Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

Xe điện mini Wuling Mini EV bước sang phiên bản 2026 với giá quy đổi chỉ 160 triệu. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển trong phố thị.

Hatchback điện Wuling Mini EV bước sang phiên bản 2026 với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý.

Nếu trước đây mẫu xe này chủ yếu được xem là phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị, phiên bản mới đang cho thấy tham vọng mở rộng đáng kể khả năng sử dụng thực tế.

Theo truyền thông Trung Quốc, Wuling Mini EV được nâng cấp mạnh về phạm vi hoạt động. Ở phiên bản cao nhất, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC, tăng đáng kể so với mức 120-215 km trên các thế hệ trước.

Việc nâng tầm quãng đường vận hành lên hơn 300 km giúp mẫu xe này không còn bị giới hạn trong nhu cầu đi lại vài chục kilomet mỗi ngày trong nội đô. Người dùng có thể linh hoạt hơn khi thực hiện các chuyến đi liên tỉnh ngắn hoặc sử dụng xe liên tục nhiều ngày mà không cần sạc thường xuyên.

Đây được xem là bước thay đổi quan trọng đối với dòng Mini EV, bởi hạn chế về phạm vi hoạt động từng là rào cản lớn khiến nhiều khách hàng e ngại khi chuyển từ xe máy hoặc ô tô động cơ đốt trong sang xe điện cỡ nhỏ.

Trong bối cảnh xe điện đô thị ngày càng phổ biến tại châu Á, đặc biệt ở những thành phố đông đúc, các mẫu xe nhỏ gọn nhưng có tầm hoạt động tốt đang trở thành xu hướng mới. Wuling dường như không muốn Mini EV chỉ dừng lại ở vai trò “xe điện giá rẻ”, mà đang từng bước nâng cấp để trở thành phương tiện di chuyển thực dụng hơn.

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý trên Wuling Mini EV là việc bổ sung công nghệ sạc nhanh DC, đây là trang bị gần như chưa xuất hiện trên các đời Mini EV trước đây.

Trước đó, phần lớn phiên bản Mini EV chỉ hỗ trợ sạc AC thông thường, khiến thời gian nạp đầy pin kéo dài. Điều này phần nào hạn chế trải nghiệm sử dụng, đặc biệt với nhóm khách hàng cần di chuyển thường xuyên hoặc không có nhiều thời gian chờ sạc.

Nhờ được trang bị sạc nhanh DC, phiên bản 2026 cải thiện đáng kể tính tiện dụng khi thời gian sạc được rút ngắn xuống chỉ còn một phần nhỏ so với trước. Đây cũng là xu hướng chung của thị trường xe điện hiện nay, khi tốc độ sạc ngày càng trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh phạm vi hoạt động.

Bên cạnh hệ thống pin và công nghệ sạc, thiết kế của Wuling Mini EV cũng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Xe tiếp tục duy trì kiểu dáng hatchback cỡ nhỏ đặc trưng nhưng được làm mới ở một số chi tiết ngoại thất nhằm tăng cảm giác trẻ trung và năng động.

Đáng chú ý, một số phiên bản mới được mở rộng kích thước. Biến thể 5 cửa sở hữu chiều dài vượt mốc 3,2 m, qua đó cải thiện không gian cabin cũng như tính thực dụng cho gia đình nhỏ hoặc nhóm khách hàng trẻ.

Dù vẫn theo đuổi tiêu chí tối ưu chi phí, khoang nội thất của phiên bản mới không còn quá tối giản như trước. Xe tiếp tục được trang bị các tiện ích cơ bản như màn hình trung tâm, điều hòa, kính chỉnh điện cùng nhiều tính năng phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ở các phiên bản cao hơn, Wuling Mini EV còn được bổ sung cảm biến lùi, túi khí và một số trang bị an toàn cơ bản nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Giá hatchback điện Wuling Mini EV

Bên cạnh những nâng cấp về công nghệ và khả năng vận hành, giá bán tiếp tục là yếu tố giúp dòng Mini EV duy trì sức hút. Theo công bố, phiên bản 2026 có giá khởi điểm khoảng 6.200 USD, tương đương hơn 163 triệu đồng.

Mức giá này ngang với nhiều mẫu xe tay ga cao cấp tại Việt Nam như Honda SH350i, nhưng mang lại trải nghiệm của một mẫu ô tô điện cỡ nhỏ.

Trước đó, phiên bản 3 cửa của Wuling Mini EV đã ngừng phân phối tại Việt Nam để tập trung vào các dòng xe lớn hơn như Wuling Bingo. Trong thời gian tới, thị trường Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón nhận thế hệ Wuling Mini EV mới.

Trong bối cảnh giá ô tô điện tại nhiều thị trường vẫn ở mức cao, dòng Mini EV tiếp tục đóng vai trò như lựa chọn giúp “phổ cập hóa” xe điện cho nhóm khách hàng phổ thông.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.