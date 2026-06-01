Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Xe máy điện thiết kế mềm mại, đi tới 80km/lần sạc bán, tải trọng lớn

Xe điện Dibao GOGO S4

Một trong những cái tên nổi bật ở phân khúc này là Dibao GOGO S4 – mẫu xe thuộc dòng GOGO của Dibao. Mẫu xe này được nhiều người biết tới nhờ phong cách thiết kế trẻ trung cùng khả năng đáp ứng khá tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Theo thông tin từ Dibao, GOGO S4 sở hữu kiểu dáng bo tròn với nhiều đường nét mềm mại thay vì thiết kế góc cạnh theo phong cách thể thao.

Ngoại hình của xe mang xu hướng trung tính, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau nhưng đặc biệt hướng tới học sinh, sinh viên hoặc người dùng nữ cần một mẫu xe điện dễ điều khiển.

Xe có kích thước tổng thể khoảng 1.710 x 705 x 1.030mm cùng chiều cao yên khoảng 755mm. Thông số này giúp người lái dễ chống chân và điều khiển hơn khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Thiết kế gọn gàng cũng là yếu tố giúp Dibao GOGO S4 phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày trong thành phố, đặc biệt ở các khu vực có mật độ xe cộ cao.

Không chỉ đóng vai trò là phương tiện di chuyển, mẫu xe này còn được nhiều người dùng trẻ lựa chọn nhờ ngoại hình bắt mắt và phong cách mềm mại – xu hướng khá phổ biến trong nhóm scooter điện phổ thông hiện nay.

Động cơ khoảng 1.500W





Một trong những điểm đáng chú ý trên Dibao GOGO S4 nằm ở hệ truyền động điện hướng tới sự ổn định và dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ điện công suất khoảng 1.450 – 1.500W kết hợp hệ thống ắc quy 60V gồm 5 bình 12V.

Theo công bố từ nhiều đại lý và nhà phân phối, mẫu xe này có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 45 – 55km/h tùy điều kiện vận hành thực tế.

Mức tốc độ này được đánh giá phù hợp với môi trường nội đô và đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển quãng ngắn hàng ngày. Khác với các dòng xe điện hiệu suất cao tập trung vào khả năng tăng tốc mạnh, Dibao GOGO S4 ưu tiên cảm giác vận hành nhẹ nhàng và ổn định.

Xe đi xa 80km/lần sạc

Động cơ điện giúp xe vận hành khá êm, hạn chế tiếng ồn và giảm độ rung trong quá trình sử dụng. Theo thông số từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 60 – 90km sau mỗi lần sạc đầy tùy tải trọng và cách sử dụng thực tế.

Trong điều kiện sử dụng thông thường, mức quãng đường khoảng 80km được xem là đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của phần lớn người dùng đô thị. Thời gian sạc đầy của xe dao động khoảng 10 – 12 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng xe điện hiện nay.

Ngoài ra, xe còn hỗ trợ tính năng tự động ngắt khi sạc đầy nhằm tăng độ an toàn và hạn chế ảnh hưởng tới tuổi thọ hệ thống ắc quy. Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, những mẫu xe điện phổ thông như GOGO S4 tiếp tục có sức hút riêng trên thị trường.

Không chỉ tập trung vào thiết kế và khả năng vận hành, Dibao GOGO S4 còn được trang bị khá nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Xe sở hữu đồng hồ điện tử hiển thị các thông tin cơ bản như vận tốc, mức pin và trạng thái vận hành nhằm giúp người lái dễ quan sát hơn trong quá trình di chuyển.

Hệ thống chiếu sáng Full LED cũng xuất hiện trên mẫu xe này nhằm cải thiện khả năng chiếu sáng đồng thời tăng tính hiện đại cho tổng thể thiết kế.

Ở khía cạnh an toàn, Dibao GOGO S4 được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau.

Đây là trang bị khá đáng chú ý trong phân khúc xe điện phổ thông dưới 20 triệu đồng hiện nay. Ngoài ra, xe còn sử dụng hệ thống giảm xóc thủy lực nhằm tăng độ êm ái khi di chuyển trên nhiều loại mặt đường khác nhau.

Dibao GOGO S4 có tải trọng tối đa khoảng 130 – 150kg

Bộ lốp không săm giúp tăng khả năng vận hành an toàn hơn trong trường hợp cán phải vật nhọn hoặc di chuyển trên đường xấu. Theo công bố từ các đại lý, Dibao GOGO S4 có tải trọng tối đa khoảng 130 – 150kg, đủ đáp ứng nhu cầu chở thêm người hoặc mang theo nhiều đồ dùng cá nhân.

Giá xe máy điện Dibao GOGO S4

Hiện mẫu xe này đang được bán với giá khoảng 18 – 20 triệu đồng tùy phiên bản và chương trình ưu đãi.

Trong nhóm xe điện dành cho học sinh – sinh viên, Dibao GOGO S4 được xem là đối thủ cạnh tranh đáng chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, chi phí vận hành thấp và khả năng đáp ứng tương đối tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.