Giá vàng hôm nay 1/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn vẫn tuột mốc 160 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 1/6, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với kết tuần qua.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng đứng im so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giữ nguyên mức chốt tuần qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay không thay đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 156-159 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch 30/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 5h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.538,3 USD/ounce, đi ngang.
Sáng nay, mở cửa tuần mới, giá vàng thế giới giảm xuống mức 4.526 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce.
Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh dưới tác động của các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng về lạm phát tại Mỹ.
Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.508,3 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên gần 4.580 USD/ounce nhờ tâm lý lo ngại trước những bất ổn địa chính trị. Đà tăng không duy trì được lâu khi đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư thận trọng trước các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.
Giá bạc hôm nay 1/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 11 phút trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 1/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự phục hồi nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.
Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 46 phút trước
GĐXH - Hatchback điện được nâng cấp mạnh về quãng đường di chuyển, lần đầu hỗ trợ sạc nhanh DC, hứa hẹn cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng trong khi giá bán chỉ từ khoảng 163 triệu đồng.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người muaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện thiết kế mềm mại, động cơ 1.500W, quãng đường khoảng 80km/lần sạc và nhiều tiện ích phục vụ đi lại đô thị.
Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội cực tốt cho người muaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.
Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga đang thu hút người dùng trẻ nhờ thiết kế bo tròn phong cách châu Âu, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.
SUV hạng C hybrid giá 472 triệu đồng phong cách thể thao, công nghệ hiện đại, nội thất siêu rộng hơn cả Mazda CX-5, rẻ nhất phân khúc cực dễ tiếp cậnGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hybrid vừa ra mắt với giá chỉ từ 472 triệu đồng nhưng lại sở hữu kích thước lớn, công nghệ hiện đại cùng hệ thống truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu, đủ sức khiến Mazda CX-5, Hyundai Tucson ‘toát mồ hôi’.
Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng gu thiết kế hiện đại, đi 100 km/lần sạc, màn 7 inch, rẻ hơn Vision dễ dàng đi trong đô thịGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ấn tượng nhờ thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ hiện đại cùng khả năng di chuyển tới 100 km sau mỗi lần sạc đầy.
Tỷ giá USD hôm nay 31/5: Đồng Đô la Mỹ đang suy yếuGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 31/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 31/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 31/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.
Xe ga 150cc giá 46,4 triệu đồng có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hơn Honda Air Blade được khách hàng đặc biệt quan tâmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc đang được rất nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm không chỉ có ngoại hình hầm hố, ấn tượng hơn Honda Air Blade và SH 160i, ‘tân binh’ này còn gây ấn tượng với loạt trang bị cực khủng.
Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế tân cổ điển, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha chị em nhìn là mêGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện thiết kế tân cổ điển mềm mại, quãng đường khoảng 80km/lần sạc cùng mức giá dễ tiếp cận chỉ khoảng 16,5 triệu đồng.