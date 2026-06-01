Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Thứ hai, 07:25 01/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
GĐXH - Xe ga đang thu hút người dùng trẻ nhờ thiết kế bo tròn phong cách châu Âu, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 1.

GĐXH - Xe ga 125cc đẹp như Honda SH 125i vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 47 triệu đồng, rẻ hơn SH Mode.

Xe ga bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 2.

Xe ga Kymco Like FI

Trong nhóm xe ga 50cc tại Việt Nam, những mẫu xe mang phong cách cổ điển và dễ sử dụng đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt từ học sinh, sinh viên hoặc người dùng chưa có bằng lái.

Điểm nổi bật của Kymco Like FI nằm ở ngoại hình bo tròn với nhiều đường cong mềm mại tạo cảm giác thanh lịch và trẻ trung. Thiết kế này khiến mẫu xe thường được nhiều người liên tưởng tới các dòng scooter Ý mang phong cách cổ điển.

Yên xe dạng lượn sóng kết hợp các chi tiết mạ kim loại giúp tổng thể xe trông thời trang hơn so với nhiều mẫu xe ga 50cc phổ thông hiện nay.

Trên thân xe xuất hiện logo LIKE nổi bật nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu. Trong khi đó, phần đầu xe được thiết kế khá đặc trưng với cụm đèn pha chữ U nằm dưới viền kim loại.

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 3.

Điểm nổi bật của Kymco Like FI nằm ở ngoại hình bo tròn với nhiều đường cong mềm mại

Hai bên mặt nạ là cặp xi nhan tạo hình cách điệu nhằm tăng vẻ hiện đại cho mẫu scooter này. Kymco cũng bổ sung nhiều chi tiết cắt xẻ và khe gió hình mũi tên nhằm giúp tổng thể xe trông cá tính hơn.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao khoảng 1.845 x 685 x 1.125mm cùng chiều cao yên khoảng 760mm. Thông số này giúp mẫu xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau, đặc biệt là người có thể trạng nhỏ hoặc người dùng nữ. Không gian để chân rộng cũng giúp người lái dễ thay đổi tư thế khi di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Không chỉ tập trung vào thiết kế, Kymco Like FI 50cc còn được trang bị động cơ hướng tới khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 4.

Xe được trang bị động cơ xăng 4 thì

Xe sử dụng động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí dung tích khoảng 49,5cc. Động cơ này kết hợp hệ thống phun xăng điện tử FI nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu đồng thời tăng độ ổn định khi vận hành.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 50km/h. Mức tốc độ này phù hợp với quy định dành cho xe 50cc và đáp ứng tốt nhu cầu đi học hoặc di chuyển hàng ngày trong nội đô. Kymco cho biết mẫu xe này được tối ưu theo hướng tăng tốc mượt và vận hành êm ái hơn.

Trong quá trình sử dụng thực tế, động cơ của xe được đánh giá khá nhẹ nhàng, ít rung và không quá ồn – yếu tố thường được người dùng trẻ quan tâm khi chọn xe ga phổ thông.

Xe sở hữu bình xăng dung tích khoảng 5,5 lít giúp tăng khả năng di chuyển liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Bên cạnh đó, bộ lốp không săm kích thước 90/90-12 ở cả trước và sau giúp xe tăng độ ổn định khi vận hành trong phố. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước và sau cũng giúp cải thiện độ êm ái khi đi qua đường xấu hoặc gờ giảm tốc.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Kymco Like FI 50cc là việc mẫu xe này được trang bị khóa thông minh Smart Key. 

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 5.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Kymco Like FI 50cc

Hệ thống Smart Key giúp người dùng mở khóa và khởi động xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, xe cũng sở hữu cốp chứa đồ khá rộng dưới yên.

Người dùng có thể để vừa nhiều vật dụng cá nhân như túi xách, áo mưa hoặc mũ bảo hiểm nửa đầu. Đây được xem là điểm cộng lớn với nhóm khách hàng trẻ thường xuyên cần mang theo nhiều đồ dùng khi đi học hoặc đi làm.

Kymco Like FI 50cc còn sử dụng cụm đồng hồ analog kích thước lớn với thiết kế mang phong cách cổ điển. Các thông số hiển thị được bố trí rõ ràng nhằm giúp người lái dễ quan sát hơn trong quá trình vận hành.

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 6.

Cốp xe rộng rãi thoải mái chứa đồ

Ở khía cạnh an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh cơ kết hợp bộ giảm xóc thủy lực nhằm mang lại cảm giác vận hành ổn định hơn trong điều kiện giao thông đô thị.

Giá xe ga Kymco Like FI

Xe ga Kymco Like FI có giá khoảng 28,86 triệu đồng và gây chú ý nhờ thiết kế mềm mại theo phong cách scooter châu Âu.

Trong bối cảnh nhóm xe ga 50cc ngày càng cạnh tranh mạnh, Kymco Like FI tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhờ thiết kế thời trang, dễ sử dụng và nhiều tiện ích hiện đại hơn mặt bằng chung phân khúc.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 7.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 8.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 9.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 10.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xe ga giá tốt tại Việt Nam 2026: Kymco Like FI và những lựa chọn hấp dẫn - Ảnh 11.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
