UBND xã Quốc Oai thừa nhận 20 cơ sở ở cụm nhà xưởng Phượng Cách, Sơn Trung đều có vi phạm về PCCC, môi trường, đất đai

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.

Liên quan đến cụm nhà xưởng 'mọc' trên đất nông nghiệp khiến người dân lo lắng về PCCC và ô nhiễm môi trường đã được đăng tải, ông Dương Văn Túc - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Quốc Oai cho biết, Đoàn kiểm tra của xã vừa kết thúc đợt kiểm tra toàn diện đối với 20 nhà xưởng tại đây.

Thời gian kiểm tra từ ngày 4/5 – 8/5, với lịch cụ thể cho từng cơ sở, bảo đảm khoa học, không chồng chéo, đúng quy định.

Theo Kế hoạch 02/KH-TCT của UBND xã ban hành ngày 24/4/2026, đoàn kiểm tra của xã đã tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật PCCC, Luật môi trường và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự đối với 20 nhà xưởng tại khu bãi Phượng Cách, Sơn Trung.

Một phần cụm nhà xưởng tại khu bãi Phượng Cách (đoạn cách sân bóng Phượng Cách và gốc gạo khoảng 100 mét, dẫn vào khu bãi Phượng Cách). Ảnh: Trung Sơn

Hình thức kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại hiện trường, kết hợp rà soát hồ sơ pháp lý, giấy phép hoạt động và các thủ tục liên quan.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Dương Văn Túc cho biết, đây là đợt kiểm tra có tính chất toàn diện, nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các nhà xưởng tại khu vực bãi Phượng Cách, thôn Sơn Trung, nơi đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy với tinh thần khách quan, đúng quy trình, không hình thức, không bỏ sót vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã làm rõ từng nhóm vấn đề: nguồn gốc, mục đích sử dụng đất; tình trạng xây dựng có phép hay không phép; việc chấp hành các quy định về PCCC, đặc biệt là tại các xưởng sản xuất, kho chứa vật liệu dễ cháy; công tác thu gom, xử lý chất thải, nước thải; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cận cảnh một góc phế liệu được thu gom, tập kết tại khu vực nhà xưởng ở bãi Phượng Cách. Ảnh: Bảo Loan

Theo ông Túc, các cơ sở đang tồn tại tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tái chế, thu gom phế liệu nhựa; giặt là; rửa chai lọ thủy tinh; gia công sắt; chế biến nhựa; sản xuất nhựa Alumin; nghiền, tạo hạt nhựa; gia công đá; sản xuất sơn công nghiệp…

Ông Túc thừa nhận, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, các cơ sở tại khu bãi Phượng Cách không chỉ hoạt động trên đất nông nghiệp, đất công lấn chiếm mà còn bộc lộ nhiều tồn tại về pháp lý, an toàn PCCC và xử lý chất thải và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, ông Túc cho rằng khu vực này đã tồn tại trong thời gian dài, liên quan đến nhiều tồn tại lịch sử nên chính quyền cấp xã hiện chưa thể xử lý dứt điểm ngay.

Trước mắt, thông qua kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ngành điện lực cắt điện hoàn toàn đối với các cơ sở vi phạm. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, tự tháo dỡ công trình vi phạm để phục vụ việc thu hồi đất theo quy định.

Khu vực bãi đất Phượng Cách - nơi có cụm nhà xưởng đang hoạt động. Ảnh: Google maps

Ông Túc khẳng định, quan điểm của UBND xã Quốc Oai đối với các trường hợp vi phạm là phải lập hồ sơ đầy đủ, phân loại cụ thể từng mức độ vi phạm để tham mưu xử lý đúng thẩm quyền. Đồng thời, địa phương sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm, không để tình trạng vi phạm kéo dài, tránh đi ngược chủ trương của TP Hà Nội về tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" của thành phố trong năm 2026.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã thông tin phản ánh của người dân về vấn đề nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường dọc khu bãi Phượng Cách (đoạn cách sân bóng Phượng Cách, gốc gạo dẫn vào khu bãi Phượng Cách), dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, đời sống sinh hoạt cư dân.

Trong bối cảnh Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao; thành phố Hà Nội cũng đồng thời xác định ô nhiễm môi trường và trật tự đô thị là những "điểm nghẽn" cần tập trung xử lý trong năm 2026, đặc biệt từ các nguồn phát thải như cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, xưởng tự phát, điểm tập kết phế liệu.

Thành phố đã yêu cầu rà soát, xử lý, thậm chí đình chỉ hoạt động hoặc di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn và môi trường.

Với yêu cầu cắt điện, buộc dừng hoạt động của đoàn kiểm tra UBND xã Quốc Oai, liệu tình trạng các nhà xưởng vi phạm về đất đai, PCCC, môi trường... tồn tại nhiều năm tại bãi Phượng Cách có được xử lý triệt để hay vẫn sẽ tiếp diễn dù đã có chỉ đạo quyết liệt của TP Hà Nội về xử lý dứt điểm những 'điểm nghẽn' trong năm 2026?

Phóng viên Chuyên trang GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin!

