Loại củ được ví như 'thuốc bổ mùa đông', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư

Thứ sáu, 13:00 02/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khoai lang chứa nhiều hoạt chất có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và góp phần hạn chế sự hình thành, phát triển của tế bào ung thư.

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn khoai lang có công dụng không?

Khoai lang là loại thực phẩm phổ biến, dễ tìm trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một củ khoai lang sống dài khoảng 12 cm cung cấp 2 g chất đạm, 26 g carbohydrate, 4 g chất xơ cùng nhiều vi chất quan trọng như canxi, vitamin A, vitamin C và các khoáng chất thiết yếu khác.

Không chỉ có giá trị dinh dưỡng, khoai lang còn được nhiều nghiên cứu quan tâm về khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Nghiên cứu năm 2015 của Trường Đại học Asia (Đài Loan) cho thấy chiết xuất PFSP từ khoai lang tím có thể ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư vú, dạ dày và ung thư biểu mô tuyến đại tràng trong điều kiện thí nghiệm. Các hợp chất thực vật (phytochemical) trong khoai lang hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra.

Loại củ được ví như 'thuốc bổ mùa đông', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Gốc tự do là các phân tử không ổn định được tạo ra trong quá trình trao đổi chất và khi cơ thể tiếp xúc với ô nhiễm môi trường. Nếu tích tụ quá mức, chúng có thể gây tổn thương ADN, tạo điều kiện cho tế bào ung thư hình thành và phát triển.

Theo các nhà khoa học, chiết xuất giàu anthocyanin từ trái cây và rau củ, trong đó có khoai lang, cho thấy khả năng chống tăng sinh tế bào ung thư trong ống nghiệm. Những hợp chất này có thể góp phần làm chậm sự phát triển của khối u, dù không thay thế vai trò của điều trị y tế.

Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ cũng chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp giảm viêm, sửa chữa tổn thương tế bào và hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước nguy cơ hình thành u ác tính. Viêm mạn tính kéo dài được xem là yếu tố nền liên quan đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, tiểu đường type 2 và các bệnh tự miễn.

Đặc biệt, khoai lang tím được đánh giá cao nhờ hàm lượng anthocyanin dồi dào. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy khoai lang tím chứa nhiều axit amin, vitamin A, B, C cùng các khoáng chất như phốt pho, sắt và nhiều hợp chất tự nhiên có lợi cho hệ tiêu hóa.

Nhà khoa học Jairam KP Vanamala, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết khi tinh bột trong khoai lang tím được vi khuẩn đường ruột lên men, chúng có thể tạo ra axit butyric – một axit béo chuỗi ngắn có lợi. Hợp chất này giúp điều hòa miễn dịch đường ruột, ức chế viêm mạn tính và từ đó góp phần hạn chế môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

Loại củ được ví như 'thuốc bổ mùa đông', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thời điểm ăn khoai lang tốt nhất cho sức khỏe

Nhiều người ưa chuộng ăn khoai lang buổi sáng vì coi đây là siêu thực phẩm, vừa cung cấp protein, vitamin, chất xơ, thích hợp để giảm cân, thậm chí ăn thay thế các bữa chính.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với người làm văn phòng, không hoạt động thể lực nhiều, bữa sáng có thể ăn một củ khoai lang cỡ vừa khoảng 200g. Nhưng với người phải hoạt động thể lực nặng, một củ khoai lang là chưa đủ năng lượng, vì bữa sáng cần nạp ít nhất 300 kcal trở lên mới đủ nhu cầu năng lượng cần thiết.

Nhìn chung, mọi người có thể ăn khoai lang buổi sáng nhưng không nên tiêu thụ kéo dài, cần thay đổi thực đơn để đa dạng, đủ chất.

Lưu ý, không nên ăn vào buổi tối vì khoai lang có thể gây trào ngược axit, đặc biệt là đối với những người có dạ dày yếu hoặc người già có hệ tiêu hóa kém. 

Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn khoai lang khi đói vì nó có thể gây tăng tiết dịch vị, làm nóng ruột, sinh hơi, chướng bụng và ợ chua. Hơn nữa, khi bạn đói, mức đường huyết đã thấp, ăn khoai lang có thể làm hạ huyết áp, gây mệt mỏi...

Loại củ được ví như 'thuốc bổ mùa đông', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

3 nhóm người nên hạn chế ăn khoai lang

Người mắc bệnh thận

Những người mắc bệnh thận tuyệt đối nên tránh ăn khoai lang vì trong khoai chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin… Khi thận yếu, khả năng loại bỏ kali không tốt sẽ gây nhiều tác hại cho tim.

