Phát hiện 2 doanh nghiệp xăng dầu vi phạm
GĐXH - Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vi phạm quy định pháp luật.
Cụ thể, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức (xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) và phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc. Đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Trong khi đó, theo quy định, trong năm 2026, doanh nghiệp phải bảo đảm mức dự trữ tối thiểu hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Với các vi phạm trên, doanh nghiệp Hồng Đức bị xử phạt 190 triệu đồng.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu (tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh).
Kết quả kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp này cũng không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định của thương nhân đầu mối. Với hành vi vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 130 triệu đồng.
Cục QL&PTTNTN cho biết, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các thương nhân đầu mối trong việc tuân thủ quy định pháp luật, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước.
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, giám sát hoạt động của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm dự trữ lưu thông, duy trì hệ thống phân phối và chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đúng quy định.
