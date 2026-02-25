Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt

Thứ tư, 07:22 25/02/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.

Sự thật về cơn sốt giảm cân bằng ức gà

Những năm gần đây, ức gà trở thành "biểu tượng" của thực đơn giảm cân. Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn nhiều ức gà, cắt giảm tinh bột là có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh: giảm cân bền vững không nằm ở một món ăn riêng lẻ, mà ở sự cân bằng tổng thể của khẩu phần và lối sống.

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, những công thức giảm cân "thần tốc" lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần vài dòng chia sẻ, một thực đơn đơn giản với ức gà và rau xanh có thể trở thành trào lưu được hàng nghìn người áp dụng theo. Không ít người tin rằng càng ăn nhiều ức gà, càng cắt giảm tinh bột triệt để thì cân nặng sẽ giảm nhanh và vóc dáng sẽ sớm cải thiện.

Đừng thần thánh hoá ức gà: Giảm cân là một hệ sinh học, không phải một món ăn - Ảnh 1.

Ức gà áp chảo kết hợp rau xanh là lựa chọn phổ biến trong thực đơn giảm cân khoa học và cân bằng dinh dưỡng.

Tuy nhiên, cơ thể con người không vận hành theo cách đơn giản như vậy. Giảm cân là một quá trình sinh học phức tạp, liên quan đến chuyển hóa năng lượng, nội tiết, khối cơ, chất béo và cả sức khỏe tâm lý. Việc tập trung vào một loại thực phẩm duy nhất mà bỏ qua bức tranh tổng thể có thể mang lại kết quả ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro lâu dài.

Chính vì vậy, thay vì tìm kiếm một "món ăn cứu tinh", TS.Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng - Bệnh viện 198) khuyến nghị cần nhìn nhận việc giảm cân dưới góc độ khoa học và toàn diện hơn – bắt đầu từ sự cân bằng dinh dưỡng, lối sống và sự theo dõi chuyên môn phù hợp.

Đừng thần thánh hoá ức gà: Giảm cân là một hệ sinh học, không phải một món ăn - Ảnh 2.

Thực đơn giảm cân không chỉ có ức gà mà cần đủ tinh bột tốt, chất béo tốt và chất xơ để ổn định chuyển hóa.

Cách chế biến quyết định giá trị dinh dưỡng

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, TS. Lê Thị Hương Giang cho biết: "Không chỉ chọn đúng thực phẩm, cách chế biến cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kiểm soát cân nặng. Ví dụ, ức gà luộc, hấp hoặc áp chảo với ít dầu sẽ giữ được giá trị dinh dưỡng và hạn chế năng lượng dư thừa. Ngược lại, ức gà chiên giòn, tẩm bột có thể làm tăng đáng kể lượng chất béo và calo, đi ngược lại mục tiêu giảm cân".

Đừng thần thánh hoá ức gà: Giảm cân là một hệ sinh học, không phải một món ăn - Ảnh 3.

Chế biến ức gà bằng cách luộc, hấp hoặc áp chảo ít dầu giúp kiểm soát năng lượng hiệu quả hơn so với chiên giòn.

Đừng biến ức gà thành "cứu tinh" duy nhất

Thực tế, ức gà là nguồn đạm nạc tốt, nhưng không phải "phép màu". Một thực đơn chỉ xoay quanh ức gà là cách tiếp cận phiến diện, có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, rối loạn chuyển hóa, căng thẳng tâm lý, thậm chí rối loạn ăn uống.

Đặc biệt, các thực đơn được truyền miệng hoặc chia sẻ trong cộng đồng gym chưa chắc phù hợp với tất cả mọi người. Người trên 40 tuổi, phụ nữ tiền mãn kinh, người có bệnh mạn tính… đều có đặc điểm sinh lý và chuyển hóa khác nhau. Cơ địa mỗi người khác nhau, bệnh nền khác nhau, mức vận động khác nhau – vì vậy không thể áp dụng một chế độ ăn chung cho tất cả.

Đừng thần thánh hoá ức gà: Giảm cân là một hệ sinh học, không phải một món ăn - Ảnh 4.

Rau xanh 300–500g mỗi ngày hỗ trợ tăng cảm giác no và ổn định đường huyết trong quá trình giảm cân an toàn.

Cân bằng dinh dưỡng mới là nền tảng

Một thực đơn khoa học cần đảm bảo đầy đủ các nhóm chất, với tỷ lệ hợp lý:

- Tinh bột tốt như gạo lứt, khoai lang, ngô, yến mạch nên chiếm khoảng 40–50% tổng năng lượng khẩu phần. Đây là nguồn cung cấp năng lượng bền vững, giúp ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác thèm ăn.

- Rau xanh và chất xơ cần đạt 300–500g mỗi ngày để tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

- Chất béo tốt từ dầu oliu, hạt óc chó, hạnh nhân, cá béo giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ chuyển hóa.

- Bên cạnh đó là nguyên tắc đủ nước – đủ ngủ – đủ vận động, bởi giảm cân không chỉ là câu chuyện của thực phẩm mà còn là thói quen sống.

Đừng thần thánh hoá ức gà: Giảm cân là một hệ sinh học, không phải một món ăn - Ảnh 5.

Giảm cân bền vững cần được thiết kế khẩu phần phù hợp với cơ địa thay vì áp dụng thực đơn truyền miệng.

Để giảm cân bền vững và an toàn, người dân nên được:

- Đánh giá tỷ lệ mỡ nội tạng, khối cơ và mức chuyển hóa cơ bản

- Sàng lọc các bệnh nền

- Thiết kế khẩu phần phù hợp với nhu cầu năng lượng và đặc điểm cơ địa

- Theo dõi định kỳ để tránh mất cơ và rối loạn dinh dưỡng.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quảMuốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhà

Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhà

Uống rượu bia ngày Tết: Những điều ai cũng cần biết để tránh hại gan, não và tim mạch

Uống rượu bia ngày Tết: Những điều ai cũng cần biết để tránh hại gan, não và tim mạch

Thực phẩm rất quen thuộc trong ngày lễ Tết nhưng cần ăn đúng cách để tránh tăng cân

Thực phẩm rất quen thuộc trong ngày lễ Tết nhưng cần ăn đúng cách để tránh tăng cân

Ăn uống ngày Tết: Làm sao để cả gia đình luôn khỏe mạnh?

Ăn uống ngày Tết: Làm sao để cả gia đình luôn khỏe mạnh?

Cùng chuyên mục

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch

Việt Nam có một đặc sản siêu dinh dưỡng, được xem là 'viagra tự nhiên', tốt cho tim mạch

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Tu hài là loại hải sản quý hiếm, giàu dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt, tu hài được xem là "viagra tự nhiên" rất tốt cho nam giới.

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Ngừng tim sau 50 phút, rơi vào hôn mê sâu và suy đa tạng, người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 22 giờ trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ quan với tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, người phụ nữ 56 tuổi chỉ đi khám khi cơ thể choáng váng, mất ngủ. Kết quả chẩn đoán khiến chị bất ngờ: ung thư nội mạc tử cung.

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Xem nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Sống khỏe
Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Sống khỏe
Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Sống khỏe
6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top