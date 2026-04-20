Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông, Hà Nội tháng 4/2026

Thứ hai, 10:59 20/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, khu vực phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có lượng chung cư rao bán khá sôi nổi, giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Hà Đông mới là nơi có lượng  chung cư rao bán khá rầm rộ, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 60 đến 100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 54m2, tại dự án The Charm An Hưng, đường Tố Hữu, phường Hà Đông, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,1 tỷ đồng, tương đương 94,44 triệu đồng/m2.

Căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 72,8m2 tại dự án Tháp đôi Kepler Land, phường  Hà Đông hiện đang được rao bán với giá 6,4 tỷ đồng, tương đương 87,91 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn hộ chung cư thiết kế 4 phòng ngủ, rộng 180m2 tại dự án Mulberry Lane, phường Hà Đông với giá 14,9 tỷ đồng, tương đương 82,78 triệu đồng/m2.

Sau sáp nhập, phường Hà Đông vẫn là một trong khu vực có lượng dao dịch bất động sản sôi nổi, đây vẫn là cửa ngõ, đất vàng của thủ đô, có dân cư đông đúc, có tốc độ đô thị hóa phát triển đồng bộ cao.

Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông, Hà Nội tháng 4/2026 - Ảnh 1.Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên nhà riêng tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.

Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông, Hà Nội tháng 4/2026 - Ảnh 2.Giá nhà riêng tại Hà Đông, Hà Nội vượt 5 tỷ đồng/căn, thị trường rao bán sôi động

GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, khu vực phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có lượng nhà riêng rao bán khá sôi nổi, giá bán đã vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

Giá nhà riêng tại Hà Đông, Hà Nội vượt 5 tỷ đồng/căn, thị trường rao bán sôi động

Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026

Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương

Giá chung cư leo thang, Hà Nội chạm ngưỡng 128 triệu đồng/m2, Hưng Yên chạm 87 triệu đồng/m2

GĐXH - Trong quý I/2026, giá chung cư tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đà Nẵng... tiếp tục leo thang ở phân khúc sơ cấp, thị trường thứ cấp lại có động thái giảm.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,7%/năm.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 12/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng 82 triệu đồng/kg.

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất đang giảm rất mạnh, cho thấy quyết tâm trong việc bảo vệ ngôi vị ‘vua doanh số’ phân khúc cỡ C trước sự cạnh tranh của Honda CR-V và Hyundai Tucson.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh hơn 1 triệu/lượng lúc mở cửa rồi tăng mạnh.

GĐXH - Giá USD sáng nay (20/4), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.103, tăng 1 đồng so với cuối tuần qua.

GĐXH - SUV hạng B Hyundai Creta bổ sung phiên bản mới với giá từ 341 triệu đồng, tăng mạnh trang bị để cạnh tranh trực diện trong phân khúc SUV đô thị.

GĐXH - Xe máy điện với giá hơn 31 triệu đồng, đi tới 320 km/lần sạc, tốc độ 125 km/h, vượt nhiều xe xăng phổ thông.

GĐXH - MPV 7 chỗ của Toyota với giá bán chưa tới 300 triệu, phù hợp với những khách hàng chưa khá giả.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 19/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giữ ổn định, duy trì quanh vùng 82-83 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 20/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh hơn 1 triệu/lượng lúc mở cửa rồi tăng mạnh.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top