Người đang đói

Khoai lang chứa nhiều đường, nếu ăn nhiều lúc đói sẽ làm tăng tiết dịch vị, nóng ruột, ợ chua, trướng bụng. Vì vậy, bạn không nên ăn khoai lang khi bụng đói. Bạn nên luộc chín kỹ khoai để hủy chất men.

Người mắc bệnh dạ dày

Ăn khoai lang khi đói sẽ kích thích tiết axit dạ dày, dễ dẫn đến đau bụng, viêm loét dạ dày. Đặc biệt những người đau dạ dày mạn tính, ăn khoai lang khi đói càng làm cho tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Cách chế biến rau củ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại củ được ví như 'thuốc bổ mùa đông', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

- Rửa sạch rau củ: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).

- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.

- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.

- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…

Tế bào ung thư có thể bị "kìm hãm" từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soátTế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soát

GĐXH - Không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng mỗi người có thể giảm đáng kể khả năng hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.


Cùng chuyên mục

5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

Sống khỏe - 20 phút trước

GĐXH - Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, một số loại trái cây quen thuộc còn giúp nuôi dưỡng não bộ, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.

Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vong

Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vong

Sống khỏe - 3 giờ trước

Mẫu rượu chứa tới 30,3% methanol (cồn công nghiệp) được xác định là rượu giả, gây ngộ độc 7 người, khiến một người tử vong.

6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Không cần tìm đến thuốc ngay, một số loại nước ép quen thuộc nếu dùng đúng cách có thể hỗ trợ hạ huyết áp an toàn, tốt cho tim mạch và sức khỏe lâu dài.

Áp lực mùa thi, nam sinh 15 tuổi hai lần nhập viện vì loét dạ dày

Áp lực mùa thi, nam sinh 15 tuổi hai lần nhập viện vì loét dạ dày

Mẹ và bé - 5 giờ trước

GĐXH - Nam sinh phải nhập viện cấp cứu vì đi ngoài phân đen kèm chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tái phát chỉ sau vài tháng điều trị.

Ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai lại? Lời giải từ chuyên gia

Ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai lại? Lời giải từ chuyên gia

Sống khỏe - 5 giờ trước

Nhiều chị em lo lắng việc dùng thuốc tránh thai lâu năm sẽ gây vô sinh, khiến hành trình có con trở nên gian nan. Hãy cùng chuyên gia giải mã sự thật về thuốc tránh thai để gỡ bỏ áp lực và chuẩn bị lộ trình đón bé yêu tốt nhất.

Nghiên cứu 10 năm đánh bay nỗi lo lớn của người chạy bộ nghiệp dư

Nghiên cứu 10 năm đánh bay nỗi lo lớn của người chạy bộ nghiệp dư

Sống khỏe - 8 giờ trước

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Cardiology cho thấy chạy bộ không gây hại cho tim hay tăng nguy cơ đau tim như lời đồn.

Loại thịt này bị bỏ quên suốt nhiều năm, giàu selen, giàu đạm, chất béo tốt hơn cả ức gà, nằm trong top 10 "thịt lành mạnh nhất thế giới"

Loại thịt này bị bỏ quên suốt nhiều năm, giàu selen, giàu đạm, chất béo tốt hơn cả ức gà, nằm trong top 10 "thịt lành mạnh nhất thế giới"

Sống khỏe - 11 giờ trước

Không phổ biến như thịt gà hay thịt vịt, nhưng loại thịt này lại sở hữu nhiều chỉ số dinh dưỡng khiến giới chuyên môn phải nhìn lại. Ăn đúng cách, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho tim mạch và sức khỏe tổng thể.

3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người già

3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người già

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Nằm gối theo 3 kiểu dưới đây không chỉ xương khớp mà hệ tim mạch, hô hấp cũng bị "tra tấn".

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Được chẩn đoán viêm cầu thận từ sớm nhưng chủ quan, không tuân thủ điều trị, nam thanh niên để bệnh tiến triển nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.

6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong

6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần thuốc bổ đắt tiền, nhiều chuyên gia khẳng định chỉ cần bổ sung đúng 6 nhóm thực phẩm quen thuộc này mỗi ngày, cơ thể đã có thể tăng đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật và khỏe bền lâu.

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Bệnh thường gặp

GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.

Thói quen ăn uống tạo tiền đề cho tế bào ung thư: Nhiều người Việt đang lặp lại mỗi ngày

Thói quen ăn uống tạo tiền đề cho tế bào ung thư: Nhiều người Việt đang lặp lại mỗi ngày

Sống khỏe
Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Sống khỏe
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Sống khỏe

