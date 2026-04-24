Hà Nội: Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1, khu vực đường Đê La Thành năm 2026
GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.
Sau quá trình giải phóng mặt bằng quy mô lớn, đoạn tuyến Vành đai 1 đi qua Đê La Thành (từ Hoàng Cầu đến Voi Phục) đang dần lộ rõ hình hài của một trục giao thông huyết mạch giữa trung tâm Hà Nội. Không còn những dãy nhà, cửa hàng dày đặc bám mặt đường, một quỹ đất liên tục, rộng lớn đã xuất hiện tạo điều kiện để triển khai đồng bộ hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị khu vực.
Với chiều dài hơn 2,2km, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục từng là "điểm nghẽn" kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đến nay, khi phần lớn công trình đã được tháo dỡ, mặt bằng sạch dần hoàn thiện, tuyến đường bắt đầu bước sang giai đoạn thi công chính, hướng tới mục tiêu thông tuyến kỹ thuật vào đầu năm 2026.
Từ góc nhìn quy hoạch, việc hình thành tuyến Vành đai 1 qua Đê La Thành không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông khu vực nội đô mà còn thiết lập lại trục kết nối xuyên tâm giữa các quận trung tâm. Mặt cắt đường được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cùng không gian đô thị thông thoáng hơn sẽ thay đổi đáng kể diện mạo toàn tuyến.
Đáng chú ý, sau giải tỏa, quỹ đất hai bên đường trở nên rõ ràng và có giá trị khai thác cao hơn. Những khu vực từng là nhà ống, cửa hàng nhỏ lẻ nay chuyển sang trạng thái "đất sạch", tạo tiền đề cho các hoạt động tái phát triển như thương mại, dịch vụ hoặc chỉnh trang đô thị theo quy hoạch mới.
Sự thay đổi này cũng tạo động lực khiến giá nhà đất tại trục đường này tăng lên đáng kể. Dù tuyến đường chưa hoàn thành, nhưng tại thời điểm tháng 4/2026, giá nhà đất rao bán tại đây cũng đã thiết lập mặt bằng mới.
Khảo sát trên sàn batdongsan.com.vn, mảnh đất rộng 75m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 18,4 tỷ đồng, tương đương 245,33 triệu đồng/m2.
Hay như căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 46m2 nằm trên mặt ngõ nông tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 8,5 tỷ đồng, tương đương 184,78 triệu đồng/m2.
Căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 40m2 nằm trên mặt ngõ thông đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 8,65 tỷ đồng, tương đương 216,25 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay, nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia bất động sản, sau khi tuyến đường Đê La Thành được chính thức đưa vào hoạt động, giá nhà đất tại khu vực này còn tăng cao.
