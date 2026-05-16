Mẹo 'hồi sinh' không gian sống: Những tuyệt chiêu sắp xếp nhà chật hóa rộng và khử mùi ẩm mốc cực nhạy

Sắp xếp gọn gàng cho từng khu vực trong nhà

Phòng khách - "bộ mặt" của ngôi nhà

Phòng khách là nơi tạo ấn tượng đầu tiên với khách và phản ánh gu thẩm mỹ gia đình, vì vậy việc giữ gọn gàng cực kỳ quan trọng.

Hãy bố trí nội thất hợp lý, ưu tiên những vật dụng thiết yếu, đồng thời sử dụng hộp, rổ để cất gọn những vật nhỏ lẻ. Việc này không chỉ tạo không gian rộng rãi mà còn giúp bạn dễ dàng vệ sinh, duy trì phòng khách luôn sạch sẽ và sang trọng.

Phòng ngủ - không gian thư giãn

Phòng ngủ là nơi phục hồi năng lượng, vì vậy sự bừa bộn có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ và tinh thần.

Hãy phân loại quần áo, sách vở, và vật dụng cá nhân vào tủ hoặc kệ, giữ giường luôn gọn gàng. Một phòng ngủ ngăn nắp giúp bạn thư giãn sâu hơn, dễ dàng tìm đồ và tạo thói quen sống có tổ chức.

Nhà bếp - nơi cần sự khoa học

Nhà bếp thường chứa nhiều dụng cụ, gia vị và thực phẩm, dễ gây bừa bộn nếu không sắp xếp hợp lý.

Hãy nhóm các vật dụng theo chức năng, dùng kệ, ngăn kéo, hộp đựng để tiện lấy khi nấu nướng.

Sắp xếp khoa học giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo vệ sinh, đồng thời hạn chế mùi hôi tích tụ, giữ nhà bếp luôn sạch và thoáng.

Không bỏ qua từng góc nhỏ

Đừng bao giờ đánh giá thấp không gian ở những góc nhỏ nhất. Đó là nơi có thể lưu trữ những món đồ phù hợp. Hãy cố gắng sử dụng khéo léo các hốc tường hoặc hành lang.

Những khoảng không gian bị ngó lơ này có thể dễ dàng trữ đồ mà không chiếm thêm không gian sống.

Có thể tận dụng gầm cầu thang để làm thành một góc làm việc hoặc nhà kho nhỏ, chứa tất cả đồ mà gia đình ít khi dùng tới. Nếu ngại cảnh bừa bộn, mất thẩm mỹ, hãy lắp đặt hệ ngăn tủ hoặc cánh cửa tại đây.

Treo đồ lên tường

Khi không có đủ tủ, kệ để trữ đồ, có thể cân nhắc lắp đặt một số giá treo, móc treo tường. Điều này giúp tiết kiệm không gian hơn, ngoài ra còn làm không gian thêm đẹp mắt.

Trong nhà bếp, một chiếc kệ đồ đặt bàn sẽ gây tốn diện tích, tạo cảm giác ngột ngạt, cồng kềnh. Thay vào đó, có thể treo khăn tay, dụng cụ bếp, tạp dề... lên một thanh treo tường.

Giải pháp khử mùi hôi, ẩm mốc trong nhà

Tăng cường thông gió và kiểm soát độ ẩm

Mở cửa sổ: Luôn mở cửa sổ thường xuyên để không khí lưu thông và ánh nắng chiếu vào, giúp giảm độ ẩm và làm tan mùi khó chịu.

Sử dụng quạt: Bật quạt để đẩy không khí ẩm ra ngoài và hút không khí trong lành vào nhà.

Máy lọc không khí: Sử dụng các thiết bị làm sạch không khí như máy lọc không khí có thể giúp giữ cho không gian sống của bạn sạch sẽ, hết mùi hôi, ẩm mốc, từ đó ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn.

Dùng máy hút ẩm: Đây là giải pháp hiệu quả để kiểm soát độ ẩm trong không khí, đặc biệt vào mùa mưa hoặc thời tiết nồm ẩm.

Sơn chống ẩm: Đối với những bức tường bị ẩm mốc, bong tróc, hãy cạo lớp sơn cũ, xử lý lớp nền và sơn lại bằng sơn chống thấm, chống nấm mốc chuyên dụng.

Vệ sinh và bảo trì nhà cửa

Vệ sinh thường xuyên: Giữ nhà cửa sạch sẽ, khô ráo, đặc biệt là phòng ngủ, và giặt giũ chăn, ga, gối, nệm thường xuyên.

Phơi đồ ngoài trời: Nếu có thể, hãy phơi quần áo ngoài trời để chúng khô ráo và không bị ẩm mốc.

Sử dụng sáp thơm, tinh dầu: Treo túi thơm, sáp thơm hoặc sử dụng máy xông tinh dầu để lan tỏa mùi hương dễ chịu và che lấp mùi hôi.

Khử mùi hôi, ẩm mốc bằng muối hột: Muối hột không chỉ dùng để nêm nếm trong thức ăn mà muối còn được dùng để làm sạch không khí trong nhà. Chỉ cần để muối hột vào một cái chén nhỏ và để trong các góc nhà. Muối sẽ hút hết khí độc, ẩm mốc và khiến không khí thoáng đãng.

Khử mùi hôi, ẩm mốc bằng cách trồng cây hoa: Hãy lựa chọn loài hoa có mùi hương dễ chịu, bởi nó sẽ giúp nhanh đi sâu vào giấc ngủ hơn. Cây xanh sẽ giúp điều hòa không khí trong nhà. Nó cũng giúp bạn thư thả hơn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

