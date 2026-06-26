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Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sống

Thứ sáu, 10:01 26/06/2026 |
Hà My
Hà My
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GĐXH - Phèn chua là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt giúp làm sạch, khử mùi, đuổi gián cực tốt. Với vài mẹo dưới đây, phèn chua còn có thể cải thiện và tăng vận khí tốt cho không gian sống.

Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sống - Ảnh 1.Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng

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Vì sao nhiều người đặt phèn chua trong nhà?

Phèn chua là hợp chất khoáng có dạng tinh thể màu trắng hoặc trắng đục, dễ tan trong nước. Nguyên liệu này từ lâu vẫn được dùng trong sinh hoạt nhằm khử mùi, hỗ trợ làm sạch, vệ sinh nhà cửa…

Với đặc tính hút ẩm, khử mùi, phèn chua vẫn được dùng để giảm mùi hôi trong nhà vệ sinh, khu vực bếp, nơi ẩm thấp… Ngoài ra, phèn chua cũng còn có tác dụng giúp đuổi gián, côn trùng tốt. Chỉ với cách đơn giản là mọi người hòa tan phèn chua với nước nóng rồi lau vào những khu vực gián thường xuất hiện. Khi nước khô, lớp tinh thể phèn chua kết tinh ở bề mặt sẽ làm cho gián lui tới ít hơn.

Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy không gian sống - Ảnh 1.

Phèn chua có nhiều công dụng, trong đó còn mang yếu tố phong thủy. Ảnh TL

Trong phong thủy, theo chuyên gia phong thủy, phèn chua cũng được xem như một vật phẩm mang ý nghĩa thanh lọc không gian sống. Quan niệm dân gian cho rằng, phèn chua có khả năng hấp thụ uế khí, giúp ngôi nhà trở nên sạch sẽ, thông thoáng và dễ chịu hơn, từ đó góp phần mang lại sự an tâm cho gia chủ..

Dù đây chỉ là quan niệm về dân gian nhưng việc sử dụng phèn chua vẫn được nhiều gia đình duy trì như một thói quen nhằm tạo cảm giác yên tâm và thoải mái.

5 cách dùng phèn chua để ‘cải thiện phong thủy’ không gian sống

Treo phèn chua gần cửa ra vào

Cửa chính được xem là nơi đón các luồng khí vào nhà, giống như ‘cửa miệng’ hút năng lượng. Nếu cảm thấy căn nhà đang bị ám bởi năng lượng xấu, bạn có thể treo một túi nhỏ đựng phèn chua gần cửa chính.

Quan niệm cho rằng, cách này ngăn chặn ám khí, mong muốn giữ cho không gian luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Đặt phèn chua trong phòng tắm để giảm mùi ẩm mốc

Khu vực phòng tắm thường có độ ẩm cao, dễ có mùi khó chịu, tích tụ những tạp khí. Mọi người có thể dùng phèn chua để giảm mùi ẩm mốc.

Đặt một bát nhỏ chứa phèn chua ở góc phòng có thể giúp hút bớt hơi ẩm và hỗ trợ giảm mùi. Lưu ý là cần thay phèn chua định kỳ mỗi tháng một lần để duy trì hiệu quả.

Lau sàn nhà bằng nước pha phèn chua

Nhiều gia đình pha một lượng nhỏ phèn chua vào nước lau nhà nhằm giúp sàn sạch hơn và hạn chế mùi ẩm trong không gian sống. Việc làm này còn mang ý nghĩa là đưa nguồn năng lượng mới trong nhà.

Đặt phèn chua gần đầu giường

Một số gia đình có thói quen đặt một lượng nhỏ phèn chua gần đầu giường ngủ. Theo quan niệm sẽ giúp tạo cảm giác thư thái, dễ chịu hơn khi nghỉ ngơi.

Theo chuyên gia phong thủy, điều quan trọng để cải thiện không gian sống vẫn là giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng và duy trì lối sống tích cực.

Đặt một ít phèn chua tại bàn làm việc

Một số người để phèn chua trong ngăn kéo hoặc góc bàn làm việc với mong muốn tạo môi trường làm việc gọn gàng. Điều này sẽ giúp cho chúng ta giảm cảm giác căng thẳng, tập trung để làm việc hiệu quả tốt hơn.

Cách này còn được xem là để tránh thị phi nơi công sở, thanh tẩy năng lượng tiêu cực… giúp phát triển hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sống - Ảnh 3.Tủ quần áo đặt bên trái hay bên phải giường, điều nhiều gia đình đang làm mà không biết phạm phong thủy

GĐXH – Nhiều gia đình khi bố trí phòng ngủ thường chỉ quan tâm đến kích thước, kiểu dáng của tủ quần áo mà bỏ qua vị trí đặt. Theo chuyên gia phong thủy, đây là yếu tố có thể ảnh hưởng tới công năng sử dụng và vận khí.

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Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
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Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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