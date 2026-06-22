Tủ quần áo đặt bên trái hay bên phải giường, điều nhiều gia đình đang làm mà không biết phạm phong thủy

Xem ngày giờ tuần mới 22/6 - 28/6/2026: Những ngày đẹp để khai trương, động thổ, xuất hành đón tài lộc GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới, chuyên gia phong thủy cho biết, có nhiều ngày cát lành cho việc khởi sự, khai trương, động thổ và xuất hành. Tuy nhiên cũng có thời điểm cần cân nhắc kỹ trước khi tiến hành những việc quan trọng.

Vì sao vị trí tủ quần áo lại quan trọng?

Trong phòng ngủ, tủ quần áo thường là món nội thất có kích thước lớn chỉ sau giường ngủ. Chính vì vậy, việc bố trí tủ ở đâu không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan đến sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, một chiếc tủ đặt không hợp lý có thể khiến căn phòng trở nên chật chội, cản trở việc di chuyển, làm giảm khả năng lưu thông không khí và tạo cảm giác nặng nề khi nghỉ ngơi.

Ngược lại, khi được bố trí phù hợp, tủ quần áo sẽ giúp tối ưu diện tích sử dụng, tạo sự cân đối cho không gian và mang lại cảm giác dễ chịu cho người sử dụng. Việc cất giữ, lấy đồ hay sắp xếp quần áo cũng trở nên thuận tiện hơn.

Việc bố trí tủ quần áo cần phù hợp để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ của căn phòng vừa không phạm lỗi phong thủy. Ảnh TL

Dưới góc nhìn phong thủy, tủ quần áo còn là một trong những vật dụng có ảnh hưởng đến sự hài hòa của không gian sống, liên quan đến mối quan hệ vợ chồng hoặc bạn bè cùng phòng. Vì vậy, vị trí đặt tủ thường được cân nhắc để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa đảm bảo sự cân bằng trong tổng thể căn phòng.

Tâm lý thoải mái sẽ không gặp những mâu thuẫn, xung đột không đáng có trong các mối quan hệ mà còn mang lại may mắn cho mối quan hệ.

Tủ quần áo nên đặt bên trái hay bên phải giường ngủ?

Theo quan niệm phong thủy, tủ quần áo nên ưu tiên đặt ở bên trái giường ngủ (tính từ vị trí nằm trên giường nhìn ra).

Trong phong thủy, bên trái được gọi là phương Thanh Long, tượng trưng cho sự sinh trưởng, phát triển và nguồn sinh khí tích cực. Trong khi đó, bên phải là phương Bạch Hổ. Do tủ quần áo là vật dụng có kích thước lớn, mang tính tĩnh nên nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, việc đặt tủ ở phía Thanh Long sẽ giúp tạo thế cân bằng và hài hòa hơn cho không gian.

Cách bố trí này cũng tạo cảm giác cân đối về mặt thị giác ngoài yếu tố phong thủy. Tủ quần áo thường có chiều cao lớn hơn các món nội thất khác như bàn trang điểm hoặc tab đầu giường. Việc đặt tủ ở bên trái và các vật dụng thấp hơn ở bên phải thường giúp căn phòng trông hài hòa hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng không nên áp dụng nguyên tắc này một cách cứng nhắc. Việc bố trí còn phụ thuộc vào diện tích, hướng cửa, cửa sổ và đặc điểm thiết kế của từng phòng ngủ.

Nếu bên trái giường là cửa sổ, cửa ra vào hoặc vị trí khiến việc sử dụng tủ trở nên bất tiện thì hoàn toàn có thể đặt tủ sang bên phải. Trong phong thủy hiện đại, yếu tố công năng và sự thoải mái trong sinh hoạt luôn được ưu tiên. Một chiếc tủ đặt đúng hướng nhưng che khuất ánh sáng, cản lối đi hoặc khiến căn phòng trở nên bí bách cũng không được xem là cách bố trí hợp lý.

Dù đặt bên trái hay bên phải, tủ quần áo nên tránh những vị trí sau để không phạm lỗi phong thủy:

Không đặt tủ quần áo chắn cửa sổ

Lỗi phong thủy này rất nhiều gia đình gặp phải khi đặt tủ quần áo. Việc bố trí tủ quần áo che khuất cửa sổ, ánh sáng tự nhiên làm hạn chế tầm nhìn khiến căn phòng trở nên tối, bí hơn và cũng làm cho không khí lưu thông kém.

Cùng với việc ảnh hưởng tính thẩm mỹ của không gian phòng ngủ, độ ẩm tích tụ lâu ngày còn có thể gây mùi khó chịu cho quần áo. Cách bố trí này còn làm giảm tính thẩm mỹ và sự thông thoáng của phòng ngủ.

Tránh đặt tủ ở đầu giường hoặc cuối giường

Theo kinh nghiệm thiết kế nội thất, những vị trí này dễ tạo cảm giác nặng nề, mất cân đối cho không gian ngủ. Đặc biệt, tủ có kích thước lớn hoặc tích hợp nhiều ngăn kệ phía trên đầu giường, người sử dụng có thể cảm thấy thiếu an toàn, nặng nề, từ đó làm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ…

Hạn chế đặt gương đối diện giường ngủ

Nhiều mẫu tủ quần áo hiện nay được tích hợp gương soi trên cánh tủ. Theo phong thủy, gương không nên phản chiếu trực tiếp vào giường ngủ. Ở góc độ khoa học, gương có thể phản chiếu ánh sáng hoặc hình ảnh vào ban đêm, dễ tạo cảm giác giật mình hoặc khó chịu khi thức giấc giữa đêm.

Bởi vậy khi dùng tủ quần áo có gương cần chú ý bố trí sao cho mặt gương không hướng trực tiếp vào khu vực giường ngủ.

Chú ý về hướng đặt tủ quần áo

Theo quan niệm phong thủy, tủ quần áo có gương thường phù hợp với các hướng Đông, Đông Nam hoặc Bắc. Trong đó, hướng Đông Nam được cho là liên quan đến tài lộc và công việc; hướng Đông gắn với sức khỏe; còn hướng Bắc tượng trưng cho con đường sự nghiệp và công danh.

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, yếu tố phong thủy quan trọng hơn cả là lưu ý thường xuyên vệ sinh, sắp xếp quần áo gọn gàng, không để quần áo ẩm mốc trong tủ. Đồng thời, mọi người cần duy trì sự thông thoáng cho phòng ngủ bằng cách mở cửa sổ hoặc sử dụng hệ thống thông gió phù hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.