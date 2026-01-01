6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong
GĐXH - Không cần thuốc bổ đắt tiền, nhiều chuyên gia khẳng định chỉ cần bổ sung đúng 6 nhóm thực phẩm quen thuộc này mỗi ngày, cơ thể đã có thể tăng đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật và khỏe bền lâu.
Vì sao thực phẩm tự nhiên có thể tốt hơn cả thuốc bổ?
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc bổ, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên bổ sung dưỡng chất thông qua thực phẩm tự nhiên. Video trong bài này sẽ chỉ ra 6 nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và hoạt chất sinh học có khả năng hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể hiệu quả hơn thuốc bổ. Việc sử dụng thực phẩm đúng cách không chỉ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn mà còn an toàn, bền vững và phù hợp cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người giàBệnh thường gặp - 2 giờ trước
Nằm gối theo 3 kiểu dưới đây không chỉ xương khớp mà hệ tim mạch, hô hấp cũng bị "tra tấn".
Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Được chẩn đoán viêm cầu thận từ sớm nhưng chủ quan, không tuân thủ điều trị, nam thanh niên để bệnh tiến triển nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.
Những người thường xuyên ăn trứng, hãy lưu ý 6 điều 'cấm kỵ' nàySống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Ăn trứng gà mỗi ngày là thói quen tốt, nhưng nếu phạm phải 6 "đại kỵ" dưới đây, bạn đang vô tình phá hủy hệ tiêu hóa và sức khỏe của cả gia đình.
7 thực phẩm được mệnh danh là “máy đốt mỡ”, hút dầu nếu ăn trước bữa chínhSống khỏe - 10 giờ trước
Những món ăn này được các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ như "bí quyết" tăng khả năng đốt mỡ thừa, ăn không sợ béo và thúc đẩy giảm cân.
Thói quen ăn uống tạo tiền đề cho tế bào ung thư: Nhiều người Việt đang lặp lại mỗi ngàySống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Việc lặp lại những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng lại tăng viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa và tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư xuất hiện và phát triển.
Người phụ nữ Hà Nội hồi sinh nhờ lá gan hiến tặng từ người chết não ở TPHCMY tế - 14 giờ trước
Lá gan hiến tặng trong ngày cuối năm từ người đàn ông chết não ở TPHCM đã giúp hồi sinh sự sống cho một phụ nữ tại Hà Nội.
Ngày càng nhiều người chết vì ung thư gan, bác sĩ khuyên: Thà nằm cả ngày còn hơn làm 4 việc nàySống khỏe - 15 giờ trước
Nhiều người nghĩ mùa đông chỉ cần giữ ấm là đủ. Nhưng với gan, đây lại là thời điểm “dễ tổn thương” nhất trong năm. Một số thói quen quen thuộc khi trời lạnh có thể âm thầm đẩy nguy cơ ung thư gan lên cao.
Vừa thức dậy, uống 1 trong 5 loại nước để “sở hữu” mái tóc dày đẹp, trì hoãn lão hóa từ sâu bên trongSống khỏe - 1 ngày trước
Khi vừa thức dậy mỗi sáng, hãy uống 5 loại nước này để mái tóc dày và bồng bềnh hơn, rất đơn giản nhưng ít người biết.
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dânY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi PickleballY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốtSống khỏe
GĐXH - Hiểu rõ cách tế bào ung thư nảy sinh là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa bệnh từ lối sống và chế độ sinh hoạt hằng ngày.