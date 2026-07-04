Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
GĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và một ngày nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Người lao động nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9
Theo thông báo của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 và ngày 2/9.
Tuy nhiên do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ bảy đến hết thứ tư tuần sau).
Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này.
Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị sắp xếp bộ phận trực, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, nhất là các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ lễ. Đối với các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì sẽ căn cứ kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp.
Chính thức nghỉ lễ 1 ngày vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
Nghị quyết 28/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/4/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Như vậy, kể từ 1/7, quy định về việc người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam đã được áp dụng trên phạm vi cả nước.
Đây là lần đầu tiên pháp luật quy định chính thức một ngày nghỉ hưởng nguyên lương dành cho người lao động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong ngày này, người lao động được nghỉ làm việc nhưng vẫn được cơ quan, doanh nghiệp chi trả đầy đủ tiền lương theo quy định.
Ngày 24/11/2026 rơi vào thứ 3, do vậy người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày nếu chưa được hoán đổi.
Tuy nhiên, theo thông tin trên CafeF, trước đề xuất hoán đổi lịch làm việc Ngày Văn hóa Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án, báo cáo Thủ tướng quyết định.
Cụ thể, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 rơi vào thứ Ba, nhiều đoàn viên và người lao động gửi ý kiến đến tổ chức Công đoàn, kiến nghị phương án hoán đổi ngày làm việc. Theo đó, đề xuất chuyển ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào một ngày thứ Bảy tiếp theo, qua đó tạo kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 21 đến hết ngày 24/11/2026.
Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, liên quan đến đề xuất này, do còn vướng quy định của luật nên Tổng Liên đoàn sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Tổng hợp số ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương năm 2026
Với sự xuất hiện của Ngày Văn hóa Việt Nam, tổng quỹ thời gian nghỉ ngơi không bị trừ lương của người lao động đã tăng lên. Số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động trong năm 2026 cụ thể như sau:
Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30.4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1.5 (1 ngày), Quốc khánh 2.9 (2 ngày) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 (1 ngày).
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