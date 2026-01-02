Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Loại thịt này bị bỏ quên suốt nhiều năm, giàu selen, giàu đạm, chất béo tốt hơn cả ức gà, nằm trong top 10 "thịt lành mạnh nhất thế giới"

Thứ sáu, 07:58 02/01/2026 | Sống khỏe
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Không phổ biến như thịt gà hay thịt vịt, nhưng loại thịt này lại sở hữu nhiều chỉ số dinh dưỡng khiến giới chuyên môn phải nhìn lại. Ăn đúng cách, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Nhắc đến thịt gia cầm, đa số nghĩ ngay tới gà hoặc vịt. Thịt ngỗng vì thế thường bị xếp vào nhóm “ít gặp, ít dùng”. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thành phần dinh dưỡng, ngỗng lại là loại thực phẩm khá đặc biệt.

Dù thuộc nhóm gia cầm, thịt ngỗng có nhiều điểm khác với gà và vịt. Thành phần axit béo của ngỗng gần với dầu thực vật, trong khi hàm lượng sắt lại tiệm cận thịt đỏ. Có thể nói, đây là loại thịt hội tụ ưu điểm của cả gia cầm lẫn thịt gia súc.

Loại thịt này bị bỏ quên suốt nhiều năm, giàu selen, giàu đạm, chất béo tốt hơn cả ức gà, nằm trong top 10 &quot;thịt lành mạnh nhất thế giới&quot;- Ảnh 1.

Cấu trúc chất béo đáng chú ý

Gà, vịt và ngỗng đều là nguồn protein động vật chất lượng cao. Thịt ngỗng có tỷ lệ chất béo cao hơn gà và vịt, nhưng phần lớn mỡ tập trung dưới da. Nếu bỏ da, phần thịt nạc vẫn là nguồn đạm dồi dào và không quá nhiều chất béo.

Điểm nổi bật nằm ở thành phần chất béo không bão hòa. Tỷ lệ axit béo không bão hòa trong mỡ ngỗng lên tới khoảng 66,3%, trong đó axit linolenic chiếm khoảng 4%. So với nhiều loại thịt khác, đây là con số khá cao. Nhờ đặc điểm này, chất béo từ ngỗng được đánh giá có lợi hơn cho tim mạch nếu tiêu thụ với lượng hợp lý.

Hàm lượng sắt không thua thịt đỏ

Nhiều người xếp thịt ngỗng vào nhóm “thịt trắng” vì là gia cầm, nhưng thực tế hàm lượng sắt lại rất ấn tượng. Trong 100g thịt ngỗng có khoảng 3,8mg sắt, đủ để hỗ trợ phòng thiếu máu do thiếu sắt ở một số nhóm đối tượng. Chính vì giàu sắt nên màu thịt ngỗng sẫm hơn, nhìn gần giống thịt đỏ.

Đáng chú ý hơn, tiết ngỗng là một trong những loại tiết động vật được sử dụng làm thực phẩm có hàm lượng sắt cao nhất, lên tới khoảng 37,7mg trên 100g.

Loại thịt này bị bỏ quên suốt nhiều năm, giàu selen, giàu đạm, chất béo tốt hơn cả ức gà, nằm trong top 10 &quot;thịt lành mạnh nhất thế giới&quot;- Ảnh 2.

Selen là điểm cộng lớn

Thịt ngỗng còn cung cấp nhiều khoáng chất như kẽm và đặc biệt là selen. Hàm lượng selen đạt khoảng 17,68 microgam trên 100g. Selen là vi chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chức năng tuyến giáp.

Ngon, nhưng không nên ăn quá nhiều

Từ quay ngỗng, ngỗng luộc, ngỗng rang, ngỗng kho... thịt ngỗng hiện diện trong nhiều nền ẩm thực địa phương và luôn có sức hấp dẫn riêng.

Tuy vậy, theo khuyến nghị, tổng lượng thịt gia súc và gia cầm nên ở mức 300 đến 500g mỗi tuần. Với người đặc biệt yêu thích thịt ngỗng, lượng tiêu thụ cũng không nên vượt quá 500g mỗi tuần, tương đương khoảng một chiếc đùi ngỗng cỡ vừa.

