Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 1 – 7/6/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 1 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 1 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 1 – 7/6/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:30:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Chú P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 02/06/2026 đến 11:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Hồ Bún Sáng P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:30:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KDC Đại Ngân P, Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu dân cư Thới Nhựt 2 P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hẻm 42 Trần Việt Châu P. Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Khéo P. Ninh Kiều TPCT.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 13:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Cầu Ông Tiêm - KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 11:00:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu Đô thị mới và Công nghệ thông tin tập trung 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 15:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Rạch Cái Tắc - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 07:45:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Cái Tắc - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:15:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Vàm Bến Bạ - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 13:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Cái Tắc - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:15:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Bến Bạ - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện Công ty Nhiệt Điện Ô Môn 1, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Lợi - phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Ngươn B - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 08:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Ngươn B - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 05/06/2026 đến 09:50:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Ngươn B - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Ngươn A - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Lợi - Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/06/2026 đến 10:00:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/06/2026 đến 11:30:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/06/2026 đến 14:00:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phước 1, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/06/2026 đến 15:30:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Phước 1, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tràng Thọ 2, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/06/2026 đến 10:30:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 02/06/2026 đến 13:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Thanh Sơn, Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 14:30:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS SX gạch Đồng Hiệp, Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: Một phần Rạch Miễu Ông, P Long Tuyền,TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty TMSX Đại Thành Huy, KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông,TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty TS Trường Phát, KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông,TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 05/06/2026 đến 11:45:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Bia SG Miền Tây, KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông,TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Đất Mới_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/06/2026 đến 10:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Long Thạnh_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 02/06/2026 đến 11:10:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 02/06/2026 đến 15:20:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thành; Nhơn Khánh A-xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/06/2026 đến 12:00:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Lộc 2A-xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp: Tân Long; Tân Long A; Tân Long B; Tân Lợi; Trường Đông A; Trường Đông B; Thới An A; Tân Hưng; Thới Hưng; Tân Nhơn - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc – phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới Hưng; Tân Hưng; Thới An A – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Thới An A – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp: Trường Ninh; Trường Ninh A; Trường Hòa; Trường Thọ 1 - xã Trường Long & Nhơn Thọ; Nhơn Nghĩa A
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới Hưng; Tân Hưng – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: An Thạnh; Tân Hưng – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Ấp Trường Ninh 3, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/06/2026 đến 16:30:00 ngày 01/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trung Thành, xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Định Khánh A, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 14:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Phú B, Xã Thới Lai,
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:45:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Hòa B, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:30:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Bình, Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Khương A, Trường Ninh, Thới Thanh B, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Đông Thới, Đông Lợi, Đông Hòa A, Đông Mỹ, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
