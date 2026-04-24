Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank hôm nay: Gửi 500 triệu đồng Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Thứ sáu, 15:01 24/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Lãi suất Agribank đối với khách hàng cá nhân đang niêm yết ở mức 0,2-6%/năm.

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank hôm nay: Gửi 500 triệu đồng Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi? - Ảnh 1.Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank hôm nay: Gửi 500 triệu đồng Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi? - Ảnh 2.

Hình minh họa


Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng với mọi sản phẩm tiền gửi tiết kiệm.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được HDBank cập nhật, lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng giảm xuống 5%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 7-11 tháng thậm chí còn giảm xuống chỉ còn 4,8%/năm. Đây là mức lãi suất huy động thuộc nhóm thấp nhất thị trường hiện nay ở cùng kỳ hạn.

Cũng với mức giảm 0,5 điểm phần trăm, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ 5,3%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng còn 5,5%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất được HDBank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng là 5,6%/năm. Đây vẫn luôn là kỳ hạn được nhà băng này niêm yết mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn 24-36 tháng cũng đã giảm về mức 5%/năm từ hôm nay. Thậm chí, HDBank còn niêm yết lãi suất chỉ 4,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng nếu khách hàng chọn lĩnh lãi trước.

Cũng như các ngân hàng khác, trong đợt giảm lãi suất tiền gửi lần này, HDBank tiếp tục giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng. Hiện lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng với tiền gửi trực tuyến là 4,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,3%/năm.

Với mức điều chỉnh tương tự, lãi suất tiết kiệm tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ được HDBank niêm yết mới nhất như sau: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,4%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với tiết kiệm tại quầy là 5,5%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 24-36 tháng giảm chỉ còn 4,9%/năm.

Không chỉ giảm lãi suất tiết kiệm thông thường, HDBank còn giảm mạnh lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP.

Theo đó, lãi suất huy động theo niêm yết trước đây là 8,1%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, nay giảm mạnh còn 7,6%/năm.

Cũng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt cho kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,7%/năm xuống còn 7,2%/năm, tương đương mức giảm 0,5 điểm phần trăm.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN THEO NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK4,754,756,66,66,86,8
BIDV4,754,755,85,85,95,9
VIETCOMBANK4,754,756,66,66,86,8
VIETINBANK4,754,756,66,66,86,8
ABBANK3,846,256,256,255,8
ACB4,754,757,17,27,3
BAC A BANK4,554,556,856,856,96,75
BAOVIETBANK4,754,756,66,66,76,7
BVBANK4,754,756,76,76,96,7
EXIMBANK4,64,75,45,45,35,3
GPBANK3,945,555,655,855,85
HDBANK4,24,354,85,35,6
KIENLONGBANK4,24,25,55,25,55,15
LPBANK4,74,756,96,977,1
MB4,54,75,85,86,456,45
MBV4,64,757,27,27,27,2
MSB4,754,756,36,36,86,6
NAM A BANK4,64,756,16,26,36,3
NCB4,74,756,36,36,56,7
OCB4,754,756,56,56,86,7
PGBANK4,754,756,96,976,8
PVCOMBANK4,754,755,35,35,66,3
SACOMBANK4,754,756,56,56,36,3
SAIGONBANK4,754,756,46,46,77
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK3,954,454,955,155,35,75
SHB4,64,656,26,46,56,6
TECHCOMBANK4,354,656,556,556,755,85
TPBANK4,654,656,056,056,256,25
VCBNEO4,454,457777
VIB4,754,755,75,875,9
VIET A BANK4,74,75666,16,2
VIETBANK4,64,65,966,16,2
VIKKI BANK4,74,7666,16,1
VPBANK4,754,75666,36,2

HDBank là ngân hàng thương mại trong nước thứ 31 giảm lãi suất sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại ngày 9/4 vừa qua. Tại cuộc họp, các ngân hàng đồng thuận sẽ giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng VPBank nhận định lãi suất huy động sẽ giảm dần trong quý II và có thể giảm mạnh trong quý III/2026.

