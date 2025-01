Tạm giữ hình sự người đàn ông đốt pháo hù người đêm cuối năm

Ngày 5-1, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Nguyễn Tùng Giang (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Tùng Giang tại cơ quan công an.

Theo đó, ngày 3-1, công an phát hiện trên mạng xã hội chia sẻ clip một người đàn ông mặc áo áo xe ôm công nghệ có hành vi hành hung và ném pháo nổ đe dọa ở trong hẻm trên đường Thống Nhất, phường 15.

Công an vào cuộc truy xét bắt giữ Giang. Qua đó xác định hơn 23 giờ ngày 31-12-2024, Giang điều khiển xe lưu thông trong hẻm trên thì xảy ra va chạm với N.T.L (22 tuổi, ngụ quận 12) dẫn đến cự cãi giữa 2 bên. Sau đó L. điều khiển xe bỏ đi.

Tiếp đó, Giang chạy xe theo rồi đánh L. gây thương tích. Chưa dừng lại, Giang lấy trong người ra 1 viên pháo tự chế đốt rồi ném về phía L. để hù dọa, gây áp lực với L.

Công an TP HCM cho biết đã điều tra, xử lý nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng hoặc hủy hoại tài sản có nguyên nhân xuất phát từ những va chạm nhỏ trong quá trình lưu thông trên đường hoặc những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.

Đây là hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe, hủy hoại tài sản của người khác.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân phải thượng tôn pháp luật trong mọi tình huống. Công an kiên quyết xử lý nghiêm tất cả những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi vi phạm do thiếu kiềm chế trên đường phố, nơi công cộng như đã xảy ra trong thời gian qua. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả mà người vi phạm phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.