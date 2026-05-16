Loại cây cảnh chứa độc tố tuyệt đối không được đặt trong nhà nếu có trẻ nhỏ và thú cưng
GĐXH - Dưới đây là những loại cây độc hại mà bạn không bao giờ nên có trong hoặc xung quanh nhà.
Cây bạch chỉ khổng lồ
Đây là cây thuộc họ cà rốt hoặc rau mùi tây, còn gọi là cây rau cần tây dại, có thể cao từ 4,5 đến 6 mét khi trưởng thành, với lá rộng tới 1,5 mét, thân dày và hoa màu trắng hình ô.
Loại cây xâm lấn này chứa furanocoumarin trong nhựa cây; khi tiếp xúc với da và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sẽ gây viêm da nghiêm trọng và nổi mụn nước gây đau.
Các vết mụn nước có thể kéo dài hàng tháng và gây ra tình trạng nhạy cảm lâu dài với ánh nắng mặt trời.
Cây ô rô Mỹ
Cây ô rô Mỹ không chỉ độc hại đối với chó mà còn đối với các loài động vật khác và thậm chí cả trẻ em. Khi quả rụng xuống lúc cây khô, chó của bạn có thể dễ dàng nhầm chúng là thức ăn.
Khi ăn phải, quả mọng của cây ô rô Mỹ có thể gây ngộ độc. Các triệu chứng bao gồm nôn mửa, tiêu chảy, chảy nước dãi nhiều, chảy máu trong miệng và chán ăn.
Cây trạng nguyên
Cây trạng nguyên với lá đỏ rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn, thường được trưng bày vào dịp Tết. Dù mang vẻ ngoài bắt mắt nhưng nhựa trắng của cây trạng nguyên có độc.
Tác hại với trẻ nhỏ: Khi tiếp xúc với da có thể gây ngứa, đỏ, nổi mẩn. Nếu trẻ nuốt phải lá hoặc nhựa, sẽ xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng.
Lời khuyên: Chỉ nên trồng trạng nguyên ở khu vực sân vườn, không để trong phòng khách hoặc nơi trẻ có thể chạm vào.
Trúc đào
Loại cây bụi cảnh đẹp này phổ biến ở những vùng khí hậu ấm, nhưng lá và hoa của nó chứa cardiac glycoside độc hại, có thể gây đau bụng, chảy nước dãi hoặc tử vong nếu ăn phải.
Cà độc dược
Cây cà độc dược có thể mọc thẳng đứng hoặc leo, với hoa hình chuông màu tím hoặc hình sao màu trắng hoặc tím. Quả có màu tím đen hoặc đỏ, tùy thuộc vào loại cà độc dược.
Tất cả các bộ phận của cây cà độc dược đều có độc; quả mọng có lẽ gây nguy hiểm nhất vì trẻ em hoặc vật nuôi tò mò có thể ăn chúng. Việc chạm vào cây cũng có thể gây viêm da ở những người có làn da nhạy cảm.
Cây tầm gửi
Cây tầm gửi chứa phoratoxin, một chất độc hại nếu ăn phải bất kỳ bộ phận nào của cây. Trà được pha từ cây hoặc quả của nó cũng độc hại. Vật nuôi nếu ăn phải bất kỳ bộ phận nào của cây này có thể bị nôn mửa, khó thở hoặc nhịp tim chậm.
Dây thường xuân phân nhánh
Cây thường xuân phân nhánh là một loại cây cảnh phổ biến, cây chứa các chất độc hại đối với chó.
Nếu chó ăn phải cây thường xuân phân nhánh, các triệu chứng bệnh có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước của chó và lượng thường xuân đã ăn phải.
Ăn lá gây ra bệnh nặng hơn so với ăn quả do nồng độ saponin độc hại trong lá cao hơn. Các triệu chứng bao gồm nôn mửa, tiêu chảy, chảy nước bọt nhiều và đau bụng.
Cây bạch đàn
Cây bạch đàn là một loại cây cảnh phổ biến được nhiều người ưa chuộng vì hương thơm đa dạng của nó. Đây cũng là nguồn chính cung cấp tinh dầu bạch đàn, được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm nhờ đặc tính sát trùng, tạo hương vị và mùi thơm.
Tuy nhiên, bạch đàn lại có hại cho sức khỏe của chó nếu chúng ăn phải. Việc ăn lá bạch đàn có thể dẫn đến các biến chứng về đường tiêu hóa và thần kinh ở chó.
Các dấu hiệu phổ biến cho thấy thú cưng của bạn đang bị ảnh hưởng bởi độc tố bạch đàn bao gồm chảy nước dãi quá nhiều, tiêu chảy, nôn mửa, yếu ớt và trầm cảm.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
