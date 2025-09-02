Tại khu di tích, dòng người nối dài thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Bác Hồ và những người thân trong gia đình. Nhiều cụ già, em nhỏ xúc động khi được tận tay thắp nén nhang trước bàn thờ Bác, lắng nghe những câu chuyện giản dị về tuổi thơ của Người.

Người dân lắng nghe những câu chuyện giản dị về tuổi thơ của Bác Hồ.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh.

Nhiều gia đình chụp ảnh lưu niệm ở quê Bác.

Dịp này, Khu di tích trưng bày chuyên đề "Việt Nam – 80 năm những trang sử vàng" ngay trước lối vào khu di tích cũng thu hút đông đảo du khách. Mỗi bức ảnh, tư liệu quý nhắc nhớ hành trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ngày Quốc khánh không chỉ là dịp mừng Tết Độc lập, mà còn là hành trình trở về cội nguồn, để mỗi người dân Việt ôn lại lịch sử, nhắc nhở nhau sống, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.