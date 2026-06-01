Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội cực tốt cho người mua
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.
Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 17 Pro Max 256 GB đang được bán với giá chỉ từ 35,7 triệu đồng tại một hệ thống, đi kèm theo đó là nhiều ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán ShopeePay, VIB... nâng tổng mức giảm trực tiếp lên đến 1,3 triệu đồng.
Bảng giá iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max 256GB: 35.7 triệu đồng;
iPhone 17 Pro Max 512GB: 42.99 triệu đồng;
iPhone 17 Pro Max 1TB: 49.99 triệu đồng;
iPhone 17 Pro Max 2TB: 61.99 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 17 Pro Max
Dù mới ra mắt chưa được bao lâu và vẫn đang là "quái vật" thống trị mọi bảng xếp hạng flagship, thế nhưng iPhone 17 Pro Max đã bắt đầu có những tín hiệu rục rịch giảm giá tại các đại lý bán lẻ. Đây chắc chắn là một tin không thể vui hơn cho những anh em nào đợt cuối năm ngoái còn đang "chùn tay" vì mức giá mở bán quá bỏng tay. Theo quan sát của mình tại một số chuỗi cửa hàng lớn, giá của siêu phẩm này đã được điều chỉnh nhẹ, giảm từ vài trăm nghìn cho đến cả triệu đồng tùy phiên bản dung lượng, đi kèm theo đó là hàng loạt combo ưu đãi trợ giá lên đời hay giảm thẳng qua ví điện tử.
Xét về trải nghiệm thực tế ở thời điểm hiện tại, màn hình siêu sáng với phần khuyết Dynamic Island được thu gọn lại, kết hợp cùng con chip xử lý siêu mạnh mẽ mãnh thú vẫn mang lại độ mượt mà đến mức "vô thực". Điểm ăn tiền nhất là hệ thống camera nâng cấp mạnh mẽ về khả năng zoom quang học và các tính năng Apple Intelligence đã chạy cực kỳ ổn định, mượt mà chứ không còn là những bản thử nghiệm như hồi đầu. Việc các đại lý chủ động hạ nhiệt mức giá cho thấy họ đang muốn kích cầu mua sắm giữa năm, đồng thời dọn đường dần cho các dòng máy tiếp theo.
Có nên mua iPhone 17 Pro Max thời điểm này?
Thực tế, sau nhiều tháng mở bán, iPhone 17 Pro Max vẫn là một trong những smartphone cao cấp duy trì sức mua ổn định trên thị trường. Điều này cho thấy nhu cầu nâng cấp lên các dòng máy cao cấp vẫn còn khá lớn, đặc biệt ở nhóm người dùng muốn chuyển đổi hệ sinh thái hoặc nâng cấp từ các thế hệ iPhone cũ hơn.
Tóm lại, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại đỉnh cao nhất của Apple để dùng lâu dài trong vòng 3 đến 5 năm tới mà không lo lỗi thời, thì thời điểm iPhone 17 Pro Max rục rịch giảm giá này chính là "khung giờ vàng" để chốt đơn. Không cần phải chờ đợi thêm nữa vì mức giá hiện tại đã quá hợp lý cho một trải nghiệm đỉnh cao từ thiết kế titan sang trọng cho đến hiệu năng toàn diện rồi!Xem tin tức