Một điểm cần lưu ý là thịt ngỗng có hàm lượng purin cao. 100g thịt ngỗng chứa khoảng 376,9mg purin, thuộc nhóm thực phẩm giàu purin. Vì vậy, người đang trong giai đoạn gút cấp nên tránh ăn thịt ngỗng.

Thịt ngỗng giàu dinh dưỡng, vừa hỗ trợ cung cấp năng lượng, vừa có lợi cho hệ tim mạch nếu ăn đúng lượng và đúng đối tượng. Không phải món ăn dành cho tất cả mọi người, nhưng với người khỏe mạnh, đây là loại thịt đáng để đưa vào thực đơn một cách có chừng mực.

Nguồn và ảnh: QQ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

Sống khỏe - 19 phút trước

GĐXH - Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, một số loại trái cây quen thuộc còn giúp nuôi dưỡng não bộ, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.

Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vong

Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vong

Sống khỏe - 3 giờ trước

Mẫu rượu chứa tới 30,3% methanol (cồn công nghiệp) được xác định là rượu giả, gây ngộ độc 7 người, khiến một người tử vong.

6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Không cần tìm đến thuốc ngay, một số loại nước ép quen thuộc nếu dùng đúng cách có thể hỗ trợ hạ huyết áp an toàn, tốt cho tim mạch và sức khỏe lâu dài.

Áp lực mùa thi, nam sinh 15 tuổi hai lần nhập viện vì loét dạ dày

Áp lực mùa thi, nam sinh 15 tuổi hai lần nhập viện vì loét dạ dày

Mẹ và bé - 5 giờ trước

GĐXH - Nam sinh phải nhập viện cấp cứu vì đi ngoài phân đen kèm chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tái phát chỉ sau vài tháng điều trị.

Ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai lại? Lời giải từ chuyên gia

Ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai lại? Lời giải từ chuyên gia

Sống khỏe - 5 giờ trước

Nhiều chị em lo lắng việc dùng thuốc tránh thai lâu năm sẽ gây vô sinh, khiến hành trình có con trở nên gian nan. Hãy cùng chuyên gia giải mã sự thật về thuốc tránh thai để gỡ bỏ áp lực và chuẩn bị lộ trình đón bé yêu tốt nhất.

Loại củ được ví như 'thuốc bổ mùa đông', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại củ được ví như 'thuốc bổ mùa đông', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Khoai lang chứa nhiều hoạt chất có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và góp phần hạn chế sự hình thành, phát triển của tế bào ung thư.

Nghiên cứu 10 năm đánh bay nỗi lo lớn của người chạy bộ nghiệp dư

Nghiên cứu 10 năm đánh bay nỗi lo lớn của người chạy bộ nghiệp dư

Sống khỏe - 8 giờ trước

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Cardiology cho thấy chạy bộ không gây hại cho tim hay tăng nguy cơ đau tim như lời đồn.

3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người già

3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người già

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Nằm gối theo 3 kiểu dưới đây không chỉ xương khớp mà hệ tim mạch, hô hấp cũng bị "tra tấn".

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Được chẩn đoán viêm cầu thận từ sớm nhưng chủ quan, không tuân thủ điều trị, nam thanh niên để bệnh tiến triển nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.

6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong

6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần thuốc bổ đắt tiền, nhiều chuyên gia khẳng định chỉ cần bổ sung đúng 6 nhóm thực phẩm quen thuộc này mỗi ngày, cơ thể đã có thể tăng đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật và khỏe bền lâu.

Xem nhiều

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Bệnh thường gặp

GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.

Thói quen ăn uống tạo tiền đề cho tế bào ung thư: Nhiều người Việt đang lặp lại mỗi ngày

Thói quen ăn uống tạo tiền đề cho tế bào ung thư: Nhiều người Việt đang lặp lại mỗi ngày

Sống khỏe
Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Sống khỏe
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top