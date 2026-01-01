6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong

Vì sao thực phẩm tự nhiên có thể tốt hơn cả thuốc bổ?

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc bổ, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên bổ sung dưỡng chất thông qua thực phẩm tự nhiên. Video trong bài này sẽ chỉ ra 6 nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và hoạt chất sinh học có khả năng hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể hiệu quả hơn thuốc bổ. Việc sử dụng thực phẩm đúng cách không chỉ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn mà còn an toàn, bền vững và phù hợp cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

