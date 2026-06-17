Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình an
GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 có 4 khung giờ cát lành thích hợp để thực hiện nghi lễ dâng hương, trong đó có một giờ được đánh giá là đẹp nhất trong ngày.
Giờ nào đẹp nhất để cúng ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch?
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Tết Đoan Ngọ năm Bính Ngọ 2026 (ngày 5/5 âm lịch, tức ngày 19/6/2026 dương lịch) rơi vào ngày Giáp Tý, tháng Giáp Ngọ. Xét theo quan niệm trạch nhật dân gian, đây là ngày khá xấu trong tháng 5 âm, chưa thực sự thuận lợi để tiến hành các công việc trọng đại.
Theo chuyên gia, do ngày này vừa phạm Nguyệt kỵ, vừa có địa chi Tý của ngày xung với địa chi Ngọ của tháng, nên người dân thường tránh thực hiện các việc lớn như động thổ, khởi công xây dựng, cất nóc nhà, cưới hỏi, ký kết hợp đồng có giá trị lớn hoặc xuất hành đi xa…
Tuy nhiên, đây vẫn là thời điểm thích hợp để các gia đình chuẩn bị lễ vật, dâng hương tổ tiên và thực hiện các nghi lễ truyền thống của Tết Đoan Ngọ.
Các khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ:
+ Giờ Canh Ngọ (11h - 13h) được xem là khung giờ đẹp nhất trong ngày, thích hợp để cúng lễ, tưởng nhớ tổ tiên và cầu bình an cho gia đình.
+ Giờ Đinh Mão (5h - 7h) phù hợp với những gia đình muốn hoàn thành lễ cúng từ sáng sớm.
+ Giờ Nhâm Thân (15h - 17h) là khung giờ thuận lợi vào buổi chiều.
+ Giờ Quý Dậu (17h - 19h): Thời điểm đẹp cuối ngày để thực hiện nghi thức dâng hương.
Nên thắp mấy nén hương khi cúng Tết Đoan Ngọ?
Theo phong tục dân gian, trong các dịp lễ tết, người Việt thường thắp hương theo số lẻ. Vì vậy, khi cúng Tết Đoan Ngọ, gia chủ có thể thắp 1 hoặc 3 nén hương tùy điều kiện và không gian thờ cúng.
Một nén hương còn được gọi là Bình An hương. Thắp 1 nén hương thường là thờ cúng thần linh trong nhà. Nếu thắp 1 nén hương chỉ có phần Nhân ở đó, nhằm duy trì bàn thờ hàng ngày, cầu mong cuộc sống bình an và duy trì sự kết nối tâm linh với tổ tiên, thần linh.
Ba nén hương theo đạo Phật còn được gọi là Tam Bảo Hương còn thông thường trong dân gian gọi là Tam Tài THIÊN - NHÂN - ĐỊA. Ba nén hương thể hiện mong ước về sự hài hòa giữa trời đất và con người, cầu bình an, may mắn và xua tan những điều không tốt lành.
Văn khấn cúng ngày Tết Đoan Ngọ
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần 3 lạy )
- Con lạy chín phương Trời, con kính lạy mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con Kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương
Con Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.
Con Kính lạy Ngài đương niên hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.
Con Kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.
Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Ngũ phương long mạch linh thần Trung Ương linh thần, Thanh Long linh thần, Chu tước linh thần, Huyền Vũ linh thần Bạch Hổ linh thần cai quản.
- Con kính lạy Bản gia Ngũ phúc linh thần , con kính lạy Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần, Khang Thần, Ninh Thần
- Con kính lạy tiền chủ, Hậu chủ linh thần cùng các chư vị linh thần cai quản nơi nhà này, đất này.
- Con kính lạy chư vị hương linh cộng đồng gia tiên tiền tổ dòng họ ... tộc ( họ Nguyễn là Nguyễn tộc, họ Lê là Lê tộc, họ Trần là Trần tộc ... ) , con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỉ, Tằng tổ Khảo, Tằng Tổ Tỉ, Tổ Khảo, Tổ Tỉ, Hiển Khảo, Hiển Tỉ ( Tổ Khảo Tổ Tỉ là ông bà, Hiển Khảo Hiển Tỉ là cha mẹ nên nếu ai còn sống thì chú ý không đọc vào )
Tín chủ con (chúng con) là: ……………
Ngụ tại: ………………….
Hôm nay là ngày Đoan Ngọ, Giáp Tý nhật Giáp Ngọ Nguyệt Bính Ngọ Niên ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa trà, bánh quả dâng lên trước án.
Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tằng Tổ khảo ,Tằng Tổ tỉ, Tổ Khảo, Tổ Tỉ cùng cộng đồng chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ ................, cúi xin gia tiên thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng cộng đồng chư vị linh thần cai quản tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, nhị thập tứ tiết hưởng bình an thịnh vượng, gia đạo hưng long, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông.
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần 3 lạy)
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
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