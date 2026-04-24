Hà Nội: Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1, khu vực đường Đê La Thành năm 2026

Thứ sáu, 15:29 24/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1

Sau quá trình giải phóng mặt bằng quy mô lớn, đoạn tuyến Vành đai 1 đi qua  Đê La Thành (từ Hoàng Cầu đến Voi Phục) đang dần lộ rõ hình hài của một trục giao thông huyết mạch giữa trung tâm Hà Nội. Không còn những dãy nhà, cửa hàng dày đặc bám mặt đường, một quỹ đất liên tục, rộng lớn đã xuất hiện tạo điều kiện để triển khai đồng bộ hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị khu vực.

Với chiều dài hơn 2,2km, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục từng là "điểm nghẽn" kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đến nay, khi phần lớn công trình đã được tháo dỡ, mặt bằng sạch dần hoàn thiện, tuyến đường bắt đầu bước sang giai đoạn thi công chính, hướng tới mục tiêu thông tuyến kỹ thuật vào đầu năm 2026.

Từ góc nhìn quy hoạch, việc hình thành tuyến Vành đai 1 qua Đê La Thành không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông khu vực nội đô mà còn thiết lập lại trục kết nối xuyên tâm giữa các quận trung tâm. Mặt cắt đường được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cùng không gian đô thị thông thoáng hơn sẽ thay đổi đáng kể diện mạo toàn tuyến.

Đáng chú ý, sau giải tỏa, quỹ đất hai bên đường trở nên rõ ràng và có giá trị khai thác cao hơn. Những khu vực từng là nhà ống, cửa hàng nhỏ lẻ nay chuyển sang trạng thái "đất sạch", tạo tiền đề cho các hoạt động tái phát triển như thương mại, dịch vụ hoặc chỉnh trang đô thị theo quy hoạch mới.

Sự thay đổi này cũng tạo động lực khiến giá nhà đất tại trục đường này tăng lên đáng kể. Dù tuyến đường chưa hoàn thành, nhưng tại thời điểm tháng 4/2026,  giá nhà đất rao bán tại đây cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Khảo sát trên sàn batdongsan.com.vn, mảnh đất rộng 75m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 18,4 tỷ đồng, tương đương 245,33 triệu đồng/m2.

Hay như căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 46m2 nằm trên mặt ngõ nông tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 8,5 tỷ đồng, tương đương 184,78 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 40m2 nằm trên mặt ngõ thông đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 8,65 tỷ đồng, tương đương 216,25 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia bất động sản, sau khi tuyến đường Đê La Thành được chính thức đưa vào hoạt động, giá nhà đất tại khu vực này còn tăng cao.

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên nhà riêng tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp

GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Giá nhà riêng tại Hà Đông, Hà Nội vượt 5 tỷ đồng/căn, thị trường rao bán sôi động

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 4/2026

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank hôm nay: Gửi 500 triệu đồng Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá USD hôm nay 24/4: USD bật tăng diện rộng, ngân hàng nâng giá EUR, bảng Anh quay đầu giảm

Giá bạc hôm nay 24/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Xe ga 150cc giá 62 triệu đồng của Honda trang bị tối tân xịn như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi 158 km/lần sạc, cốp siêu rộng, hỗ trợ lái thông minh rẻ hơn Vision khiến chị em bất ngờ

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư phường Kiến Hưng tháng 4/2026

Giá bạc hôm nay 23/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu

Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóng

Hatchback hạng B giá 499 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, công nghệ đẳng cấp, giá ngang xe hạng A thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mê

Giá vàng hôm nay 23/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao?

Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóng

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi 158 km/lần sạc, cốp siêu rộng, hỗ trợ lái thông minh rẻ hơn Vision khiến chị em bất ngờ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
