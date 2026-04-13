Tiểu thương bật mí cách chọn loại xoài đang ‘làm mưa làm gió’ thị trường Việt, vừa giòn vừa ngọt, quả nào cũng dày thịt, hạt mỏng dính

Thời gian gần đây, bên cạnh các loại quả truyền thống như: Dưa, cam, ổi, dứa… thì xoài hạt lép An Giang là một trong những loại quả "làm mưa làm gió" tại thị trường và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Thị trường hoa quả Việt diễn ra sôi nổi với nhiều loại quả đang vào mùa, tươi ngon, giá rẻ.



Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm khi chín, giòn tan khi xanh, thịt dày và đặc biệt là hạt mỏng dính, lại có nguồn gốc xuất xứ trong nước nên khách hàng không tiếc tiền mua số lượng lớn về ăn dần. Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng' xoài hạt lép đang được rao bán ở quanh mức từ 10.000 – 30.000 đồng/kg (tùy chất lượng quả).

"Xoài hạt lép được người tiêu dùng yêu thích nhờ vào vị đậm đà và hương thơm đặc trưng. Hình dạng của trái xoan thuôn dài, cong ở phần đuôi, với lớp vỏ xanh đậm. Khi chín có màu vàng đậm, thịt mềm, ngọt, còn khi xanh lại giòn xen chút vị chua. Điều đặc biệt ở loại xoài này là có phần hạt rất mỏng, thậm chí không có, thịt quả dày, ít xơ và giá thành rất phải chăng, vì vậy mà dễ tiếp cận được nhiều người tiêu dùng.

So với những loại xoài khác thì xoài hạt lép đang là mặt hàng bán chạy nhất, càng vào chính vụ giá càng rẻ. Ngày nào khách cũng hỏi mua xoài hạt lép nên tôi cũng thường xuyên nhập hàng chất lượng về bán cho khách. Xoài này tuy mã không đẹp xuất sắc nhưng bì lại hương vị thì không chê vào đâu được, tỉ lệ quả hỏng, dập nát cũng ít, tôi cứ lấy hàng về đến đâu là bán hết tới đó, tranh thủ lúc giá xoài đang rẻ nên nhiều người cũng mua thường xuyên về để chế biến nhiều món ăn ngon", chị Nguyễn Thanh (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

Chia sẻ về cách chọn xoài hạt lép ngon, chị Thêu (chủ một cửa hàng hoa quả tại Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khi chọn xoài hạt lép An Giang, người tiêu dùng nên chú ý nhiều yếu tố để đảm bảo chọn được những quả ngon nhất. Với loại xoài xanh, lựa những sản phẩm cứng cáp, có vỏ ngoài có phấn trắng kèm theo da màu xanh đậm thường là loại xoài có chất lượng tốt nhất. Nên chọn những quả có phần eo tròn, nhỏ dần về phần đuôi (đuôi dài một chút).

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cảm giác giác khi ấn, bóp xoài. Những quả già tự nhiên sẽ có độ chắc chắn nhất, cầm chắc tay mà không bị mềm nhũn. Kiểu dáng của quả xoài hạt lép thường thuôn dài, phần hạt mỏng dính, ít xơ và đặc biệt là thịt bên trong sẽ rất ngọt.

"Người mua hàng nên chọn những quả xoài già để đảm bảo chất lượng quả ngon nhất. Đối với phần quả già, mọi người nên chú ý tới màu sắc ở phần đầu của quả sẽ có vết rám hoặc hơi ngả sang đỏ, vàng. Chọn những quả có phần cuống màu xanh hoặc nâu.

Xoài chín cây thường có mùi thơm ngọt dịu tỏa ra từ phần cuống, ngửi kỹ sẽ cảm nhận được hương xoài đặc trưng, nhẹ nhưng rõ ràng. Cuống xoài tươi, còn dính nhựa, màu xanh non là dấu hiệu của xoài mới hái, chưa bị xử lý. Nếu cuống đã héo, có đốm đen, hoặc tỏa ra mùi bất thường thì nhiều khả năng quả xoài đã để lâu hoặc bị can thiệp bởi thuốc kích chín", chị Thêu bật mí.

