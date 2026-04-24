Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn giảm tiếp 500 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Sáng nay, website của Công ty SJC gặp lỗi truy cập. Đến 10h30', lỗi này vẫn chưa được khắc phục nên người dùng không thể truy cập.
Lúc 9h, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục duy trì mức giá ngày 23/4, giao dịch ở mức 166,2-168,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đến 9h43', Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng được giao dịch ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức rẻ hơn 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,7-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả giá mua và bán, chốt phiên tại 166,5-169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống còn 166,2-168,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch cuối phiên ở mức 166,2-169,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng 24/4, lúc 9h39 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục giảm về mốc 4.684 USD/ounce.
Lúc 0h30, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.714,1 USD/ounce, giảm 23,1 USD so với một ngày trước.
Lúc 21h30 ngày 23/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.733 USD/ounce, giảm 7 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.748 USD/ounce.
