Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tức

Thứ bảy, 10:30 28/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hạ đường huyết không chỉ gây mệt mỏi thoáng qua mà còn có thể dẫn đến ngất xỉu, co giật, thậm chí hôn mê nếu không xử trí kịp thời.

Hạ đường huyết có nguy hiểm không?

Hạ đường huyết xảy ra khi lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường. Não bộ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào glucose, vì vậy khi đường huyết giảm nhanh, các triệu chứng thần kinh có thể xuất hiện rất sớm.

Ở người đái tháo đường, nguyên nhân thường gặp là dùng quá liều insulin hoặc thuốc hạ đường huyết, bỏ bữa, ăn ít tinh bột, vận động nhiều hơn bình thường hoặc uống rượu khi chưa ăn. Trong khi đó, người không mắc bệnh vẫn có thể gặp tình trạng này nếu nhịn ăn kéo dài, làm việc quá sức, stress hoặc rối loạn chuyển hóa.

Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo hạ đường huyết, rất dễ bị bỏ qua

Triệu chứng hạ đường huyết thường khởi phát âm thầm và dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường. Người bệnh có thể cảm thấy run tay, vã mồ hôi, đói cồn cào, tim đập nhanh, chóng mặt hoặc khó tập trung. Khi tình trạng nặng hơn, người bệnh có thể lú lẫn, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng, thậm chí ngất xỉu.

Đáng chú ý, nhiều người mắc đái tháo đường lâu năm có thể không nhận ra dấu hiệu sớm, khiến nguy cơ hạ đường huyết nặng tăng lên. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm vì có thể xảy ra khi đang ngủ hoặc khi lái xe.

Hạ đường huyết không xử lý kịp nguy hiểm thế nào?

Hạ đường huyết kéo dài có thể gây tổn thương não do thiếu năng lượng. Người bệnh có thể rơi vào co giật, hôn mê, tai nạn sinh hoạt hoặc tai nạn giao thông. Những đợt hạ đường huyết lặp lại còn làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Với người cao tuổi hoặc có bệnh nền, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn vì cơ thể khó thích nghi với sự thay đổi đường huyết đột ngột.

Hạ đường huyết nguy hiểm thế nào? Cách xử trí đúng để kiểm soát đường huyết ngay lập tức - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Nguyên tắc" xử trí khi bị hạ đường huyết

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ hạ đường huyết, việc quan trọng nhất là bổ sung đường hấp thu nhanh. Người bệnh có thể uống nước đường, nước trái cây, ăn bánh kẹo ngọt hoặc viên glucose. Sau khoảng 15 phút cần kiểm tra lại triệu chứng và bổ sung thêm nếu chưa cải thiện.

Sau khi đường huyết ổn định, nên ăn bữa nhẹ có tinh bột chậm hấp thu như bánh mì, cháo hoặc sữa để tránh tái hạ đường huyết. Nếu người bệnh mất ý thức, tuyệt đối không cho ăn uống mà cần gọi cấp cứu ngay.

Cách phòng tránh hạ đường huyết trong sinh hoạt hằng ngày

Việc ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa và cân đối tinh bột là yếu tố quan trọng nhất. Người mắc đái tháo đường cần dùng thuốc theo chỉ định, theo dõi đường huyết thường xuyên và điều chỉnh khi thay đổi chế độ vận động.

Ngoài ra, nên mang theo đồ ngọt bên người, hạn chế uống rượu khi đói và thông báo cho người thân về dấu hiệu nhận biết để được hỗ trợ khi cần. Việc ghi nhật ký đường huyết cũng giúp bác sĩ điều chỉnh phác đồ phù hợp, giảm nguy cơ xảy ra các cơn hạ đường huyết bất ngờ.

