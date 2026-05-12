Hà Nội đề nghị treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng 48 năm ngày Giải phóng miền Nam Đường phố Hà Nội trong những ngày gần đây ngập tràn hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ, những tấm pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu,… xuất hiện khắp nơi chào mừng 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), UBND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/5 đến hết ngày 20/5/2026.

Theo đề nghị của UBND Thành phố, việc treo cờ nhằm tạo không khí trang trọng, thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân.

UBND các phường, xã được giao trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại các khu dân cư trên địa bàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cũng có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện treo cờ tại các đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm bảo đảm đồng bộ, đúng quy định.