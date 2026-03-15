LIVE: Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử
GĐXH - Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Trong tiến trình phát triển của Nhà nước ta, bầu cử luôn là một trong những biểu hiện sinh động nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Lá phiếu của mỗi cử tri không chỉ là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp bảo đảm, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài thay mặt mình quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương.
Nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, các cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND luôn được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, ngày càng hoàn thiện cả về quy trình và chất lượng.
Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp”.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Sau gần bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực. Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, báo cáo của 34 tỉnh, thành phố cho thấy danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có 78.928.647 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của ngày bầu cử.
Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
