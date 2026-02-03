Mới nhất
Người nộp thuế đặc biệt lưu ý, 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7/2026

Thứ ba, 14:29 03/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Theo khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 10 hành vi dưới đây được coi là trốn thuế.

1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

2. Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

3. Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế.

4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

5. Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.

7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.

9. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế;

10. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý để không bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

GĐXH - Thưởng Tết là phúc lợi mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động vào dịp trước Tết Nguyên Đán. Công ty, doanh nghiệp thưởng Tết bằng vàng, nhân viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không là băn khoăn của nhiều người hiện nay.

Giá vàng ở mức giá 170 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026Giá vàng ở mức giá 170 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026

GĐXH - Giá vàng chưa năm nào gây nhiều sự chú ý nhiều như năm nay. Nhiều người lựa chọn mua vàng là kênh đầu tư, các quy định mới về hóa đơn, chứng từ, đóng thuế cũng cần người mua đặc biệt chú ý.

