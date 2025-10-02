Mới nhất
Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tới

Thứ năm, 15:15 02/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp.

Đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Trong đó, công chức sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TL

Bộ Nội vụ cũng đề xuất nhóm này được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Ngoài 5 ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động, cán bộ, công chức nghỉ thêm 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Nội vụ gợi ý có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Dự thảo phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 được lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Qua tổng hợp, 100% các, bộ, cơ quan gửi ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Thông tin mới về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?Thông tin mới về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

GĐXH - Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?

GĐXH - Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 sẽ là kỳ nghỉ tiếp theo của người dân cả nước sau nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.

L.Vũ (th)
