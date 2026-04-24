Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank hôm nay: Gửi 500 triệu đồng Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?
GĐXH - Lãi suất Agribank đối với khách hàng cá nhân đang niêm yết ở mức 0,2-6%/năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng với mọi sản phẩm tiền gửi tiết kiệm.
Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được HDBank cập nhật, lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 6-36 tháng.
Hiện lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng giảm xuống 5%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 7-11 tháng thậm chí còn giảm xuống chỉ còn 4,8%/năm. Đây là mức lãi suất huy động thuộc nhóm thấp nhất thị trường hiện nay ở cùng kỳ hạn.
Cũng với mức giảm 0,5 điểm phần trăm, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ 5,3%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng còn 5,5%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất được HDBank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng là 5,6%/năm. Đây vẫn luôn là kỳ hạn được nhà băng này niêm yết mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn 24-36 tháng cũng đã giảm về mức 5%/năm từ hôm nay. Thậm chí, HDBank còn niêm yết lãi suất chỉ 4,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng nếu khách hàng chọn lĩnh lãi trước.
Cũng như các ngân hàng khác, trong đợt giảm lãi suất tiền gửi lần này, HDBank tiếp tục giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng. Hiện lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng với tiền gửi trực tuyến là 4,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,3%/năm.
Với mức điều chỉnh tương tự, lãi suất tiết kiệm tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ được HDBank niêm yết mới nhất như sau: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,4%/năm.
Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với tiết kiệm tại quầy là 5,5%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 24-36 tháng giảm chỉ còn 4,9%/năm.
Không chỉ giảm lãi suất tiết kiệm thông thường, HDBank còn giảm mạnh lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP.
Theo đó, lãi suất huy động theo niêm yết trước đây là 8,1%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, nay giảm mạnh còn 7,6%/năm.
Cũng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt cho kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,7%/năm xuống còn 7,2%/năm, tương đương mức giảm 0,5 điểm phần trăm.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN THEO NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|5,9
|5,9
|VIETCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBANK
|3,8
|4
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|ACB
|4,75
|4,75
|7,1
|7,2
|7,3
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,85
|6,85
|6,9
|6,75
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,7
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|KIENLONGBANK
|4,2
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,8
|5,8
|6,45
|6,45
|MBV
|4,6
|4,75
|7,2
|7,2
|7,2
|7,2
|MSB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|6,1
|6,2
|6,3
|6,3
|NCB
|4,7
|4,75
|6,3
|6,3
|6,5
|6,7
|OCB
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,8
|6,7
|PGBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,3
|6,3
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,4
|6,4
|6,7
|7
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SHB
|4,6
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,65
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|TPBANK
|4,65
|4,65
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VCBNEO
|4,45
|4,45
|7
|7
|7
|7
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|VIET A BANK
|4,7
|4,75
|6
|6
|6,1
|6,2
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|6
|6,1
|6,2
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6,3
|6,2
HDBank là ngân hàng thương mại trong nước thứ 31 giảm lãi suất sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại ngày 9/4 vừa qua. Tại cuộc họp, các ngân hàng đồng thuận sẽ giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng VPBank nhận định lãi suất huy động sẽ giảm dần trong quý II và có thể giảm mạnh trong quý III/2026.
Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank hôm nay
Khoảng 30 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Trong đó, nhóm Big4 đồng loạt hạ lãi suất.
Agribank giảm 0,4%/năm với kỳ hạn 6–9 tháng và 0,2%/năm với kỳ hạn 12–24 tháng. Trước đó, ngân hàng này cũng giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi tại quầy đối với kỳ hạn 24 tháng.
BIDV giảm tới 0,8%/năm ở các kỳ hạn 6–11 tháng và 24–36 tháng, đồng thời giảm 0,9%/năm với kỳ hạn 12–18 tháng.
Vietcombank giảm 0,5%/năm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng; VietinBank giảm 0,5%/năm với các kỳ hạn 24–36 tháng tại quầy.
Gửi 500 triệu đồng Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?
Tại kỳ hạn 1-2 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,6%/năm.
Tại các kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,9%/năm.
Lãi suất tiết kiệm tại Agribank các kỳ hạn từ 6-11 tháng ở mức 4%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng, Agribank niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6%/năm.
Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ nhận lãi suất ở mức 0,2%/năm.
Bạn đọc có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi
Ví dụ, gửi 500 triệu đồng vào Agribank, với lãi suất 6% ở kì hạn 24 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6%/12 x 24 tháng = 60 triệu đồng.
