Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông, Hà Nội tháng 4/2026
GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, khu vực phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có lượng chung cư rao bán khá sôi nổi, giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Hà Đông mới là nơi có lượng chung cư rao bán khá rầm rộ, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 60 đến 100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 54m2, tại dự án The Charm An Hưng, đường Tố Hữu, phường Hà Đông, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,1 tỷ đồng, tương đương 94,44 triệu đồng/m2.
Căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 72,8m2 tại dự án Tháp đôi Kepler Land, phường Hà Đông hiện đang được rao bán với giá 6,4 tỷ đồng, tương đương 87,91 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán căn hộ chung cư thiết kế 4 phòng ngủ, rộng 180m2 tại dự án Mulberry Lane, phường Hà Đông với giá 14,9 tỷ đồng, tương đương 82,78 triệu đồng/m2.
Sau sáp nhập, phường Hà Đông vẫn là một trong khu vực có lượng dao dịch bất động sản sôi nổi, đây vẫn là cửa ngõ, đất vàng của thủ đô, có dân cư đông đúc, có tốc độ đô thị hóa phát triển đồng bộ cao.
Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh hơn 1 triệu/lượng lúc mở cửa rồi tăng mạnh.