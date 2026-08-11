Tuổi 31 của sao nhí 'Áo lụa Hà Đông'

Từ diễn viên chuyển hướng thành hot TikToker

Trần Thiên Tú bén duyên với điện ảnh khi còn nhỏ tuổi và được khán giả biết đến qua vai bé Ngô - con gái thứ hai của nhân vật Dần (Trương Ngọc Ánh) trong phim "Áo lụa Hà Đông" của đạo diễn Lưu Huỳnh. Thời điểm đó, Thiên Tú mới 15 tuổi nhưng lại ghi dấu ấn bởi gương mặt trong sáng và lối diễn giàu cảm xúc.

Hai năm sau, Thiên Tú tiếp tục được đạo diễn Lưu Huỳnh chọn vào vai Trinh nữ chính trong "Huyền thoại bất tử" (2009) - thắng giải Cánh Diều Vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất. Sau 2 tác phẩm gây tiếng vang, cô bé tiếp tục đóng chính phim độc lập "Dành cho tháng sáu".

Vào những năm 2010, Thiên Tú được xếp vào nhóm các diễn viên nữ triển vọng của điện ảnh Việt, bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, Thùy Anh, Thanh Tú, Nhã Phương. Thế nhưng, thời điểm đó, Thiên Tú lại bất ngờ chọn đi du học ở Học viện Hý kịch Trung ương tại Bắc Kinh để đúc kết thêm năng lực diễn xuất.

Cũng trong khoảng thời gian này, Thiên Tú tìm hướng đi mới khi tham gia sản xuất nội dung trên mạng xã hội với nghệ danh Tú Màn Thầu. Cô gây chú ý bằng những video cover các ca khúc Việt bằng lời Hoa và nhanh chóng trở thành hot TikToker với hàng trăm nghìn người theo dõi và nhiều video đạt lượng xem lớn.

Đây cũng là giai đoạn Thiên Tú có sự thay đổi đáng kể về hình ảnh. Từ cô bé Ngô có vẻ ngoài mộc mạc, nữ diễn viên trưởng thành với phong cách nữ tính, hiện đại và có phần gợi cảm.

Nhan sắc Thiên Tú dần thay đổi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tái xuất màn ảnh với diện mạo mới

Cho đến năm 2017, nữ diễn viên tái xuất trong phim "Tim hằn vết sẹo" cũng do Lưu Huỳnh đạo diễn. Nhưng "bùng nổ" trở lại là vào năm 2025, Thiên Tú góp mặt trong phim "Tử chiến trên không". Vai diễn của cô mang màu sắc khác với những nhân vật từng đảm nhận trước đây, cho thấy nữ diễn viên không muốn đóng khung mình trong hình ảnh sao nhí năm nào.

Hiện tại, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" với vai An Nhiên. Trong phim, Thiên Tú đóng cặp với Tuấn Trần - vai nam chính Nguyên Phong tạo thành một trong những tuyến nhân vật trung tâm của tác phẩm. Theo thông tin từ ê-kíp, An Nhiên và Nguyên Phong đại diện cho hai sắc thái đối lập nhưng cùng hướng đến một mục tiêu trong hành trình bảo vệ bí mật liên quan đến lăng mộ tiên đế.

Thiên Tú tập luyện võ thuật cho vai diễn mới.

Tạo hình bụi bặm trái ngược với những vai diễn trước đây cũng như phong cách đời thường của Thiên Tú.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thiên Tú trải qua khoảng 7 tháng tập luyện. Nữ diễn viên cho biết cô phải học võ, luyện cách di chuyển, thở và phản xạ như một người thực sự luyện võ thuật.

Khác với An Nhiên mạnh mẽ và giỏi võ, Thiên Tú tự nhận bản thân ngoài đời có phần "bánh bèo". Khoảng cách tính cách giữa bản thân và nhân vật khiến vai diễn này trở thành thử thách không nhỏ đối với cô. Tuy nhiên, tạo hình An Nhiên đẹp một cách mạnh mẽ với trang phục cổ trang, mái tóc dài nhận được nhiều lời khen. Hình ảnh nữ tráng sĩ giúp cô có diện mạo sắc sảo, trưởng thành hơn.

Về đời tư, cuối tháng 9/2025, tại Hà Nội, nữ diễn viên sinh năm 1991 tổ chức đám cưới với Mai Anh Đức - TikToker được biết đến với tên Đức Reaction. Ông xã kém Thiên Tú 7 tuổi và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ khả năng sáng tạo, tính cách hài hước, đầy năng lượng. Sau khi cưới, cặp đôi tiếp tục làm việc và sinh sống tại TP.HCM.

Thiên Tú được khen thăng hạng nhan sắc, tạo hình phảng phất thần thái của nữ hiệp trong phim cổ trang.