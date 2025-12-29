Mới nhất
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Thứ hai, 21:10 29/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện quá sức, chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể tạo khác biệt lớn. Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, loại thực phẩm quen thuộc này khi dùng để thay thịt đỏ có thể giúp giảm cân, thu nhỏ vòng eo và kiểm soát mỡ bụng hiệu quả.

Ăn nấm giúp kiểm soát đường huyết, hạn chế tích mỡ bụng

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, nấm là thực phẩm hỗ trợ giảm cân và đốt mỡ hiệu quả nhờ hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và hoạt chất sinh học. Việc thay thế thịt đỏ bằng nấm trong bữa ăn chính giúp giảm cân nặng, chỉ số BMI và vòng eo rõ rệt mà không cần tăng cường vận động. Bên cạnh đó, nấm còn giúp ổn định đường huyết, hạn chế insulin – hormone gây tích mỡ bụng. Đặc biệt, chất xơ beta-glucan trong nấm giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và kiểm soát khẩu phần một cách tự nhiên, phù hợp với người đang giảm cân hoặc duy trì vóc dáng lâu dài.

Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc 5 loại nấm giúp giảm cân và 'đốt mỡ' hiệu quả. Nếu bạn đang quan tâm làm thế nào để giữ gìn một vòng eo săn chắc đón Tết thì nhất định không nên bỏ lỡ video này.

Loại nấm đặc biệt, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngonLoại nấm đặc biệt, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Loại nấm này từ lâu được xem là một loại thảo dược quý trong y học cổ truyền và ngày càng được nhiều người sử dụng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

