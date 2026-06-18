Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong tháng
GĐXH – Tháng 5 âm lịch còn được gọi là "tháng Độc" khi có tới 9 ngày đặc biệt được cho là thời điểm thời tiết khắc nghiệt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may. Vậy 9 ngày này rơi vào thời điểm nào và người xưa thường lưu ý những gì để bảo vệ sức khỏe?
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tháng 5 âm lịch từ xưa đã được gọi là "tháng Độc" hay "tháng Cửu Độc". Đây là thời điểm chuyển mùa, thời tiết nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa nhiều, tạo điều kiện cho vi khuẩn, côn trùng và các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh.
Người xưa cho rằng trong tháng này có 9 ngày đặc biệt, gọi là "ngày Cửu Độc", cơ thể dễ bị mệt mỏi, suy giảm năng lượng hơn ngày bình thường. Ở góc nhìn hiện đại, thời điểm này cũng là giai đoạn nóng bức, độ ẩm cao, dễ phát sinh các bệnh lý làm giảm sức đề kháng như bệnh ngoài da, đường tiêu hóa…
"Tháng Cửu Độc" năm 2026 và những điều thú vị về tháng 5 âm lịch
Theo lịch âm, tháng 5 âm lịch năm 2026 rơi vào thời điểm giữa mùa hè, khi nền nhiệt và độ ẩm đều ở mức cao. Năm 2026, tháng 5 âm lịch chính là tháng Ngọ, thời điểm mà hành Hỏa đạt đến đỉnh điểm của sự vượng phát.
Đây là giai đoạn cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất nước, ngủ kém hoặc căng thẳng do thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và lượng mưa lớn trong mùa hè tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Các loại côn trùng như muỗi, kiến, rết, rắn… và nhiều côn trùng khác hoạt động mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chính vì vậy, dân gian thường khuyên mọi người chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống thanh đạm và hạn chế những hoạt động khiến cơ thể bị quá tải trong khoảng thời gian này.
Dưới góc độ tử vi phong thủy, năm Ngọ vốn đã mang hành Hỏa rất vượng, lại gặp tháng 5 âm lịch cũng chính là tháng Ngọ (cụ thể là tháng Giáp Ngọ). Hiện tượng này hình thành nên cục diện "Ngọ - Ngọ tự hình". Điều này càng làm cho hỏa độc và thấp nhiệt trong năm 2026 trở nên dữ dội hơn gấp nhiều lần so với các năm khác.
Danh sách 9 "ngày độc" năm 2026
Bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (ngày Tết Đoan Ngọ), chu kỳ Cửu Độc sẽ chính thức vận hành và được chia thành ba giai đoạn cụ thể: Sơ độc, Trung độc và Mạt độc. Danh sách 9 ngày độc lần lượt là : 5/5, 6/5, 7/5, 15/5, 16/5, 17/5, 25/5, 26/5, 27/5.
Bên cạnh 9 ngày độc này, chúng ta còn phải lưu ý đến ngày 13, ngày 14 âm lịch và khoảng thời gian xung quanh tiết khí Hạ Chí, gây ra nhiều xao động khó lường.
Những ảnh hưởng của ngày Cửu Độc 2026
Theo kinh nghiệm dân gian, đây là giai đoạn nhiều người dễ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, uể oải, khó ngủ, nóng trong người.
Với những người vốn có nền tảng sức khỏe kém, các căn bệnh đột ngột như cao huyết áp, tiểu đường, đau nhức vùng thắt lưng, tê bì cột sống và vai gáy sẽ tiến triển dai dẳng và nặng nề hơn.
Tâm trạng dễ cáu gắt, căng thẳng hơn bình thường, hiệu suất làm việc và khả năng tập trung suy giảm…. Tuy vậy, đây chủ yếu là những quan niệm được lưu truyền trong dân gian. Việc giữ gìn sức khỏe khoa học, ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ vẫn là yếu tố quan trọng nhất để cơ thể thích nghi với thời tiết mùa hè.
Người xưa kiêng gì trong ngày Cửu Độc?
Để vượt qua tháng 5 âm lịch nói chung và 9 ngày Độc nói riêng một cách an toàn, người xưa đã đúc kết những cấm kỵ này:
+ Kiêng cữ quan hệ tình dục vào những ngày độc. Ngày này năng lượng âm dương hỗn độn, việc giao hợp sẽ làm tiêu hao tinh hoa và tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của cả nam lẫn nữ.
+ Không thức khuya sau 23 giờ, tránh làm việc quá sức: Giờ Tý là lúc một hào khí dương đầu tiên được sinh ra trong ngày, nếu con người không ngủ để cơ thể nghỉ ngơi và thải độc, nguồn dương khí này sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Thức khuya, làm việc quá sức làm cơ thể nhanh yếu nhất.
+ Giữ tâm bình tĩnh, tránh căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều: Mùa hè nóng bức khiến hỏa khí của tâm tăng cao, nếu tâm trí liên tục lo âu, tính toán hoặc tức giận sẽ gây tổn thương trực tiếp đến gan. Gan, thận có mối tương quan khi tổn thương chắc chắn sẽ kéo theo sự suy kiệt của tinh chất thận.
+ Ăn uống điều độ, không ăn quá mặn, lạm dụng thực phẩm cay nóng. Đồng thời, mọi người chú ý nghỉ ngơi, vận động hợp lý để tăng sức đề kháng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
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