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank hôm nay

Khoảng 30 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Trong đó, nhóm Big4 đồng loạt hạ lãi suất.

Agribank giảm 0,4%/năm với kỳ hạn 6–9 tháng và 0,2%/năm với kỳ hạn 12–24 tháng. Trước đó, ngân hàng này cũng giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi tại quầy đối với kỳ hạn 24 tháng.

BIDV giảm tới 0,8%/năm ở các kỳ hạn 6–11 tháng và 24–36 tháng, đồng thời giảm 0,9%/năm với kỳ hạn 12–18 tháng.

Vietcombank giảm 0,5%/năm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng; VietinBank giảm 0,5%/năm với các kỳ hạn 24–36 tháng tại quầy.

Gửi 500 triệu đồng Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Tại kỳ hạn 1-2 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,6%/năm.

Tại các kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại Agribank các kỳ hạn từ 6-11 tháng ở mức 4%/năm.

Kỳ hạn 24 tháng, Agribank niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6%/năm.

Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ nhận lãi suất ở mức 0,2%/năm.

Bạn đọc có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Ví dụ, gửi 500 triệu đồng vào Agribank, với lãi suất 6% ở kì hạn 24 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6%/12 x 24 tháng = 60 triệu đồng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,7% khi gửi tiền 13 tháng: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền về tay là cao nhất?

Lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,7% khi gửi tiền 13 tháng: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền về tay là cao nhất?

Ngân hàng nào gửi tiết kiệm có lãi nhất?: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Ngân hàng nào gửi tiết kiệm có lãi nhất?: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Cập nhật lãi suất Vietcombank, Agribank mới nhất sau khi giảm: Gửi 400 triệu đồng tiết kiệm Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Cập nhật lãi suất Vietcombank, Agribank mới nhất sau khi giảm: Gửi 400 triệu đồng tiết kiệm Agribank về tay bao nhiêu tiền?

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá USD hôm nay 24/4: USD bật tăng diện rộng, ngân hàng nâng giá EUR, bảng Anh quay đầu giảm

Giá USD hôm nay 24/4: USD bật tăng diện rộng, ngân hàng nâng giá EUR, bảng Anh quay đầu giảm

Giá bạc hôm nay 24/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 24/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Xe ga 150cc giá 62 triệu đồng của Honda trang bị tối tân xịn như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 62 triệu đồng của Honda trang bị tối tân xịn như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi 158 km/lần sạc, cốp siêu rộng, hỗ trợ lái thông minh rẻ hơn Vision khiến chị em bất ngờ

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi 158 km/lần sạc, cốp siêu rộng, hỗ trợ lái thông minh rẻ hơn Vision khiến chị em bất ngờ

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư phường Kiến Hưng tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư phường Kiến Hưng tháng 4/2026

Giá bạc hôm nay 23/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu

Giá bạc hôm nay 23/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu

Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóng

Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóng

Giá USD hôm nay (23/4): Đồng bạc xanh tăng trở lại, thị trường trong nước ‘nín thở’ chờ động thái từ Fed

Giá USD hôm nay (23/4): Đồng bạc xanh tăng trở lại, thị trường trong nước ‘nín thở’ chờ động thái từ Fed

Hatchback hạng B giá 499 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp, giá ngang xe hạng A thích hợp đi trong đô thị

Hatchback hạng B giá 499 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp, giá ngang xe hạng A thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mê

Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mê

Giá vàng hôm nay 23/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 23/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao?

Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóng

Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóng

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam gần giống Honda Lead, đi 150km/lần sạc, cốp siêu rộng, chi trả ngang Vision, chị em U40 ưa thích

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam gần giống Honda Lead, đi 150km/lần sạc, cốp siêu rộng, chi trả ngang Vision, chị em U40 ưa thích

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

