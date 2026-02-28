Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tức
GĐXH - Hạ đường huyết không chỉ gây mệt mỏi thoáng qua mà còn có thể dẫn đến ngất xỉu, co giật, thậm chí hôn mê nếu không xử trí kịp thời.
Hạ đường huyết có nguy hiểm không?
Hạ đường huyết xảy ra khi lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường. Não bộ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào glucose, vì vậy khi đường huyết giảm nhanh, các triệu chứng thần kinh có thể xuất hiện rất sớm.
Ở người đái tháo đường, nguyên nhân thường gặp là dùng quá liều insulin hoặc thuốc hạ đường huyết, bỏ bữa, ăn ít tinh bột, vận động nhiều hơn bình thường hoặc uống rượu khi chưa ăn. Trong khi đó, người không mắc bệnh vẫn có thể gặp tình trạng này nếu nhịn ăn kéo dài, làm việc quá sức, stress hoặc rối loạn chuyển hóa.
Dấu hiệu cảnh báo hạ đường huyết, rất dễ bị bỏ qua
Triệu chứng hạ đường huyết thường khởi phát âm thầm và dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường. Người bệnh có thể cảm thấy run tay, vã mồ hôi, đói cồn cào, tim đập nhanh, chóng mặt hoặc khó tập trung. Khi tình trạng nặng hơn, người bệnh có thể lú lẫn, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng, thậm chí ngất xỉu.
Đáng chú ý, nhiều người mắc đái tháo đường lâu năm có thể không nhận ra dấu hiệu sớm, khiến nguy cơ hạ đường huyết nặng tăng lên. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm vì có thể xảy ra khi đang ngủ hoặc khi lái xe.
Hạ đường huyết không xử lý kịp nguy hiểm thế nào?
Hạ đường huyết kéo dài có thể gây tổn thương não do thiếu năng lượng. Người bệnh có thể rơi vào co giật, hôn mê, tai nạn sinh hoạt hoặc tai nạn giao thông. Những đợt hạ đường huyết lặp lại còn làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.
Với người cao tuổi hoặc có bệnh nền, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn vì cơ thể khó thích nghi với sự thay đổi đường huyết đột ngột.
"Nguyên tắc" xử trí khi bị hạ đường huyết
Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ hạ đường huyết, việc quan trọng nhất là bổ sung đường hấp thu nhanh. Người bệnh có thể uống nước đường, nước trái cây, ăn bánh kẹo ngọt hoặc viên glucose. Sau khoảng 15 phút cần kiểm tra lại triệu chứng và bổ sung thêm nếu chưa cải thiện.
Sau khi đường huyết ổn định, nên ăn bữa nhẹ có tinh bột chậm hấp thu như bánh mì, cháo hoặc sữa để tránh tái hạ đường huyết. Nếu người bệnh mất ý thức, tuyệt đối không cho ăn uống mà cần gọi cấp cứu ngay.
Cách phòng tránh hạ đường huyết trong sinh hoạt hằng ngày
Việc ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa và cân đối tinh bột là yếu tố quan trọng nhất. Người mắc đái tháo đường cần dùng thuốc theo chỉ định, theo dõi đường huyết thường xuyên và điều chỉnh khi thay đổi chế độ vận động.
Ngoài ra, nên mang theo đồ ngọt bên người, hạn chế uống rượu khi đói và thông báo cho người thân về dấu hiệu nhận biết để được hỗ trợ khi cần. Việc ghi nhật ký đường huyết cũng giúp bác sĩ điều chỉnh phác đồ phù hợp, giảm nguy cơ xảy ra các cơn hạ đường huyết bất ngờ.
