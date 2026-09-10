Từng bị bạn học coi thường, tôi mượn xe sang đi họp lớp để trả đũa: Cái giá phải trả quá đắt

Câu chuyện họp lớp đầy chua xót của anh Lưu Đào được đăng tải trên trang Baidu (Trung Quốc), theo Đời sống Pháp luật

Muốn bạn cũ phải nhìn mình bằng ánh mắt khác

Lưu Đào bất ngờ nhận được lời mời họp lớp cấp 3 sau nhiều năm xa cách. Những ký ức thời học sinh lập tức ùa về, trong đó có cả những lần anh từng bị bạn bè coi thường vì hoàn cảnh không khá giả.

Đúng lúc ấy, người bạn thân Lão Vương phải đi công tác vài ngày. Trước khi rời nhà, anh để chìa khóa chiếc xe sang trên bàn và nhắn Lưu Đào nếu cần thì cứ sử dụng. Nhìn chiếc xe tiền tỷ, Lưu Đào nảy ra một ý nghĩ: Hay là mình lái nó đến buổi họp lớp?

Anh tin rằng nếu xuất hiện trong một chiếc xe đắt tiền, những người từng xem thường mình sẽ phải thay đổi cách nhìn.

Tối hôm đó, Lưu Đào lựa bộ vest đẹp nhất, chuẩn bị kỹ càng cho ngày gặp lại bạn cũ. Anh háo hức tưởng tượng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi mình bước xuống từ chiếc xe sang.

Lưu Đào cố tỏ vẻ khiêm tốn, nói rằng đây chỉ là xe thuê. Thế nhưng trong lòng anh lại vô cùng đắc ý. Ảnh minh họa

Chiếc xe sang trở thành tâm điểm buổi họp lớp

Ngày họp lớp, Lưu Đào xuất hiện đúng như dự định. Chiếc xe vừa dừng trước nhà hàng, một số người bạn đã chạy ra hỏi thăm, không ngớt lời khen anh giờ đây trông thật thành đạt.

Lưu Đào cố tỏ vẻ khiêm tốn, nói rằng đây chỉ là xe thuê. Thế nhưng trong lòng anh lại vô cùng đắc ý.

Trong suốt buổi họp lớp, mọi người liên tục hỏi về công việc, thu nhập và cuộc sống hiện tại của anh. Những câu chuyện về thời học sinh dần bị thay thế bằng chủ đề tiền bạc, nhà cửa và chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Càng được chú ý, Lưu Đào càng không dám thừa nhận sự thật rằng chiếc xe không thuộc về mình.

Vì sĩ diện, nhận thanh toán cả bữa tiệc

Khi bữa ăn gần kết thúc, một người bạn đề nghị Lưu Đào đứng ra thanh toán toàn bộ hóa đơn: "Cậu giờ thành đạt rồi, hôm nay để cậu chiêu đãi cả lớp!". Những người khác lập tức hưởng ứng.

Lưu Đào biết khoản tiền này không nhỏ. Anh hoàn toàn có thể đề nghị mọi người chia sẻ chi phí như một buổi họp lớp thông thường. Nhưng sau khi đã tạo ra hình ảnh một người giàu có, anh không muốn mất mặt trước bạn bè. Cuối cùng, Lưu Đào đành thanh toán toàn bộ.

Trên đường lái xe về, niềm vui ban đầu không còn nữa. Anh bắt đầu cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến số tiền vừa bỏ ra và chiếc xe mình đang sử dụng.

Tin nhắn của lớp trưởng

Về đến nhà, Lưu Đào nhận được tin nhắn từ lớp trưởng. Người này nói rằng những người bạn thực sự sẽ không quan tâm anh đi xe gì hay có bao nhiêu tiền. Điều họ quan tâm là anh vẫn là người bạn năm xưa, sống chân thành và trân trọng tình cảm giữa mọi người.

Lưu Đào đọc xong, im lặng rất lâu. Anh chợt nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ tại buổi họp lớp có lẽ không phải sự tôn trọng dành cho anh. Mọi người chỉ tò mò về chiếc xe và cuộc sống giàu có mà anh cố tình thể hiện.

