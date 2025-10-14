Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da

Khi mùa thu đến, thời tiết dần trở nên mát mẻ, se lạnh và không khí trở nên khô hơn. Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa sáng và tối đòi hỏi cơ thể chúng ta phải thích nghi. Vì vậy một chế độ ăn uống bổ dưỡng và đầy đủ dưỡng chất là vô cùng quan trọng. Khi nói đến những nguyên liệu làm nên các món ăn ngon nhất của mùa thu, củ cải chắc chắn đứng đầu danh sách! Loại rau tưởng chừng như bình thường này, với giá chỉ khoảng 20.000-22.000 đồng/kg. Loại rau này được các thế hệ trước gọi là "nhân sâm của các loại rau", và danh tiếng này hoàn toàn xứng đáng.

Củ cải vốn rất giàu vitamin C, chất xơ và nhiều nguyên tố vi lượng, nó có thể hỗ trợ tiêu hóa và làm ẩm phổi, rất lý tưởng để giảm bớt sự khó chịu của thời tiết hanh khô mùa thu. Củ cải tươi ngon và bổ dưỡng, từ lá đến thân củ đều là "một kho báu". Lá có thể dùng để muối dưa chua và nấu canh, luộc, còn thân củ có thể xào, hầm hoặc muối chua. Thật đáng tiếc nếu không biết cách thưởng thức một nguyên liệu vừa ngon vừa rẻ như vậy!

Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn 3 món ngon từ củ cải, rất dễ làm và có hương vị tươi ngon, đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại "nhân sâm thông thường" này sau khi thử!

1. Viên củ cải xanh hấp

Nguyên liệu: 1 củ cải xanh, 2 thìa canh bột năng, lượng đậu phộng vừa phải, một chút muối, nước tương, một ít tỏi băm, đường, giấm.

Cách làm viên củ cải xanh hấp

Bước 1: Ngâm đậu phộng khoảng 1 tiếng rồi rửa sạch. Gọt vỏ rồi rửa sạch củ cải xanh sau đó thái thành sợi mỏng (hoặc dùng dụng cụ bào sợi). Sau đó cho củ cải vào chậu, thêm chút muối, trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút để sợi củ cải mềm ra, tiết bớt nước. Vớt củ cải ra, rửa qua cho bớt muối rồi để ráo. Sau đó cho củ cải vào âu, thêm 2 canh thìa bột năng và đậu phộng đã ngâm vào và trộn đều.

Bước 2: Đeo găng tay thực phẩm vào rồi đấy một lượng củ cải thái sợi vừa đỉ, vo thành viên tròn rồi đặt lên đĩa. Đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó đặt đĩa củ cải viên lên xửng và hấp trong khoảng 10-12 phút. Sau đó bạn pha nước tương với tỏi băm nhỏ, thêm chút đường và giấm làm nước chấm.

Thành phẩm món viên củ cải xanh hấp

Công thức viên củ cải hấp này cực kỳ tốt cho sức khỏe, phương pháp nấu giúp giữ nguyên vị ngọt và chất dinh dưỡng của củ cải. Thêm đậu phộng làm tăng hương vị, bột năng tạo nên kết cấu mềm dẻo. Chấm với nước tương được pha vị chua mặn ngọt ăn rất ngon miệng, hoàn hảo cho mọi lứa tuổi, kể cả những người sợ béo phì!

2. Củ cải trắng hấp thịt băm

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, 200g thịt băm, 2 cây hành lá xắt nhỏ, một chút gừng băm, 1 thìa canh rượu nấu ăn, gia vị, 3 thìa canh nước tương, một chút xíu đường, lượng nước tương cá hấp vừa phải.

Cách làm món củ cải trắng hấp thịt băm

Bước 1: Gọt vỏ củ cải trắng, rửa sạch và cắt thành lát mỏng. Đun sôi một nồi nước rồi thả củ cải thái lát vào chần trong khoảng 1 phút, vớt ra và để ráo. Cho thịt băm vào bát, thêm hành lá thái nhỏ, gừng băm, nước tương, rượu nấu ăn, gia vị và chút đường vào, trộn đều, ướp trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Lấy một lát củ cải, cho một lượng nhân thịt vừa đủ vào, gập cong lại và xếp lên đĩa theo hình tròn. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu. Sau đó bạn đun sôi nước trong nồi hấp, đặt đĩa củ cải và thịt băm lên xửng, hâp trong khoảng 15 phút rồi lấy ra. Rưới nước tương hoặc nước tương cá hấp lên, rắc hành lá thái nhỏ là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món củ cải trắng hấp thịt băm

Món ăn này vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Những lát củ cải hấp chín trở nên trong suốt và mềm mại, thấm đẫm hương vị đậm đà của thịt. Củ cải chần qua nước sôi thì bớt hăng và ngọt hơn, kết hợp hoàn hảo với nhân thịt ướp hành. Món ăn thanh mát, không dầu mỡ, thích hợp cho các bữa cơm nhà.

3. Canh miến tôm và củ cải xanh

Nguyên liệu: 1 nắm miếng (hoặc bún gạo khô), 1 củ cải xanh, 250g tôm tươi, gia vị, một chút gừng băm nhỏ, bột tiêu trắng, một ít rau mùi xắt nhỏ.

Cách làm món canh miến tôm và củ cải xanh

Bước 1: Củ cải xanh bạn gọt vỏ, rửa sạch rồi thái dạng sợi nhỏ. Miến rửa sạch rồi ngâm vào nước ấm cho mềm, vớt ra để ráo. Tôm rửa sạch, cắt bỏ râu tôm (có thể bóc vỏ tùy thích), rút chỉ sống lưng. Cho một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng rồi thêm tôm vào xào cho đến khi chuyển màu. Sau đó lấy ra để riêng.

Bước 2: Dùng dầu còn lại trong nồi, cho gừng băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó thêm củ cải thái nhỏ vào, xào đến khi chuyển mềm rồi thêm lượng nước vừa đủ rồi, đun sôi. Tiếp đó bạn cho miến đã ngâm và tôm vào, nấu thêm khoảng 3-5 phút rồi nêm gia vị, bột tiêu trắng, khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó bạn lấy ra tô, rắc thêm chút rau mùi xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh miến tôm và củ cải xanh

Một bát canh nóng hổi sẽ làm ấm lòng bạn trong ngày thu. Củ cải thái sợi ngọt thanh, miến mềm mịn, tôm thơm ngon - hương vị của 3 nguyên liệu này hòa quyện hoàn hảo. Món canh đơn giản và nhanh chóng này chỉ mất 10 phút nấu, lại còn đầy đủ dinh dưỡng, rất lý tưởng cho những người bận rộn.

Mùa thu là mùa củ cải tươi ngon và rẻ nhất. Hãy tranh thủ thời gian này để làm món ăn cho gia đình bạn. Những công thức dễ làm này không đòi hỏi kỹ thuật nấu nướng phức tạp mà vẫn tạo nên một món ăn thơm ngon, đáng nhớ.