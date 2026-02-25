Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt
GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.
Sự thật về cơn sốt giảm cân bằng ức gà
Những năm gần đây, ức gà trở thành "biểu tượng" của thực đơn giảm cân. Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn nhiều ức gà, cắt giảm tinh bột là có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh: giảm cân bền vững không nằm ở một món ăn riêng lẻ, mà ở sự cân bằng tổng thể của khẩu phần và lối sống.
Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, những công thức giảm cân "thần tốc" lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần vài dòng chia sẻ, một thực đơn đơn giản với ức gà và rau xanh có thể trở thành trào lưu được hàng nghìn người áp dụng theo. Không ít người tin rằng càng ăn nhiều ức gà, càng cắt giảm tinh bột triệt để thì cân nặng sẽ giảm nhanh và vóc dáng sẽ sớm cải thiện.
Tuy nhiên, cơ thể con người không vận hành theo cách đơn giản như vậy. Giảm cân là một quá trình sinh học phức tạp, liên quan đến chuyển hóa năng lượng, nội tiết, khối cơ, chất béo và cả sức khỏe tâm lý. Việc tập trung vào một loại thực phẩm duy nhất mà bỏ qua bức tranh tổng thể có thể mang lại kết quả ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro lâu dài.
Chính vì vậy, thay vì tìm kiếm một "món ăn cứu tinh", TS.Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng - Bệnh viện 198) khuyến nghị cần nhìn nhận việc giảm cân dưới góc độ khoa học và toàn diện hơn – bắt đầu từ sự cân bằng dinh dưỡng, lối sống và sự theo dõi chuyên môn phù hợp.
Cách chế biến quyết định giá trị dinh dưỡng
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, TS. Lê Thị Hương Giang cho biết: "Không chỉ chọn đúng thực phẩm, cách chế biến cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kiểm soát cân nặng. Ví dụ, ức gà luộc, hấp hoặc áp chảo với ít dầu sẽ giữ được giá trị dinh dưỡng và hạn chế năng lượng dư thừa. Ngược lại, ức gà chiên giòn, tẩm bột có thể làm tăng đáng kể lượng chất béo và calo, đi ngược lại mục tiêu giảm cân".
Đừng biến ức gà thành "cứu tinh" duy nhất
Thực tế, ức gà là nguồn đạm nạc tốt, nhưng không phải "phép màu". Một thực đơn chỉ xoay quanh ức gà là cách tiếp cận phiến diện, có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, rối loạn chuyển hóa, căng thẳng tâm lý, thậm chí rối loạn ăn uống.
Đặc biệt, các thực đơn được truyền miệng hoặc chia sẻ trong cộng đồng gym chưa chắc phù hợp với tất cả mọi người. Người trên 40 tuổi, phụ nữ tiền mãn kinh, người có bệnh mạn tính… đều có đặc điểm sinh lý và chuyển hóa khác nhau. Cơ địa mỗi người khác nhau, bệnh nền khác nhau, mức vận động khác nhau – vì vậy không thể áp dụng một chế độ ăn chung cho tất cả.
Cân bằng dinh dưỡng mới là nền tảng
Một thực đơn khoa học cần đảm bảo đầy đủ các nhóm chất, với tỷ lệ hợp lý:
- Tinh bột tốt như gạo lứt, khoai lang, ngô, yến mạch nên chiếm khoảng 40–50% tổng năng lượng khẩu phần. Đây là nguồn cung cấp năng lượng bền vững, giúp ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác thèm ăn.
- Rau xanh và chất xơ cần đạt 300–500g mỗi ngày để tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.
- Chất béo tốt từ dầu oliu, hạt óc chó, hạnh nhân, cá béo giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ chuyển hóa.
- Bên cạnh đó là nguyên tắc đủ nước – đủ ngủ – đủ vận động, bởi giảm cân không chỉ là câu chuyện của thực phẩm mà còn là thói quen sống.
Để giảm cân bền vững và an toàn, người dân nên được:
- Đánh giá tỷ lệ mỡ nội tạng, khối cơ và mức chuyển hóa cơ bản
- Sàng lọc các bệnh nền
- Thiết kế khẩu phần phù hợp với nhu cầu năng lượng và đặc điểm cơ địa
- Theo dõi định kỳ để tránh mất cơ và rối loạn dinh dưỡng.
