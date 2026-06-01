Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1 – 7/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Thứ hai, 11:19 01/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 1 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1 – 7/6/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Long Châu


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân An, thuộc khóm 1, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phó Cơ Điều 1A, thuộc tổ 14, khóm 4, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Công Viên Mậu Thân, thuộc tổ 14, khóm 4, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phạm Thái Bường 5-1, thuộc tổ 4, khóm 4, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hưng Quới 2A thuộc tổ 7, ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hưng Quới 2 thuộc tổ 7, ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thiềng Đức 2A, trạm Thiềng Đức 2C (hướng từ Cầu Thiềng Đức đến hẻm Miễu Bà) thuộc tổ 6, khóm 3, đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng DNTN Đại Minh-đường 8/3, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Phước Hòa; tổ 7, ấp Phước Lộc; tổ 8, ấp Phước Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 9, ấp Hòa Hưng; tổ 10, ấp Lộc Hưng; tổ 11, ấp Phước Lộc, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 9, ấp Hòa Hưng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trà Ôn


KHU VỰC: Ấp Tích Phú, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng trạm XX Tấn Phát thuộc ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Sóc Ruộng, Mỹ Định, Mỹ Phú, Mỹ Yên, Cần Thay và một phần ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Ninh Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Nhơn Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhơn Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Tường Hưng, Tường Tín, Tường Thọ, Ninh Thuận, Ninh Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tam Bình


KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 3 ấp 4 Hậu Lộc và 3A ấp 4 Hậu Lộc, thuộc tổ 8,9 ấp 4 và tổ 6 ấp Danh Tấm, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tám Hè, tổ 8, ấp Cây Bàng, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/06/2026 đến 13:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm DC Hậu Lộc 1, tổ 7, ấp 5, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/06/2026 đến 15:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Sơn C2, Phú Sơn C2A thuộc một phần Phú Sơn C, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Vồn


KHU VỰC: Các hộ sứ dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 6 khóm Đông Bình; Một phần tổ 13 khóm Đông Bình B, Một phần từ tổ 1 đến tổ 3 khóm Đông Bình C, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sứ dụng điện thuộc toàn bộ ấp Mỹ An, ấp Mỹ Phước 1, ấp Mỹ Phước 2, một phần tổ 2, 7, 9, 10, 11 ấp Mỹ Hưng 2, một phần tổ 3, 5, 8, 9, 10, 13, 19 ấp Mỹ Lợi, một phần tổ 4, 5 ấp Mỹ Thới 1, một phần tổ 2, 4 ấp Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khóm Thuận Nghĩa, Thuận Tân A, Thuận Tân B, Thuận Thành, Thuận Thới, phường Bình Minh; - Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Thành Nghĩa, Thành Đức, Thành Tâm, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trung Thành


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lý Nhất B1, thuộc tổ 07, ấp Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân An Luông 2, thuộc tổ 8, ấp 7, tổ 12, ấp 8, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ An Điền 4, thuộc tổ 06, 07, ấp An Điền 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Bình Phụng, thuộc tổ 03, 04, ấp Bình Trung, tổ 01 đến 15 ấp Bình Phụng, tổ 8, ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum


KHU VỰC: Khách hàng tổ NDTQ số: 1 + số 2, ấp Tân An - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng tổ NDTQ số 4 + số 3, ấp Vàm Lịch - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ NDTQ số: 01+13 ấp Vàm Lịch xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng tổ NDTQ số 2 + số 4, ấp Phước Chí - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Quới


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân Minh 1, ấp Tân Minh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 12:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành quới 4A, thuộc tổ 6, ấp Thành Khương, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Thọ, 1, thuộc tổ 3, ấp Thành Thọ, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Thuận 2, thuộc tổ 6, ấp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hậu 1 thuộc tổ 2, ấp Thành Hậu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các ấp: An Thới, An Thành, An Thạnh, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Lộc, thuộc tổ 3, ấp Thành Lộc, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hưng 4, thuộc tổ 2, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nguyễn Văn Thảnh 4, 4A, thuộc tổ 7, ấp Hòa Bình, Tổ 4 ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Tân, thuộc tổ 2, ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các ấp: Tân Lộc, Tân Khánh, Tân Vĩnh, Tân Tiến, Hưng Thuận, Hưng Lợi, Hưng Nghĩa, Hưng Thịnh, Hưng Hòa, Hưng Phú, Hưng Bình, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

