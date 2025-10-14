Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da

Thứ ba, 19:00 14/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đây là 3 món ngon từ củ cải, rất dễ làm và có hương vị tươi ngon, đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại "nhân sâm thông thường" này sau khi thử!

Khi mùa thu đến, thời tiết dần trở nên mát mẻ, se lạnh và không khí trở nên khô hơn. Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa sáng và tối đòi hỏi cơ thể chúng ta phải thích nghi. Vì vậy một chế độ ăn uống bổ dưỡng và đầy đủ dưỡng chất là vô cùng quan trọng. Khi nói đến những nguyên liệu làm nên các món ăn ngon nhất của mùa thu, củ cải chắc chắn đứng đầu danh sách! Loại rau tưởng chừng như bình thường này, với giá chỉ khoảng 20.000-22.000 đồng/kg. Loại rau này được các thế hệ trước gọi là "nhân sâm của các loại rau", và danh tiếng này hoàn toàn xứng đáng.

Củ cải vốn rất giàu vitamin C, chất xơ và nhiều nguyên tố vi lượng, nó có thể hỗ trợ tiêu hóa và làm ẩm phổi, rất lý tưởng để giảm bớt sự khó chịu của thời tiết hanh khô mùa thu. Củ cải tươi ngon và bổ dưỡng, từ lá đến thân củ đều là "một kho báu". Lá có thể dùng để muối dưa chua và nấu canh, luộc, còn thân củ có thể xào, hầm hoặc muối chua. Thật đáng tiếc nếu không biết cách thưởng thức một nguyên liệu vừa ngon vừa rẻ như vậy!

Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn 3 món ngon từ củ cải, rất dễ làm và có hương vị tươi ngon, đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại "nhân sâm thông thường" này sau khi thử!

1. Viên củ cải xanh hấp

Nguyên liệu: 1 củ cải xanh, 2 thìa canh bột năng, lượng đậu phộng vừa phải, một chút muối, nước tương, một ít tỏi băm, đường, giấm.

Cách làm viên củ cải xanh hấp

Bước 1: Ngâm đậu phộng khoảng 1 tiếng rồi rửa sạch. Gọt vỏ rồi rửa sạch củ cải xanh sau đó thái thành sợi mỏng (hoặc dùng dụng cụ bào sợi). Sau đó cho củ cải vào chậu, thêm chút muối, trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút để sợi củ cải mềm ra, tiết bớt nước. Vớt củ cải ra, rửa qua cho bớt muối rồi để ráo. Sau đó cho củ cải vào âu, thêm 2 canh thìa bột năng và đậu phộng đã ngâm vào và trộn đều.

Loại &quot;rau&quot; này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 1.

Bước 2: Đeo găng tay thực phẩm vào rồi đấy một lượng củ cải thái sợi vừa đỉ, vo thành viên tròn rồi đặt lên đĩa. Đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó đặt đĩa củ cải viên lên xửng và hấp trong khoảng 10-12 phút. Sau đó bạn pha nước tương với tỏi băm nhỏ, thêm chút đường và giấm làm nước chấm.

Loại &quot;rau&quot; này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 2.

Thành phẩm món viên củ cải xanh hấp

Công thức viên củ cải hấp này cực kỳ tốt cho sức khỏe, phương pháp nấu giúp giữ nguyên vị ngọt và chất dinh dưỡng của củ cải. Thêm đậu phộng làm tăng hương vị, bột năng tạo nên kết cấu mềm dẻo. Chấm với nước tương được pha vị chua mặn ngọt ăn rất ngon miệng, hoàn hảo cho mọi lứa tuổi, kể cả những người sợ béo phì!

Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 3.
Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 4.

2. Củ cải trắng hấp thịt băm

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, 200g thịt băm, 2 cây hành lá xắt nhỏ, một chút gừng băm, 1 thìa canh rượu nấu ăn, gia vị, 3 thìa canh nước tương, một chút xíu đường, lượng nước tương cá hấp vừa phải.

Cách làm món củ cải trắng hấp thịt băm

Bước 1: Gọt vỏ củ cải trắng, rửa sạch và cắt thành lát mỏng. Đun sôi một nồi nước rồi thả củ cải thái lát vào chần trong khoảng 1 phút, vớt ra và để ráo. Cho thịt băm vào bát, thêm hành lá thái nhỏ, gừng băm, nước tương, rượu nấu ăn, gia vị và chút đường vào, trộn đều, ướp trong khoảng 15 phút.

Loại &quot;rau&quot; này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 5.

Bước 2: Lấy một lát củ cải, cho một lượng nhân thịt vừa đủ vào, gập cong lại và xếp lên đĩa theo hình tròn. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu. Sau đó bạn đun sôi nước trong nồi hấp, đặt đĩa củ cải và thịt băm lên xửng, hâp trong khoảng 15 phút rồi lấy ra. Rưới nước tương hoặc nước tương cá hấp lên, rắc hành lá thái nhỏ là có thể thưởng thức.

Loại &quot;rau&quot; này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 6.