Mỹ đánh giá loại rau "tốt nhất thế giới" hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyếtMỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Bánh chưng ngày Tết: Ăn sao cho đúng để kiểm soát đường huyết, không gây tăng cân

Bánh chưng ngày Tết: Ăn sao cho đúng để kiểm soát đường huyết, không gây tăng cân

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyết

Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyết

7 loại thực phẩm cực giàu chất xơ: Sử dụng đúng cách giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết

7 loại thực phẩm cực giàu chất xơ: Sử dụng đúng cách giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết

Cùng chuyên mục

Sau Tết, xuất hiện những dấu hiệu này cần cảnh giác suy thận cấp, người Việt tuyệt đối không bỏ qua

Sau Tết, xuất hiện những dấu hiệu này cần cảnh giác suy thận cấp, người Việt tuyệt đối không bỏ qua

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Sau Tết, thói quen ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, ăn mặn hoặc lạm dụng thuốc giảm đau... có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp.

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Thời tiết nồm ẩm, người mắc bệnh đau xương khớp cần làm gì để tránh đau tái phát?

Thời tiết nồm ẩm, người mắc bệnh đau xương khớp cần làm gì để tránh đau tái phát?

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Thời tiết nồm ẩm, người mắc bệnh xương khớp nếu không chăm sóc đúng cách, tình trạng viêm khớp, thoái hóa khớp có thể bùng phát mạnh hơn trong giai đoạn này.

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.

Một thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan, người Việt nên tránh

Một thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan, người Việt nên tránh

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Chế độ ăn dư thừa chất béo có thể làm thay đổi cấu trúc và chức năng tế bào gan, tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư hình thành, phát triển.

Trời nồm ẩm nguy hiểm thế nào? 5 bệnh rất dễ mắc, người Việt cần cảnh giác

Trời nồm ẩm nguy hiểm thế nào? 5 bệnh rất dễ mắc, người Việt cần cảnh giác

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Những ngày mưa nồm ẩm ở miền Bắc không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi khiến nhiều bệnh gia tăng.

Dấu hiệu suy thận dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường, người Việt cần biết để phòng bệnh

Dấu hiệu suy thận dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường, người Việt cần biết để phòng bệnh

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Suy thận là ít có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên rất khó trong việc chẩn đoán. Nếu phát hiện những triệu chứng của suy thận dưới đây, người bệnh cần đi khám ngay.

Tiết lộ các biểu hiện tăng đường huyết từ sớm, bỏ qua là nguy!

Tiết lộ các biểu hiện tăng đường huyết từ sớm, bỏ qua là nguy!

Sống khỏe - 22 giờ trước

Biểu hiện tăng đường huyết thường gắn liền với bệnh tiểu đường. Theo các chuyên gia, không cần đợi đến khi đi khám chỉ số đường máu, bạn vẫn có thể nhận biết các biểu hiện tăng đường huyết từ rất sớm.

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Mẹ và bé - 23 giờ trước

GĐXH - Từng phẫu thuật u xương từ nhỏ nhưng gián đoạn tái khám, bé gái 8 tuổi bất ngờ đau sưng chân, đi khám phát hiện ung thư sụn.

Cô gái 27 tuổi bất ngờ đột quỵ tuyến yên vì chủ quan, bỏ qua dấu hiệu đau đầu kéo dài

Cô gái 27 tuổi bất ngờ đột quỵ tuyến yên vì chủ quan, bỏ qua dấu hiệu đau đầu kéo dài

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt nhiều tuần kèm sụp mí mắt và nhìn mờ, cô gái 27 tuổi không ngờ mình đang đối mặt với tình trạng đột quỵ tuyến yên nguy hiểm.

Xem nhiều

Sau Tết, người có dấu hiệu này chứng tỏ gan đang quá tải, nên kiểm tra men gan sớm

Sau Tết, người có dấu hiệu này chứng tỏ gan đang quá tải, nên kiểm tra men gan sớm

Sống khỏe

GĐXH - Nếu thấy mệt mỏi kéo dài, nổi mụn, nước tiểu sẫm màu hay vàng da nhẹ, người dân nên chủ động xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương gan và phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn.

Dấu hiệu suy thận dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường, người Việt cần biết để phòng bệnh

Dấu hiệu suy thận dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường, người Việt cần biết để phòng bệnh

Sống khỏe
Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Bệnh thường gặp
Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Mẹ và bé
Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top