Người nộp thuế đặc biệt lưu ý, 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7/2026
GĐXH - Theo khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 10 hành vi dưới đây được coi là trốn thuế.
1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.
2. Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.
3. Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế.
4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.
5. Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.
6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.
7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.
9. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế;
10. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế.
Người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý để không bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Tôi đã thay đổi 4 thói quen này nên đã giữ được phần lớn tiền thưởng Tết, ra giêng tha hồ thảnh thơiXu hướng - 30 phút trước
GĐXH - Làm được rồi mới thấy tiết kiệm chi tiêu dịp Tết không khó như tôi từng nghĩ.
Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin siêu khỏe, đi xa 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ Inhub 1.600W, đi gần 100 km mỗi lần sạc và loạt màu sắc trẻ trung, dễ tiếp cận người dùng Việt.
Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC dự báo còn nhiều rung lắc trong đợt biến động mới này.
Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục rung lắc khi thị trường trong nước giảm từ ngưỡng 86 triệu đồng/kg xuống vùng 85 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 3 – 8/2/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều hộ dân để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng thiết kế sang trọng tựa SH Mode, cốp rộng, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của SYM phiên bản 2026 với thiết kế trẻ trung, động cơ tiết kiệm xăng 59 km/lít và giá chỉ khoảng 32 triệu đồng sau ưu đãi.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện 11 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 - 8/2/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng AGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang vô cùng hấp dẫn, có thể sẽ 'lật kèo' Toyota Vios, Hyundai Accent sau khi nhận ưu đãi khủng tháng 2/2026.
Giỏ quà giá rẻ lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Đa dạng các mặt hàng giỏ quà với đủ các mức giá khác nhau được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết 2026 của người tiêu dùng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 2/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.