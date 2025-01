Lĩnh án nặng vì mua bán pháo nổ trái phép

Ngày 21/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Văn Duẩn (SN 1988, trú tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước), Đặng Đức Phương (SN 1983, ở thành phố Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Quang Nam (SN 1973, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Viết Việt (SN 1964, trú tại huyện Nghi Lộc) bị truy tố ra trước tòa án để xét xử về tội Tàng trữ hàng cấm.

Theo hồ sư vụ án, Đặng Đức Phương là tài xế xe tải chở tôm từ miền Nam ra miền Bắc. Người đàn ông này nghĩ cách mua pháo, giấu vào thùng hàng chở về Nghệ An tiêu thụ.

Phương đặt Lê Văn Duẩn tìm nguồn bán pháo nổ. Ngày 27/9/2024, Duẩn mua của một người đàn ông ở Campuchia 11 khối pháo, giá hơn 4 triệu đồng, sau đó bán cho Phương giá hơn 6 triệu đồng. Số pháo này Phương bán cho Nam, lãi hơn 1,1 triệu đồng. Nam bán cho Việt 8 khối pháo nổ, giá 6,4 triệu đồng.

Tiếp tục, Nam đặt hàng Phương mua 50 khối pháo. Phương tiếp tục đặt hàng Duẩn 150 khối pháo, giá 67 triệu đồng.

Chiều 17/10/2024, Phương chở 4 thùng pháo về để trước hiệu thuốc nhà mình thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ của Phương là 161 khối pháo nổ các loại, tổng khối lượng hơn 213kg.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Duẩn, Đặng Đức Phương mỗi bị cáo 9 năm tù; Nguyễn Quang Nam 7 năm tù, Nguyễn Viết Việt 1 năm tù.