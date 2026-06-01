Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 1 – 7/6/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 1 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 1 – 7/6/2026 được cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 1 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Chú P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 02/06/2026 đến 11:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Hồ Bún Sáng P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Đại Ngân P, Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu dân cư Thới Nhựt 2 P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm 42 Trần Việt Châu P. Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Khéo P. Ninh Kiều TPCT.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 13:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Cầu Ông Tiêm - KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 11:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Đô thị mới và Công nghệ thông tin tập trung 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 15:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Rạch Cái Tắc - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 07:45:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Cái Tắc - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:15:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Vàm Bến Bạ - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 13:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Cái Tắc - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:15:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Bến Bạ - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện Công ty Nhiệt Điện Ô Môn 1, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Lợi - phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Ngươn B - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 08:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Ngươn B - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 05/06/2026 đến 09:50:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Ngươn B - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Ngươn A - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Lợi - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/06/2026 đến 10:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/06/2026 đến 11:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/06/2026 đến 14:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phước 1, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/06/2026 đến 15:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phước 1, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tràng Thọ 2, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/06/2026 đến 10:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 02/06/2026 đến 13:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Thanh Sơn, Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 14:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS SX gạch Đồng Hiệp, Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Một phần Rạch Miễu Ông, P Long Tuyền,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TMSX Đại Thành Huy, KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TS Trường Phát, KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông,TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 05/06/2026 đến 11:45:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Bia SG Miền Tây, KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông,TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Đất Mới_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/06/2026 đến 10:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Long Thạnh_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 02/06/2026 đến 11:10:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 02/06/2026 đến 15:20:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thành; Nhơn Khánh A-xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/06/2026 đến 12:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Lộc 2A-xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Tân Long; Tân Long A; Tân Long B; Tân Lợi; Trường Đông A; Trường Đông B; Thới An A; Tân Hưng; Thới Hưng; Tân Nhơn - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc – phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới Hưng; Tân Hưng; Thới An A – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Thới An A – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Trường Ninh; Trường Ninh A; Trường Hòa; Trường Thọ 1 - xã Trường Long & Nhơn Thọ; Nhơn Nghĩa A

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới Hưng; Tân Hưng – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: An Thạnh; Tân Hưng – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Trường Ninh 3, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/06/2026 đến 16:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trung Thành, xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Khánh A, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Phú B, Xã Thới Lai,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:45:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hòa B, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Bình, Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Khương A, Trường Ninh, Thới Thanh B, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đông Thới, Đông Lợi, Đông Hòa A, Đông Mỹ, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp