dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng hơn so với Vision và SH Mode.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Một số khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ cúp điện nhiều giờ để sửa chữa.
Cây thông, cây tùng mini giá rẻ được các chị em 'săn đón' trang trí dịp Giáng sinh 2025Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Mặt hàng cây thông, cây tùng tươi mini được nhiều người ưa chuộng mua về trang trí trong nhà hoặc làm quà tặng trong dịp Giáng sinh 2025.
Cuối tuần, người dân đổ xô 'săn' khuyến mại hàng tiêu dùng, phục vụ nhu cầu cả tuầnBảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực các quầy thực phẩm thiết yếu ở siêu thị đông đúc. Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ để "săn" khuyến mại, mua sắm tập trung, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cả tuần mới.
Sedan hạng C hybrid giá 372 triệu đồng siêu tiết kiệm nhiên liệu, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - Sedan hạng C hybrid giá chỉ hơn 370 triệu đồng, gây chú ý nhờ hiệu năng 211 mã lực, chạy điện 180 km và mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp chỉ 2,79L/100 km.