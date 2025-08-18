Loại gia vị ở góc bếp hỗ trợ hạ huyết áp, giảm mỡ máu

Tôi bị tăng huyết áp và mỡ máu nhiều năm, dùng thuốc Tây đều đặn. Nghe nói tỏi giúp giảm huyết áp, mỡ máu, thậm chí thay thế thuốc. Điều này có đúng không? Dùng lâu có tác dụng phụ không? (Nguyễn Văn Tình, Tây Ninh).

Bác sĩ Bùi Thị Yến Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Tỏi có lịch sử sử dụng lâu đời ở nhiều nước để điều trị bệnh, bao gồm các vấn đề về hô hấp, tim, nhiễm trùng, bệnh ngoài da. Việc sử dụng cây tươi cũng như tép tỏi già và khô đã được ghi nhận trong Y học cổ truyền Ấn Độ từ thời xa xưa.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng công nhận tỏi là một trong những loại thuốc truyền thống của y học cổ truyền thế giới.

Tỏi có vị cay, tính ấm, giúp giải độc, giảm sưng, diệt ký sinh trùng, ngăn ngừa kiết lỵ, thông khí, trừ ứ trệ, tiêu thực, làm ấm vị, bổ tỳ.

Theo các nghiên cứu dược lý, các hoạt chất trong tỏi (đặc biệt allicin) có tác dụng cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể ; kháng khuẩn, kháng virus, từ đó hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan viêm đường hô hấp, cảm cúm.

Tỏi có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Nguyễn La.

Tỏi còn có tác dụng kháng viêm, kháng khối u và ngăn chặn sự tổng hợp nitrosamine, điều hòa chuyển hóa đường trong máu.

Đối với hệ tim mạch , tỏi đã được ghi nhận tác dụng hạ huyết áp, hạ lipid máu, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Tỏi có thể giúp hạ huyết áp bằng cách tác động vào quá trình sản xuất enzyme chuyển angiotensin, làm giảm angiotensin, giãn mạch máu (thúc đẩy giải phóng oxit nitric).

Mặc dù nghiên cứu cho thấy tỏi có lợi ích trong việc hạ huyết áp nhưng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy tỏi có thể thay thế các loại thuốc kê đơn. Bằng chứng nghiên cứu còn hạn chế và chưa thống nhất nên các hiệp hội uy tín về tim mạch không khuyến cáo sử dụng tỏi để điều trị tăng huyết áp.

Đối với mỡ máu, allicin có thể ức chế sự hình thành các micelle cholesterol, ức chế sự hấp thu cholesterol ở ruột, giảm tổng hợp cholesterol ở gan và thúc đẩy quá trình phân hủy triglyceride trong huyết thanh và gan. Tỏi hạ cholesterol xấu hiệu quả với liều lượng bột tỏi từ 500 đến 1.000mg mỗi ngày hoặc 1-2 tép tỏi sống.

Lưu ý, ăn quá nhiều tỏi có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, ruột; ợ hơi, ợ chua, hôi miệng. Tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Vì vậy, thận trọng khi sử dụng cho các nhóm bệnh nhân loét dạ dày, xơ gan, rối loạn đông cầm máu, người đang dùng thuốc chống đông máu.

Tỏi là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhưng không thay thế thuốc Tây. Để kiểm soát huyết áp và mỡ máu, bạn cần tuân thủ thuốc bác sĩ kê đơn. Ăn nhạt, giảm chất béo xấu, tăng rau xanh, trái cây. Tập thể dục 30 phút/ngày, duy trì cân nặng lý tưởng. Khám định kỳ để theo dõi sức khỏe.

Nếu muốn bổ sung tỏi vào chế độ ăn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn, phù hợp với tình trạng sức khỏe. Người bệnh không nên nghe những lời truyền miệng thiếu cơ sở làm chậm trễ điều trị.