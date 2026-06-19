5 điều nên làm trong 'tháng Cửu Độc' năm 2026 để bảo vệ sức khỏe và giữ vận khí hanh thông
GĐXH – Chuyên gia phong thủy cho rằng, tháng 5 âm lịch là ‘tháng Cửu Độc’ cực nguy hiểm, dễ gây hại cho cơ thể. Nhưng thời điểm này cũng là thời điểm vàng tốt nhất trong năm để thanh lọc cơ thể và bổ sung dương khí.
Tháng 5 âm lịch bước vào tháng Cửu Độc. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyến cáo, mọi người cần chú ý đến 9 ngày xấu gồm: 5/5 âm lịch, 6/5 âm lịch, 7/5 âm lịch, 15/5 âm lịch, 16/5 âm lịch, 17/5 âm lịch, 25/5 âm lịch, 26/5 âm lịch và ngày 27/5 âm lịch.
Ngoài ra, mọi người nên lưu ý thêm ngày 13/5 và 15/5 âm lịch là thời điểm giao hòa của trời đất, cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tinh thần ổn định.
Chuyên gia phong thủy khuyên, trong tháng 5 âm lịch, nhất là vào những ngày xấu trên nên thực hiện 5 điều này để bảo vệ sức khỏe và giữ vận khí hanh thông:
1. Giữ không gian sống sạch sẽ và thông thoáng trong 'tháng Cửu Độc' 2026
Thời tiết tháng 5 âm lịch thường nóng ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn, côn trùng phát triển. Vào ngày đầu tiên của chuỗi Cửu Độc (Tết Đoan Ngọ), trước cửa nhà, mọi người có thể thực hiện phong tục treo hoặc đốt ngải cứu và bồ đề (lá xương bồ). Hương thơm và tinh dầu từ các loại thảo mộc này giúp xua đuổi các loại côn trùng độc hại, khử trừ chướng khí, vi khuẩn và khí xấu trong không gian sống.
Gia chủ cũng có thể tự làm hoặc mua các túi thơm chứa các vị thuốc bắc có tính cay ấm để đeo bên mình hoặc đặt dưới gối nằm, giúp thanh lọc hệ hô hấp và bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của tà khí thấp nhiệt.
2. Chú trọng chăm sóc sức khỏe
Theo y học cổ truyền, đây là thời điểm thích hợp để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng. Các phương pháp ôn châm, cứu ngải hoặc đắp thuốc vào các huyệt vị quan trọng trên cơ thể… đều tốt trong chăm sóc sức khỏe.
Liệu pháp này tận dụng hỏa khí mạnh mẽ của mùa hè để dẫn dắt dược tính vào sâu trong xương khớp, loại bỏ hàn khí tích tụ trong cơ thể. Những người bị chứng sợ gió, lạnh tay chân vào mùa đông nếu biết tận dụng chín ngày độc này để dưỡng sinh sẽ thấy bệnh tình thuyên giảm.
Ngoài ra, mọi người nên chú ý ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tránh làm việc quá sức, tăng cường vận động nhẹ nhàng… Nếu có bệnh nền hoặc sức khỏe yếu, cần chú ý theo dõi tình trạng cơ thể để có biện pháp chăm sóc phù hợp.
3. Ăn uống thanh đạm, tăng cường thực phẩm giải nhiệt
Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Trong tháng 5 âm lịch 2026, để bổ cho can thận, điều hòa hỏa khí, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ăn uống thanh đạm.
Hãy cắt giảm các món ăn có vị chua gây tổn hại cho gan và tăng cường thực phẩm có vị đắng và giải nhiệt tự nhiên như rau má, trà tâm sen, khổ qua… Đồng thời, hãy tích cực ăn các thực phẩm có màu đen. Nhiều thực phẩm bổ thận màu đen tự nhiên đều mang vị ngọt nhẹ.
Vị ngọt này có khả năng trung hòa vị mặn dư thừa trong cơ thể, giúp nuôi dưỡng và phục hồi chức năng thận một cách bền vững. Các thực phẩm này như: Mè đen (vừng đen) và đậu đen xanh lòng, gạo lứt đen hoặc nếp cẩm, mộc nhĩ, rong biển…
4. Giữ tinh thần thư thái, tránh căng thẳng
Thời tiết nắng nóng những ngày tháng 5 kéo dài có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và chất lượng giấc ngủ. Việc duy trì tinh thần tích cực, hạn chế nóng giận, dành thời gian nghỉ ngơi, đọc sách, tập thể dục, thiền định… thời điểm này giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết mùa hè.
5. Làm việc thiện, lan tỏa năng lượng tích cực
Trong văn hóa truyền thống, tháng Cửu Độc cũng là dịp nhiều người lựa chọn ăn chay, hạn chế tối đa việc sát sinh để thanh lọc đường ruột, giúp hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi trọn vẹn.
Ngoài ra làm nhiều việc thiện, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng giữ cho tâm luôn bình an. Dù dưới góc độ tín ngưỡng hay đời sống hiện đại, những hành động tích cực này đều góp phần mang lại sự an yên trong tâm hồn và xây dựng lối sống lành mạnh hơn.
Khi tâm bạn phát ra tần số năng lượng tích cực, mọi tà khí, vận xui và ác nghiệp xung quanh cũng dễ bị triệu tiêu, nhường chỗ cho may mắn và phúc lộc tràn trề.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
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