Thành phẩm món củ cải trắng hấp thịt băm

Món ăn này vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Những lát củ cải hấp chín trở nên trong suốt và mềm mại, thấm đẫm hương vị đậm đà của thịt. Củ cải chần qua nước sôi thì bớt hăng và ngọt hơn, kết hợp hoàn hảo với nhân thịt ướp hành. Món ăn thanh mát, không dầu mỡ, thích hợp cho các bữa cơm nhà.

Loại &quot;rau&quot; này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 7.

3. Canh miến tôm và củ cải xanh

Nguyên liệu: 1 nắm miếng (hoặc bún gạo khô), 1 củ cải xanh, 250g tôm tươi, gia vị, một chút gừng băm nhỏ, bột tiêu trắng, một ít rau mùi xắt nhỏ.

Cách làm món canh miến tôm và củ cải xanh

Bước 1: Củ cải xanh bạn gọt vỏ, rửa sạch rồi thái dạng sợi nhỏ. Miến rửa sạch rồi ngâm vào nước ấm cho mềm, vớt ra để ráo. Tôm rửa sạch, cắt bỏ râu tôm (có thể bóc vỏ tùy thích), rút chỉ sống lưng. Cho một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng rồi thêm tôm vào xào cho đến khi chuyển màu. Sau đó lấy ra để riêng.

Loại &quot;rau&quot; này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 8.

Bước 2: Dùng dầu còn lại trong nồi, cho gừng băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó thêm củ cải thái nhỏ vào, xào đến khi chuyển mềm rồi thêm lượng nước vừa đủ rồi, đun sôi. Tiếp đó bạn cho miến đã ngâm và tôm vào, nấu thêm khoảng 3-5 phút rồi nêm gia vị, bột tiêu trắng, khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó bạn lấy ra tô, rắc thêm chút rau mùi xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Loại &quot;rau&quot; này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 9.

Thành phẩm món canh miến tôm và củ cải xanh

Một bát canh nóng hổi sẽ làm ấm lòng bạn trong ngày thu. Củ cải thái sợi ngọt thanh, miến mềm mịn, tôm thơm ngon - hương vị của 3 nguyên liệu này hòa quyện hoàn hảo. Món canh đơn giản và nhanh chóng này chỉ mất 10 phút nấu, lại còn đầy đủ dinh dưỡng, rất lý tưởng cho những người bận rộn.

Loại &quot;rau&quot; này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da- Ảnh 10.

Mùa thu là mùa củ cải tươi ngon và rẻ nhất. Hãy tranh thủ thời gian này để làm món ăn cho gia đình bạn. Những công thức dễ làm này không đòi hỏi kỹ thuật nấu nướng phức tạp mà vẫn tạo nên một món ăn thơm ngon, đáng nhớ.

Huệ Lan (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không vệ sinh, chải đầu, thay áo quần – là thấy dơ, khó chịu. Nhưng, trong cơ thể độc tố tắc nghẽn thì làm sao để... tắm? Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) hướng dẫn cách thải độc tố đơn giản.

Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Ăn - 6 giờ trước

Các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm, nhất là khi nấu các món chua, vì sao?

Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm

Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH – Đây là bộ phận của con lợn có giá rất rẻ, thậm chí nhiều nơi còn “cho không” khi khách xin thêm. Ít ai biết, nó lại chứa nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho xương khớp, làn da khi được chế biến những món ngon dưới đây.

Cách bảo quản cá khô được lâu mà không bị mốc, ngày mưa bão tiện dùng

Cách bảo quản cá khô được lâu mà không bị mốc, ngày mưa bão tiện dùng

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Để giữ cho cá khô luôn tươi ngon được lâu mà không bị mốc, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản dưới đây.

Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?

Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nam MC nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.

Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết

Bữa tối mùa thu cứ nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp không ngừng, bao nhiêu cơm cũng hết

Ăn - 1 ngày trước

Món canh này nấu rất đơn giản, nguyên liệu hòa quyện bổ sung cho nhau nên hương vị ngọt ngon hấp dẫn. Nhất định bữa tối mùa thu bạn phải nấu một nồi cho gia đình thưởng thức nhé!

Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ

Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hệ tiêu hóa sẽ tốt hơn, giảm nhu cầu ăn vặt, đồng thời ổn định đường huyết và cải thiện mức cholesterol trong máu, sau 14 ngày tiêu thụ loại hạt này.

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn

Những thực phẩm người bệnh gan không nên ăn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ ăn uống hợp lý giúp cải thiện tình trạng tổn thương gan và ngược lại khi thường xuyên ăn các thực phẩm kém lành mạnh sẽ làm nặng tiến triển của bệnh gan.

Món đặc sản khiến nhiều người "giật mình" ngay lần đầu thấy, vậy mà người Hải Phòng lại mê tít

Món đặc sản khiến nhiều người "giật mình" ngay lần đầu thấy, vậy mà người Hải Phòng lại mê tít

Ăn - 1 ngày trước

Vẻ ngoài kỳ lạ, tên gọi khó hiểu, nhưng món ăn này lại khiến bao du khách phải tò mò tìm thử mỗi khi đến Hải Phòng.

Xem nhiều

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn

GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

Ăn
3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Ăn
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top