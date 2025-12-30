Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Củ cải trắng giàu dưỡng chất nhưng dễ 'xung khắc' khi ăn sai cách

Củ cải trắng là loại rau quen thuộc, giàu vitamin C, chất xơ và hợp chất hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu dùng chung với một số thực phẩm như nhân sâm, nho, cà rốt hoặc trái cây có tính nóng, củ cải trắng có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây rối loạn tiêu hóa hoặc ảnh hưởng sức khỏe. Bài viết chỉ ra các thực phẩm không nên kết hợp với củ cải trắng, lý giải nguyên nhân khoa học và gợi ý cách sử dụng đúng để tận dụng lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn cho cơ thể.

