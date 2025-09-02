Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh

Thứ ba, 18:06 02/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ngày Quốc khánh 2/9, hàng ngàn người dân khắp mọi miền đất nước hành hương về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Nam Đàn, Nghệ An) để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại khu di tích, dòng người nối dài thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Bác Hồ và những người thân trong gia đình. Nhiều cụ già, em nhỏ xúc động khi được tận tay thắp nén nhang trước bàn thờ Bác, lắng nghe những câu chuyện giản dị về tuổi thơ của Người.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh- Ảnh 1.

Người dân lắng nghe những câu chuyện giản dị về tuổi thơ của Bác Hồ.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh- Ảnh 2.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh- Ảnh 3.

Nhiều gia đình chụp ảnh lưu niệm ở quê Bác.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh- Ảnh 4.

Dịp này, Khu di tích trưng bày chuyên đề "Việt Nam – 80 năm những trang sử vàng" ngay trước lối vào khu di tích cũng thu hút đông đảo du khách. Mỗi bức ảnh, tư liệu quý nhắc nhớ hành trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh- Ảnh 5.

Ngày Quốc khánh không chỉ là dịp mừng Tết Độc lập, mà còn là hành trình trở về cội nguồn, để mỗi người dân Việt ôn lại lịch sử, nhắc nhở nhau sống, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh- Ảnh 6.

Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về quê Bác cũng là cách để mỗi người dân ôn lại lịch sử, tiếp thêm động lực, tinh thần và trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Ngày Quốc khánh ở Trường Sa

Ngày Quốc khánh ở Trường Sa

Cùng chuyên mục

Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội trong chiều 2/9

Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội trong chiều 2/9

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều tối 2/9 (ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 4 ngày), người dân ở khắp nơi trở lại Hà Nội làm việc khiến giao thông ở một số trục đường cửa ngõ ùn ứ.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội - 1 giờ trước

Dù mưa lớn kéo dài từ chiều, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách vẫn xếp hàng chờ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng đại lễ Quốc khánh 2/9.

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành

Xã hội - 1 giờ trước

Tại phố Cửa Bắc, ngay từ trưa 1/9, nhiều người dân đã "cắm chốt", quyết tâm phải xem bằng được khối khí tài gồm xe tăng, xe thiết giáp di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình.

Nghệ An: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9

Nghệ An: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, khắp các con đường, xóm đạo ở Nghệ An ngập tràn sắc đỏ sao vàng, hòa cùng niềm vui của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập

Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập

Xã hội - 3 giờ trước

Những ngày qua, UBND các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt chi trả quà tặng nhân dịp 80 năm Quốc khánh cho nhân dân.

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 2/9, ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh, giao thông Hà Nội bất ngờ thông thoáng, không ùn tắc như dự đoán, các tuyến cửa ngõ và đường nội đô cơ bản ổn định.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 36 diễn ra trong ngày Quốc khánh 2/9 thu hút hàng nghìn người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Xã hội - 6 giờ trước

Gần 200 cán bộ, phóng viên, sinh viên đã vinh dự thay mặt cho hàng nghìn nhà báo trong cả nước tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Xã hội - 6 giờ trước

Điểm bắn pháo hoa tầm cao Khu vực Quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) công tác lắp đặt đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập.

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.

Xem nhiều

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Đời sống

GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.

Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải Phòng

Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải Phòng

Xã hội
Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Đời sống
Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top