Điều khiến anh xấu hổ nhất là anh đã dùng tài sản của người khác để chứng minh giá trị của chính mình, rồi tiếp tục bỏ tiền để duy trì hình ảnh ấy.

Lão Vương trở về không lâu sau đó. Anh biết Lưu Đào đã lấy xe của mình đi họp lớp. Lão Vương không hài lòng vì chiếc xe là thành quả của nhiều năm làm việc và tích góp. Nhưng điều khiến anh thất vọng hơn là Lưu Đào đã biến tài sản ấy thành công cụ để khoe khoang.

Khi biết bạn còn thanh toán toàn bộ hóa đơn, Lão Vương càng không đồng tình. Theo anh, họp lớp vốn là dịp để bạn bè gặp nhau, ôn lại kỷ niệm. Không ai cần phải dùng xe sang hay một bữa ăn đắt tiền để chứng minh mình thành công.

"Giá trị của một người không nằm ở thứ họ mượn được hay số tiền họ có thể bỏ ra trong một bữa tiệc", Lão Vương nói. Câu nói ấy khiến Lưu Đào càng im lặng.

Sau buổi họp lớp đã hiểu thế nào là thể diện

Sau sự việc, Lưu Đào nhận ra rằng giá trị của một người không nằm ở chiếc xe họ lái, bộ quần áo họ mặc hay số tiền họ có thể chi trả.

Một chiếc xe sang có thể khiến người khác chú ý trong vài phút, một hóa đơn lớn có thể mang lại những lời khen, nhưng tất cả không tạo nên sự tôn trọng chân thành.

Họp lớp đáng lẽ là dịp để những người từng thân quen gặp lại nhau và cùng nhớ về tuổi trẻ. Nếu biến cuộc gặp ấy thành nơi so sánh giàu nghèo, người mệt mỏi nhất cuối cùng vẫn là chính mình.

Lưu Đào quyết định từ nay không cố chứng minh bản thân bằng vật chất. Anh hiểu rằng sống đúng với mình và trân trọng những người yêu quý con người thật của mình mới là điều đáng giá nhất.

Việc họp lớp là để gắn kết mọi người với nhau sau những năm tháng xa cách. Vì vậy, không nên biến họp lớp trở thành nơi khoe mẽ hay tìm kiếm những mối quan hệ lợi ích khác. Ảnh minh họa

Họp lớp không phải nơi để khoe mẽ

Họp lớp tưởng là dịp ôn kỷ niệm, nhưng đôi khi lại mở ra những vết xước lòng. Cuộc trò chuyện trên bàn ăn chủ yếu về chủ đề thành công và thất bại trong công việc. Ai cũng muốn phô diễn thành tựu, khoe vị trí lãnh đạo công ty và thể hiện bản thân có khả năng kiếm tiền xuất sắc.

Mỗi người đều có quyền lựa chọn tham gia hoặc không tham gia họp lớp. Nhưng nếu đã đồng ý, mỗi người nên bớt thể hiện cái tôi. Việc họp lớp là để gắn kết mọi người với nhau sau những năm tháng xa cách. Vì vậy, không nên biến họp lớp trở thành nơi khoe mẽ hay tìm kiếm những mối quan hệ lợi ích khác, theo Lao Động.

Nhà tâm lý học Robin Dunbar (ĐH Oxford) phát hiện ra rằng để xây dựng một tình bạn bền chặt, cần có 7 điểm chung trong ngôn ngữ, nơi ở, nghề nghiệp, sở thích, chia sẻ giá trị tương đương, khiếu hài hước và quan điểm sống. Càng đồng điệu trong nhiều yếu tố, tình bạn giữa hai người càng kéo dài. Trong khi đó, khi đã bước sang tuổi trung niên, giữa những người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại khó tìm lại các điểm chung này.

Điều khiến người trung niên hạnh phúc không phải nhiều mối quan hệ, mà là có thể ở bên cạnh những người thực sự quan trọng, chia sẻ khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. Tình bạn, tình thân luôn đòi hỏi sự chân thành để đổi lấy sự chân thành, thay vì mù quáng chạy theo mong muốn tạo ra mạng lưới quan hệ rộng lớn.