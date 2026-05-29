Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 29 - 31/5/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ 10 tiếng/ngày

Thứ sáu, 10:49 29/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 29 - 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 29 - 31/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 29 - 31/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 29 - 31/5/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: Yersin (hồ lắng Yersin đến đầu đường Nguyễn Trãi), Phạm Hồng Thái (bùng binh yersin- phạm hồng thái đến số 10 Phạm Hồng Thái).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 15:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: Phường BLao; Xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 07:02:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Trạm biến áp - Hỏng thiết bị


KHU VỰC: - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 473/185/6 vào hướng đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt, Bùi Thị Xuân, Hồ Tùng Mậu, Đặng Trần Côn, Hoàng Văn Thụ… & Trạm 030220230 - 473/185/5 Bệnh Viện. - Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 15:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220385 - 473/221 Cư Xá Dâu Tằm, đường Chu Văn An - Mã trạm – tên trạm: 030220410 - 473/228/8 đường Nguyễn Chí Thanh - Mã trạm – tên trạm: 030220159 - Trạm 472/93/3 Cty Truyền Hình Cáp NTH

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 12:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 471/53 về hướng khu vực Lộc Châu, Đại Lào - Phường 3 Bảo Lộc & Trạm 030240460 - 471/14/14 Xóm Bắc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/05/2026 đến 16:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030240460 - 471/14/14 Xóm Bắc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/05/2026 đến 16:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đơn Dương


KHU VỰC: Một phần thôn Quảng Tân thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Quảng Tân thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 29/05/2026 đến 13:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Quảng Tân thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn Pró Ngó, Pró Kinh Tế, G’răng Chớ thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: G’răng Chớ thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các thôn Nghĩa Lập 2, Nghĩa Lập 3, Nghĩa Lập 4, Nghĩa Lập 5, Suối Thông A, Suối Thông B, Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Cầu Sắt, Đa Hoa, Kam Boutte, Bookapang, một phần các thôn Nghĩa Đức, Nghĩa Thị, Nghĩa Lập 1, Lạc Trường thuộc xã Đơn Dương; Một phần thôn Tân Lập thuộc xã Ka Đô.

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 30/05/2026 đến 17:30:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: Nhánh rẽ 475/16/43

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 16:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ 475/16/72

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 15:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ 475/16/72

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 16:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng


KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực xã Tân Hội( bao gồm xã Tân Hội cũ, xã Tân Thành cũ) và một phần thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng, thôn Văn Minh thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 16:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện TBA Công ty Tượng Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 16:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện nột phần thôn Phú Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/05/2026 đến 17:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực xã Tà Hine(toàn bộ xã Đà Loan cũ) và toàn bộ khu vực xã Tà Năng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/05/2026 đến 16:30:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29 - 31/5/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29 - 31/5/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh


KHU VỰC: Một phần thôn Phú Bình, Hương Thận xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 14:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 7 xã Đạ Tẻh 2

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/05/2026 đến 16:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 1A, 4A, 4B, 5C xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 12:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 1A, 4A, 4B, 5C xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/05/2026 đến 16:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 1C, 2B, 5B xã D́à Tẻh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/05/2026 đến 16:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cát Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29 - 31/5/2026.

Lịch cúp điện Bảo Lâm


KHU VỰC: KH: Công Ty TNHH Trà và cà phê Trường Tín, Phan Văn Sơn - Thôn 6 Lộc Tân, Phường 2 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/05/2026 đến 14:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Thôn: 1, 2 ,3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lộc Thắng - Xã Bảo Lâm 1; - Thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lộc Quảng - Xã Bảo Lâm 1; - Thôn: 1, 2, 3, 11 Lộc Ngãi - Xã Bảo Lâm 1; - Một phần tổ 16, tổ 20 Lộc Phát, Phường 1 Bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Các thôn: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Lộc Thắng Xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 13:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29 - 31/5/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29 - 31/5/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 29 - 31/5/2026 - Ảnh 2.EVNHANOI hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6/2026 trong thời điểm diễn ra kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố

GĐXH - Mới đây, EVNHANOI đã báo hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố.

