Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 17 - 19/4//2026: 5h30 sáng cả loạt khu dân cư đã bị mất điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 17 - 19/4//2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 17 - 19/4//2026 được cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 17 - 19/4//2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Đường Trần Phú (lề bên phải từ cửa hàng Tín Nghĩa Store Bạc Liêu đến ngã tư Trần Phú - Nguyễn Tất Thành) và (lề bên trái từ Trang Trí Nội Thất Hải Sơn đến ngã tư Trần Phú - Hòa Bình) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Tràng An, khóm Trà Khứa - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Chòm Xoài - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/04/2026 đến 12:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, Phong Thạnh A, 1A, 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/04/2026 đến 16:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm 13 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/04/2026 đến 12:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 10 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 13A - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/04/2026 đến 15:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 6 - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/04/2026 đến 11:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 2 - phường Giá Rai, Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/04/2026 đến 12:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 2 - phường Giá Rai, Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 19/04/2026 đến 16:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2A, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2A, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 17:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhàn Dân A, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 17:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/04/2026 đến 16:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò , Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/04/2026 đến 16:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Ban I, Trà Ban II, Thông Lưu A, Hà Đức, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long, Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi;

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/04/2026 đến 13:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ, Cây Điều, Tràm 1, Cái Tràm A1, Hoà Linh, Trà Khứa, xã Hòa Bình; Ấp B1, Cai Điều, Tràm 1, Xóm Lớn, xã Châu Thới, Ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Huê 3, Tường 1, Phước 3A - xã Phước Long; Ấp 10, Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, Bình Thiện, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B, Tường Thắng A, Tường Thắng B, Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Huê 2B - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/04/2026 đến 15:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Tây, Xẻo Gừa - xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/04/2026 đến 16:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/04/2026 đến 15:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Thạnh Trị - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/04/2026 đến 12:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Trị - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/04/2026 đến 10:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Trường Điền, Bửu Đông - xã Đông Hải;

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 18/04/2026 đến 15:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Diêm Điền, Huy Điền, Doanh Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 18/04/2026 đến 13:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 19/04/2026 đến 15:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu Đông, Cái Cùng, Vĩnh Điền, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Cây Giá, Lung Lá, Hòa Phong, Phan Mầu, Kinh Xáng - Định Thành

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 19/04/2026 đến 14:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Cát - xã Long Điền; Ấp Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/04/2026 đến 11:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/04/2026 đến 15:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/04/2026 đến 11:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 12, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu A

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/04/2026 đến 15:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thị trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 16:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Chùa Phật, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Cái Tràm B, Châu Phú, Xóm Lớn A - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Tràm A2, Cái Tràm B, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Láng Giài, Láng Giài A, Hòa Linh - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp